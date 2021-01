COVID-19 :

Le masque est devenu l’un des accessoires incontournables de notre quotidien. La pandémie de coronavirus nous a obligés à porter des masques afin d’éviter de nouvelles infections de la maladie. Ils viennent dans tous les styles et pour tous les goûts: colorés, à motifs, avec des dessins pour les plus petits et on peut même les personnaliser avec nos images préférées. À tout cela, il faut maintenant ajouter le «mascorbata».

Le «mascorbata» est un masque-cravate conçu par la firme italienne Ulturale, spécialisée dans les cravates depuis 1948. Cette pièce originale promet de devenir un succès commercial puisqu’elle nous protège du coronavirus et sans perdre en élégance. Fabriqué à partir de tissu réutilisable, ce masque facial C’est déjà un objet de désir pour toutes ces personnes qui doivent aller à leur travail habillées de manière formelle.

«Nous avons l’intention de protéger avec élégance et de ‘remplacer’ le masque habituel en cas de besoin», expliquent-ils de la firme. Le modèle ‘Vattinn’ ressemble à n’importe quelle autre cravate sur le devant, mais avec la nouveauté qu’il cache un masque avec des bandes élastiques réglables. De cette façon, nous pouvons à tout moment mettre et enlever le masque sans problème.

Le ‘mascorbata’ est disponible en bleu avec de petites fleurs blanches, uni en bleu marine avec le monogramme signature ou en bordeaux avec quelques détails bleus. Son prix est de 170 euros bien qu’actuellement C’est à 85 euros en raison des ventes. Vous pouvez l’obtenir via le site officiel de la société Ulturale.