COVID-19 :

Un couple allemand d’origine turque humble est à l’origine de la nouvelle du vaccin contre le coronavirus, qui a surpris le monde par une efficacité supposée de 90%, pour faire grimper le prix du marché mondial. Ugur Sahin et Özlem Türezi sont les fondateurs de BionTech, la biotech allemande alliée au géant pharmaceutique Pfizer, qui ont consacré leur vie à utiliser le système immunitaire comme allié contre le cancer et qui forment désormais la double figure derrière un médicament qui a suscité l’espoir de tous la planète après plusieurs mois de pandémie, comme le rapporte ..

Issu de racines modestes et fils d’un travailleur immigré turc d’une usine Ford à Cologne, le PDG de BioNTech, Ugur Sahin fait désormais partie des 100 Allemands les plus riches du monde, avec sa femme et membre du conseil d’administration Özlem Türeci, 53 ans, selon l’hebdomadaire Welt am Sonntag. La valeur de marché de BioNTech, que la paire a fondée et est actuellement cotée au Nasdaq, avait grimpé à 21 milliards de dollars (plus de 17,7 milliards d’euros) à la fin de vendredi, contre 4,6 milliards de dollars (environ 3,9 milliards d’euros) il y a un an.

«Malgré ses réalisations, Sahin n’a jamais cessé d’être incroyablement humble et sympathique», dit-il. Matthias Kromayer, membre du conseil d’administration de la société de capital-risque MIG AG, dont les fonds soutiennent BioNTech depuis sa création en 2008 et donne une image de près de Sahin, qui selon lui avait l’habitude d’aller à des réunions d’affaires en jean, sac à dos et portant son casque de vélo.

Dans sa quête acharnée pour réaliser son rêve d’enfance d’étudier la médecine et de devenir médecin, Sahin a travaillé dans des hôpitaux universitaires de Cologne et de la ville de Hambourg, où il a rencontré Türeci au début de sa carrière universitaire. La recherche médicale et l’oncologie sont devenues une passion commune. Türeci, la fille d’un médecin turc qui avait émigré en Allemagne, dit que leur passion pour le travail les a amenés tous les deux à laisser un vide le jour de leur mariage pour se consacrer aux travaux de laboratoire.

Passion pour la recherche médicale

Ensemble, ils se sont concentrés sur le système immunitaire en tant qu’allié potentiel dans la lutte contre le cancer et ont essayé de s’attaquer à la constitution génétique unique de chaque tumeur. La vie d’entrepreneurs a commencé en 2001 lorsqu’ils ont créé Produits pharmaceutiques Ganymed pour développer des anticorps anticancéreux, mais Sahin, alors professeur à l’Université de Mayence, n’a jamais abandonné la recherche universitaire et l’enseignement.

Ils ont obtenu un financement de MIG AG, ainsi que de Thomas et Andreas Struengmann, qui ont vendu leur activité de médicaments génériques Hexal à Novartis en 2005. Cette société a été vendue à Astellas au Japon en 2016 pour 1,4 milliard de dollars. À ce moment-là, l’équipe derrière Ganymed était déjà occupée à construire BioNTech, fondée en 2008, pour développer une gamme beaucoup plus large d’outils d’immunothérapie anticancéreuse. Cela comprenait l’ARNm, une substance messagère polyvalente pour envoyer des instructions génétiques aux cellules.

L’alliance avec Pfizer

L’histoire de BioNTech a pris un tournant en janvier, lorsque Sahin est tombé sur un article scientifique sur une nouvelle épidémie de coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan et a été frappé par la petite taille du passage des médicaments anticancéreux à ARNm aux vaccins viraux à base d’ARNm. Rapidement, la société pharmaceutique a envoyé environ 500 employés travailler sur divers composés possibles et a réussi à convaincre le géant pharmaceutique Pfizer et le pharmacien chinois Fosun comme partenaires en mars.

Pfizer a avancé 185 millions de dollars pour le développement du vaccin et paiera encore 563 millions lorsque le développement sera terminé. BioNTech a également signé un accord mineur avec le chinois Fosun Pharma.

“Une personne modeste et humble”

Matthias Theobald, un collègue professeur d’oncologie à l’Université de Mayence qui travaille avec Sahin depuis 20 ans, a déclaré que sa discrétion cache une ambition implacable de transformer la médecine, illustrée par l’acte de foi pour obtenir un vaccin contre le coronavirus. «C’est une personne très modeste et humble. Les apparences lui importent peu. Mais il veut créer les structures qui lui permettent de réaliser ses visions et c’est là que ses aspirations sont loin d’être modestes », a déclaré Theobald.

Sahin a assuré ce lundi que la lecture équivalait à un “Taux de réussite extraordinaire”, mais qui ne savait pas au début de l’année que la tâche serait si difficile en général. “Ce n’est certainement pas quelque chose que l’on peut facilement exprimer en tant que scientifique sérieux, mais c’était dans le domaine des possibles depuis le début”, a-t-il ajouté.