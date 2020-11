COVID-19 :

Les données communiquées mercredi par le ministère de la Santé ont enregistré une augmentation de 1623 décès par rapport à la veille, augmentation du nombre de morts dans le monde depuis le début de la pandémie à 38 118. Cette augmentation est due à une modification du système de comptage du corps dirigé par le ministre Salvador Illa.

Plus précisément, le changement est dû à une purge des données avant le 11 mai. Illa a expliqué que les enregistrements antérieurs à cette date correspondaient à des informations notifiées “de manière agrégée, moins précise, avec le risque de doublons et l’absence de variables d’intérêt.

Nettoyage des données

Le ministère de la Santé, dans un communiqué, a signalé les causes de cette variation: «Au cours des mois où l’incidence de la pandémie est la plus élevée, mars et avril, avec la plus forte pression sur les soins de santé et les services de santé publique, des informations agrégées ont commencé à être utilisées pour réduire la pression bureaucratique sur les systèmes de santé. des communautés autonomes et qui pourrait concentrer l’effort sur les soins de santé ».

«À partir du 11 mai, les données ont de nouveau été collectées individuellement. À partir de ce moment, les communautés autonomes ont entamé un processus de mise à jour et déboguer la base de données en introduisant individuellement (avec toutes les variables d’intérêt) les cas qui avaient été précédemment facilités de manière agrégée », a ajouté l’agence dans son explication de ce qui s’est passé.

Les cas suspects sont inclus

De cette manière, le ministère de la Santé signale à nouveau les cas suspects comme décédés avec des critères cliniques très élevés, quel que soit le test diagnostique, et que les deux infections confirmées par PCR et les tests antigéniques sont comptées.

Cette variation du nombre a également affecté le nombre mondial d’infections depuis le début de la crise. Donc, 5 105 cas diagnostiqués avant le 11 mai ont été ajoutés au total positif, portant le nombre de cas à 1 284 408. En outre, 15056 hospitalisations et 2185 admissions aux unités de soins intensifs ont été éliminées (USI) qui ne répondaient pas aux critères ou qui correspondaient à des cas en double.