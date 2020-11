COVID-19 :

Plus de 97% du demi-millier de matches de l’UEFA prévus, entre le 5 août et le 15 octobre 2020, ont été joués, malgré la pandémie créée par le coronavirus, selon un rapport fourni par la plus haute organisation européenne de football. Selon ce rapport, le protocole de retour au jeu de l’UEFA “a fait du football professionnel l’un des environnements les plus sûrs au monde”, il est donc indiqué que “Entre le 5 août et le 15 octobre, 526 matches au total ont été disputés dans huit compétitions de l’UEFA: Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue des champions féminine, Ligue des champions de la jeunesse, Ligue des Nations, barrages pour l’Euro 2020, éliminatoires U-21 et Eurocup féminin. “

“Dans ces jeux, ils ont administré 61859 tests COVID-19 avec seulement 340 cas positifs (0,55% de ceux analysés). Le protocole établit très clairement les étapes à suivre pour que les équipes de cas signalent des cas de coronavirus. Ainsi, lors des qualifications pour les compétitions de clubs masculins cette saison, 213 matches ont été disputés: parmi eux, trois ont été reportés, trois ont été joués dans un endroit neutre à cause du virus et seulement trois (1,4%) ont été annulés », note-t-il. Pour le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, c’est “un exploit incroyable de pouvoir jouer plus de 97% des matchs comme prévu”.

“Le nombre de tests positifs est également extrêmement faible, moins de 1%. Le protocole Back-to-Play que nous mettons en œuvre est robuste et garantit la sécurité de toutes les personnes impliquées, même en ces temps difficiles où la pandémie progresse à travers le continent et nous donne la confiance que nos compétitions se dérouleront comme prévu. C’est un hommage aux personnes impliquées et montre que les jeux peuvent être joués en toute sécurité », ajoute-t-il. Aussi, les 81 matchs amicaux et la Ligue des Nations qui étaient prévus pour octobre ont été joués, alors que dans cette même fenêtre de matches internationaux, «47 des 49 matches de qualification des moins de 21 ans ont été joués et les deux autres ont été reportés».

“Tout au long des tests effectués dans toutes les compétitions, une moyenne de 53,9 par équipe et 11,8 par arbitre a eu lieu, par match. Moins de la moitié des tests positifs provenaient de joueurs, tandis que l’autre moitié concernait d’autres membres des délégations des équipes et des officiels de match », note-t-il, en plus d’indiquer que la Ligue Europa était la compétition où le plus de tests étaient effectués. réalisés, avec un total de 20 932. Au total, seuls trois matchs ont été annulés (1,4%).