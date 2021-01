COVID-19 :

Le 23 janvier marque l’anniversaire de la fermeture de Wuhan face à la montée d’une nouvelle maladie, le coronavirus. Aux portes du Nouvel An chinois, l’un des festivals les plus importants du pays, l’impensable s’est produit, tout s’est arrêté devant une maladie infectieuse pour que personne ne soit préparé. Des millions de personnes ont été infectées dans le monde, une vague de mort et de désespoir a inondé la planète en diverses vagues qui n’ont pu être évitées. Un an plus tard, Wuhan se réveille avec une situation très différente de celle d’il y a un an.

La vie à Wuhan, le point zéro du coronavirus, ne s’arrête pas

Selon le South China Morning Post (SCMP), Wuhan est l’endroit où le coronavirus a été détecté pour la première fois à la fin de 2019. Quelques semaines plus tard et coïncidant avec les vacances, il y a eu le premier accouchement de l’histoire pour maladie. Des millions de personnes seraient privées de leur liberté pour sauver leur vie. Comme toute maladie infectieuse, le contact entre les personnes est ce qui cause sa propagation rapide.

Les chiffres officiels, qui peuvent ne pas refléter pleinement la réalité, parlent de plus de 50000 cas et plus de 3800 décès tout au long de la pandémie. Si l’on considère que c’est une ville de plusieurs millions d’habitants, il semble qu’ils aient réussi à faire du bon travail ensemble en restant à la maison pendant quelques semaines. A Wuhan, ils ont décidé de parier sur un confinement sévère, de ce 23 janvier à juin, personne ne sortait dans la rue sauf pour des exceptions de cause majeure.

Ces 11 millions de personnes ont été les premières à subir l’enfermement et à voir ce virus face à face. Les hôpitaux étaient pleins et il était bien connu de contrôler cette maladie. Au total, 16 hôpitaux sont nés de nulle part. Wuhan était préparé avec plus de 8 000 travailleurs médicaux venus de tout le pays. Dans ces endroits, 12 000 patients présentant des symptômes légers ont été traités, selon les médias chinois. Un mois de février très intense, avec un confinement sévère, a conduit à la fermeture de certains de ces hôpitaux en mars.

Un an plus tard, la vie est apparemment “ normale ”, mais les effets psychologiques de tout ce qui est vécu sont encore très présents. Comme si une guerre avait eu lieu, peu de gens parlent de ce qu’ils ont vu ou qui s’est passé, cela a été oublié, revenant à la routine. Il y a une plus grande connexion de groupe et un plus grand bonheur de pouvoir retrouver la vie qu’ils pensaient ne plus jamais avoir. Tout est encore ouvert et ils sont conscients que ces mois sans pouvoir rien faire, enfermés chez eux, ont été la clé.

Wuhan se réveille avec envie de travailler et de rattraper le temps perdu. La pandémie a laissé sa marque et il y a toujours peur qu’il revienne. Le grand espoir du vaccin leur donne des ailes pour penser qu’ils ne connaîtront plus jamais la même chose. Wuhan était au sol zéro, le premier à exploser, le cratère existe toujours et la peur d’une éventuelle deuxième vague est capable de paralyser cette ville de millions d’habitants.