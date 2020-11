COVID-19 :

Depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté, l’un des principaux problèmes au niveau mondial est lié à la risque de contagion du coronavirus selon la saison de l’année. Maintenant, des scientifiques de l’Université de médecine vétérinaire de Vienne, en Autriche, ont fait la lumière sur cette question. Il existe des différences notables dans le risque d’infection en hiver et en été.

Quand y a-t-il un plus grand risque de contagion du coronavirus? En été ou en hiver?

Alois Schmalwieser, l’auteur principal de la recherche, explique que la saison de l’année est l’un des facteurs les plus influents et qu’en été, le risque de contagion par Covid-19 est plus faible car les aérosols restent moins longtemps “ flottant ” dans l’air.

Les aérosols Ce sont des particules microscopiques en suspension dans l’air. Lorsque nous éternuons, toussons, parlons ou simplement respirons, nous émettons des gouttelettes respiratoires. De plus grosses gouttelettes tombent rapidement au sol, tandis que de plus petites gouttelettes se mélangent dans l’air, formant ainsi des aérosols. Ils peuvent rester suspendus pendant de nombreuses heures en raison de l’effet de la traînée de l’air par rapport à la gravité.

Les scientifiques ont analysé la relation entre le rayonnement solaire et la quantité de rayonnement ultraviolet qui atteint le planète Terre avec l’élimination du coronavirus. Selon les résultats de l’étude, seul un dix-millième de Covid-19 survit à l’extérieur tout au long de l’année. Pendant ce temps, à Reykjavik, la capitale de l’Islande, cette grande influence ne se produit que pendant les mois de juin et juillet, en été.

Alois Schmalwieser ajoute que la désinfection solaire s’est avérée très efficace dans les aérosols. Quant à savoir si le coronavirus est sensible ou non à la chaleur, il explique qu’ils seraient nécessaires 60 degrés pour l’éliminer, et cette température n’est atteinte que dans le désert.

Vaccin contre le coronavirus

En ce moment, Moderne et Pfizer Ils mènent la course pour développer un vaccin efficace contre les coronavirus. Moderna prévoit de produire jusqu’à 1 milliard de doses d’ici la fin de 2021, tandis que Pfizer a lancé un programme de distribution de son vaccin dans plusieurs États des États-Unis.

Cette semaine, Juan Andrés, directeur des opérations techniques et de la qualité de la société pharmaceutique Moderna, a accordé une interview à «Antena 3» pour parler de la distribution du vaccin dans notre pays. Il a expliqué qu’à l’heure actuelle, la société attend de signer un contrat avec l’UE. La prochaine étape consistera à recevoir l’approbation de l’Agence européenne des médicaments, et à partir de là, la distribution pourra commencer. Le directeur estime qu’au début de 2021, chaîne d’approvisionnement en Europe.