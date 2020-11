COVID-19 :

En tant que société, tant du point de vue collectif qu’individuel, nous sommes obligés de prendre soin et de rechercher le bien-être de l’un des groupes les plus vulnérables: les enfants. Il est important d’assurer son développement et, pour cela, tous les citoyens doivent travailler à l’unisson afin de les amener à grandir dans des environnements équitables, heureux et sûrs où tous vos droits sont respectés. Voici quelques-unes des raisons les plus importantes pour lesquelles Journée internationale des enfants tous les 20 novembre.

Cette année, sans aucun doute, cette journée est marquée par la présence de Covid-19, une pandémie mondiale qui a contraint tous les agents, tant publics que privés, à rechercher des protocoles de santé plus méticuleux et détaillés afin de protéger tous les enfants de la crise sanitaire. En ce sens, de la écoles maternelles de Clece ont été conformés protocoles d’action très réfléchis et efficaces qui ont permis aux enfants de continuer à développer leur capacités éducatives, cognitives et émotionnelles.

le au jour le jour des enfants des écoles maternelles a été altérée avec l’émergence du coronavirus, cependant, et grâce à sa grande capacité d’adaptation, ils ont intériorisé tous les règles d’hygiène et mouvements avec un grand naturel. En outre, l’apprentissage dans lequel la communauté éducative et les parents ont joué un rôle très important car coordination et collaboration cela a été total. Ce dernier est l’un des aspects que le personnel de l’école maternelle valorise le plus, chacun a fait sa part, s’est impliqué et a respecté toutes les règles avec beaucoup de naturel pour le bien des plus petits.

Alicia Castillo, directrice de l’école maternelle Gloria Fuertes à Mijas (Málaga), dirigée par Clece, souligne que «tout le monde met beaucoup de son côté, nous en sommes très heureux car nous avons réussi à faire en sorte que tout soit très coordonné et les enfants ne remarquent pratiquement aucun changement dans leur vie de tous les jours ». Il souligne cependant que le retour en classe a nécessité un protocole d’enregistrement et de départ très organisé, ainsi que l’application d’une série de règles très novatrices jusqu’à présent et qui, à un autre moment, auraient manqué d’intérêt.

«Nous avons créé des groupes de coexistence formés par deux groupes de bulles, chacun d’eux a un maître et un assistant affecté. Il n’y a aucun mouvement entre eux et personne de nouveau n’entre dans les groupes susmentionnés. De cette façon, ils ne se mélangent pas et, s’il y a un cas de contagion, nous pouvons agir de manière beaucoup plus organisée », explique Castillo. En revanche, les entrées et sorties de l’école se font de manière décalée. «Nous avons trois entrées différentes, mais nous avons quand même organisé des petits groupes qui vont et viennent avec 15 minutes d’intervalle. De cette façon, l’encombrement et le soutirage au centre sont évités ».

Les enfants n’entrent pas avec des chaussures de ville

De plus, à l’école maternelle Gloria Fuertes, les parents ont encore une tâche avant de quitter leurs enfants et de commencer le rituel quotidien. “Les enfants ils n’entrent pas avec des chaussures de villeIls entrent avec des chaussettes et pour sortir dans la terrasse, ils portent des chaussures que nous avons désinfectées à l’école pour éviter la contagion », explique Castillo.

Une fois qu’ils sont avec leur professeur et sans chaussures, continue Castillo, le rituel quotidien. «Nous prenons la température de chacun et, une fois qu’ils entrent en classe, nous nous lavons les mains et leur apposons un tampon. De cette façon, comme un jeu, on leur fait comprendre que c’est important se laver les mains car, s’ils se lavent plusieurs fois, le tampon finit par partir et prend le bug Covid-19 “.

Castillo explique également que chaque jour vers 10 heures du matin, un rapport et un contrôle des symptômes éventuels sont effectués, qui sont transférés à l’infirmière de liaison. «La vérité est que votre présence et votre aide sont très utiles pour nous. Nous l’examinons et l’enregistrons dans Seneca, le portail de la Junta de Andalucía, et l’infirmière de liaison gère les rendez-vous pédiatriques. De cette façon, le pédiatre qui décide quoi faire de l’enfant, s’il doit rester à la maison, fait une PCR, etc. ». Et il ajoute: «Les parents, que nous remercions pour leur collaboration et leur responsabilité, sont appelés immédiatement et le même jour l’infirmière de liaison les appelle», détaille-t-il.

Entrées et sorties de patio décalées

En ce qui concerne les déplacements à la cour de récréation pendant la récréation, les écoles maternelles ont également fait un quadrant à tour de rôle et, en plus, chacun des groupes a ses propres jouets qui, “bien sûr, sont nettoyés et désinfectés quotidiennement”, expliquent-ils. de l’école maternelle Gloria Fuertes. Ce dernier aspect, souligne-t-il, est très prudent et, par conséquent, «il a été désinfection intensifiée de tous les objets, en particulier dans les espaces communs tels que les centres sportifs, les toboggans, les balançoires, chaque fois que les services de nettoyage sont utilisés, ils vont faire une désinfection élevée pour que le groupe suivant entre avec tout désinfecté “.

Pour sa part, Patricia de los Bueis, enseignante et coordinatrice de l’école maternelle Mafalda y Guille de Valladolid, également dirigée par Clece, explique avoir suivi les mêmes règles du groupe de bulles pour assurer la sécurité des enfants, en respectant les ratios par classe, mais aussi en veillant à leur développement à l’intérieur des salles de classe. «Les activités qui se faisaient autrefois en commun ne le sont plus. Nous avons minimisé les contacts entre les enfantsCela a été un défi de tout organiser, mais nous avons vu que petit à petit tout peut être fait et que les enfants se sont très habitués aux nouvelles règles », souligne-t-il.

Mais, en plus, et c’est l’une des choses que Bueis se démarque, ils ont eu une grande collaboration de la part des familles. “Nous sommes une école très ouverteNous invitons vivement les parents à faire des ateliers avec nous et, même si avec Covid-19 tout a été compliqué, oui nous vous encourageons à faire de l’artisanat à la maison parce que les enfants ont une immense illusion, ils la vivent beaucoup », expliquent-ils depuis Valladolid.

Jour après jour plein d’activités ludiques en groupes de bulles

Bien sûr, malgré les difficultés de la pandémie, explique Bueis, «le quotidien des enfants est plein d’activités ludiques, nous vivons dans un environnement heureux. Aussi, étant si petit, tout apprentissage se fait par le jeu et l’expérimentation. Dans notre cas, nous ne suivons aucune méthode éditoriale, nous concevons tout nous-mêmes. C’est quand temps vintage, par exemple, et en tenant compte du fait que le raisin est si important dans la Ribera del Duero, nous nous déguisons, les enfants marchent sur le raisin en regardant tout le processus. Ils partent d’ici très excités par tout! Le rapport que les familles nous font est très bon, ils l’aiment beaucoup et ils nous disent tout quand ils rentrent chez eux ».

Enfin, l’enseignante et coordinatrice de l’école maternelle municipale Mafalda y Guille de Valladolid souligne également qu’en cette période de restrictions elle a pris une année de plus. prendre soin des émotions des enfants. «Certains aiment peindre, d’autres aiment les constructions, certains ont besoin de plus de choses visuelles, mais tous utilisent quelque chose comme moyen d’exprimer leurs émotions. Ils sont très intelligents et aussi très sensiblesJ’adore travailler avec eux, voir comment ils évoluent et les aider à s’exprimer. Il y a des images que je vois que je ne peux pas oublier, elles sont merveilleuses ».