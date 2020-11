COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 54,4 millions de cas de Covid-19 et 1,32 million de décès dans le monde. Les pays les plus touchés sont les États-Unis (11,1 millions de cas), l’Inde (8,8) et le Brésil (5,8). Cette semaine, le journal ‘Daily Mail’ a publié l’espace que le coronavirus occupe dans le monde. Et les données n’ont laissé personne indifférent.

En d’autres termes, si nous rassemblions les cellules de coronavirus qui ont infecté plus de 54 millions de personnes, combien occuperaient-elles? À peine 8 millilitres, une quantité équivalente à une cuillère à café et demie de café. Un montant minuscule en termes de volume. Comment quelque chose d’aussi petit a-t-il pu perturber la vie de chacun de cette manière? C’est la question que nous nous posons maintenant.

Conséquences du coronavirus chez les jeunes en bonne santé

Maintenant que nous connaissons l’espace qu’occupe le coronavirus, il convient de prêter attention aux conclusions auxquelles ils sont parvenus Chercheurs britanniques sur les séquelles de Covid-19 chez les patients sains. Il s’agit d’une étude préliminaire dans laquelle des scientifiques ont constaté des dommages à des degrés divers dans différents organes du corps chez des jeunes quatre mois après avoir été infectés.

L’étude, baptisée “ Converscan ”, a pour objectif principal de procéder à une évaluation de la impact à long terme du coronavirus sur la santé des organes. Pour ce faire, les scientifiques ont analysé 500 jeunes à faible risque présentant des symptômes de Covid-19. Ils ont eu des tests sanguins, des IRM, des mesures physiques et aussi une série de questionnaires.

Sur les 200 premiers patients qui ont participé à l’étude, 70% d’entre eux avaient déficiences dans un ou plusieurs organes, principalement les poumons, le pancréas, le foie et le cœur. Dans certains cas, mais pas dans tous, il existait également une relation directe entre les symptômes et les organes endommagés. Les jeunes souffrant de déficiences pulmonaires et cardiaques souffraient d’essoufflement, tandis que ceux souffrant de lésions hépatiques ou pancréatiques souffraient de symptômes gastro-intestinaux.

Vaccin anti-COVID

Cette semaine, le PDG de BioNtech a parlé de la efficacité du vaccin dans une interview sur la «BBC». Ugur Sahin est très confiant que la courbe de contagion et de mortalité sera désormais réduite de 50%.

De plus, il a expliqué qu’il sera nécessaire de recevoir un nouvelle dose de vaccin contre le coronavirus chaque année, tous les deux ans ou tous les cinq ans, en fonction de la réponse anticorps de chaque individu.

Pfizer et BioNTech Ils estiment que tout au long de 2021, ils seront en mesure de produire environ 1300 millions de vaccins, ce qui permettrait de vacciner 650 millions de personnes dans le monde, en tenant compte du fait que chaque personne a besoin de deux doses.

Ce sera donc un hiver “très difficile”, selon les termes d’Ugur Sahin. Ce ne sera pas avant mi 2021 quand l’impact du coronavirus sera contenu.