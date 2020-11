COVID-19 :

Au milieu de la crise des coronavirus, les entreprises et les gouvernements ont trouvé un grand allié dans la technologie. Cette semaine, un robot arrivera en Espagne, ce qui facilitera beaucoup le travail des professionnels de la santé et du nettoyage dans les hôpitaux. Le temps nécessaire pour nettoyer et désinfecter une salle de soins intensifs lorsqu’un patient est libéré est d’au moins trois heures. Bon ça robot vous permet de le préparer en seulement 20 minutes.

Il a une hauteur de 1 mètre et 74 centimètres, et dispose d’un total de 16 tubes de lumière germinicide UV-C. Il est équipé des dernières technologies: détecteurs d’obstacles et capteurs de mouvement. Il intègre également des roues qui lui permettent de se déplacer en diagonale pour mieux éviter les obstacles. C’est le premier robot désinfectant avec mouvement à 360 degrés qui arrive en Espagne.

Bien qu’il soit très élevé pour pouvoir projeter une plus grande quantité de lumière ultraviolette, la base ne mesure que 55 centimètres.

Comment fonctionne le robot UVR-bot?

Il utilise la lumière ultraviolette pour éliminer les virus, les bactéries et les champignons, et son efficacité atteint 99,96%. La société aragonaise Alcora, en alliance avec le Entreprise argentine UV Robotics, va être en charge de la commercialisation de ce robot dans notre pays.

Le fonctionnement du robot UVR est très similaire à celui d’un aspirateur robot domestique. Il se trouve dans une base de chargement et à partir d’un appareil mobile, il peut être envoyé dans une certaine pièce. Une fois sur place, la première chose à faire est d’effectuer un balayage laser pour identifier l’espace et détecter les obstacles éventuels.

Les créateurs du robot expliquent que l’un des principaux obstacles sont les ombres car s’il y a un objet, la lumière ultraviolette ne peut pas le traverser. Le robot UVR détecte divers points où il s’arrêtera pour émettre la lumière UV et désinfecter toutes les surfacesainsi que l’air dans la pièce.

Au-delà de SRAS-CoV-2, ce robot tue également les bactéries et les champignons. Quelque chose de très important étant donné que 1 patient sur 18 admis dans les hôpitaux contracte une infection due à l’un de ces micro-organismes.

Actuellement, une fois Salles de soins intensifs nettoyées et désinfectées vous devez attendre au moins trois heures avant de pouvoir les saisir à nouveau. Une très longue période de temps compte tenu de la pression hospitalière qui existe en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 ces dernières semaines. Avec UVR-bot, tout est beaucoup plus facile et plus rapide.

Champ d’application

Bien qu’au départ, le robot s’occupe de la désinfection des salles de soins intensifs dans les hôpitaux, la vérité est que le robot UVR peut être utilisé dans le transport public, dans les maisons pour personnes âgées, dans les hôtels, dans les ascenseurs, dans les immeubles de bureaux …

Cette semaine le robot arrive en Espagne, après avoir effectué tous les tests pour vérifier son efficacité.