COVID-19 :

est Dimanche 27 décembre, la vaccination prévue commence contre le coronavirus en Espagne. Après des mois d’attente pour que le vaccin mette fin à tout ce cauchemar, il est enfin arrivé, notre pays sera parmi les premiers, avec l’Italie, à administrer les premières doses. Le vaccin choisi a été le premier à être homologué en Europe, le Pfizer / BioNTech. Contre la montre, les autorités ont permis au vaccin d’atteindre la population face à une augmentation considérable des cas dans une deuxième vague qui a frappé tous les pays de la zone euro. Le Royaume-Uni a été le premier pays dans lequel est arrivé le vaccin tant attendu, l’Espagne sera en mesure de protéger sa population la plus vulnérable à partir du 27 décembre, tout comme la vaccination contre le coronavirus.

Calendrier de vaccination contre le coronavirus en Espagne

Les prochaines semaines sont essentielles pour vérifier l’efficacité et les effets indésirables possibles de ce vaccin. Les premières doses sont déjà arrivées dans notre pays, avec une escorte policière qui les a accompagnés jusqu’à leur destination par la route, elles sont devenues le centre de tous les regards. Dans un camion qui garantit qu’ils voyagent à moins 70 degrés, comme l’exige ce vaccin pour être efficace, ils ont parcouru une grande partie de notre pays. Un stagiaire et un travailleur à la maison de retraite Los Olmos à Guadalajara ils seront les premiers à être vaccinés. Il est vrai que cette résidence n’a enregistré aucun cas de coronavirus dans toute la pandémie, un exploit dont tout le monde ne peut se vanter.

Ces premières doses de vaccin sont l’une des L’Espagne recevra 4 591 235 dans les 12 prochaines semaines. Dans son plan de vaccination, les premiers à être vaccinés seront les résidents, les travailleurs des maisons de soins infirmiers, les professionnels de la santé et les personnes à charge non institutionnalisées. Comme le reste des vaccins, il est volontaire et non obligatoire. Les personnes âgées peuvent refuser de le porter, pour se faire vacciner elles doivent signer une autorisation préalable, tout comme les agents des maisons de retraite et les professionnels de santé.

Le ministère de la Santé recommande aux travailleurs de se faire vacciner s’ils ont ou non passé la maladie. Dans le cas des personnes touchées par le coronavirus, elles peuvent retarder leur vaccination jusqu’à 90 jours. Le but est de protéger les plus faibles et les plus exposés à ce virus qui ne recule devant rien. Les groupes 1 et 2 sont les principaux, puis 3 et 4 arriveront et seront vaccinés à mesure que les doses arriveront. Le lundi 28 décembre, l’Europe doit commencer une vaccination de masse sans précédent.

Ce sont les groupes qui marqueront l’ordre de vaccination en Espagne

Groupe 1: En plus des résidents, ils incluent des personnes vulnérables ou très dépendantes qui fréquentent les centres de jour, à condition que ces centres soient liés à des résidences (avec des activités et du personnel partagés). Pour les personnes en situation terminale, les agents de santé évalueront la vaccination individuellement et dans les résidences où sévit une flambée active, une évaluation de la situation et de la vaccination sera faite par la Santé publique. Ce seront les résidences «les plus vulnérables» où commence la vaccination, entendues comme celles qui comptent le plus de détenus, les moins aptes à adopter des mesures de prévention et de contrôle, et / ou les résidences qui n’ont pas eu de cas de coronavirus. Toutes les personnes qui travaillent dans ces centres, y compris celles qui exercent des fonctions autres que la fourniture de services de santé, telles que le personnel administratif, le personnel de nettoyage, le personnel de cuisine, entre autres, sont incluses dans cette catégorie. Également aux employés des centres de jour liés aux centres pour personnes âgées.

Groupe 2: Ces groupes seront suivis par le personnel sanitaire et socio-sanitaire de «première ligne», c’est-à-dire «celui qui présente le risque d’exposition le plus élevé en raison d’activités de soins directs aux patients» avec le coronavirus et parce qu’ils sont plus susceptibles d’être en contact avec un cas positif. Le personnel de santé comprend ceux qui travaillent devant le patient, dans les environnements suivants – y compris ceux qui exercent des fonctions autres que la fourniture de services de santé: unités, consultations ou circuits de covid; les portes d’entrée des patients aigus aux services de santé, et les unités mobiles d’attention directe aux positifs. Également le personnel des transports médicaux urgents, des services de soins intensifs ou d’autres unités qui assument ces fonctions si nécessaire, tout service de soins non intensifs où sont effectuées des procédures pouvant générer des aérosols; les services et les unités accueillant des patients à haut risque, comme l’oncologie; et les services centraux où sont traités les échantillons susceptibles de contenir des virus viables. Les personnels de santé publique qui travaillent à la gestion directe de la pandémie et en fonction de leur risque d’exposition et de celui des équipes de vaccination, y compris celles de médecine du travail et de médecine préventive qui participeront à l’administration des vaccins, Ils font partie de ce deuxième groupe prioritaire. Si nécessaire, la stratégie détaille, la vaccination sera priorisée chez les professionnels à partir de 50 ans ou à haut risque, qui travaillent dans les domaines du COVID et ceux des soins primaires. Ce deuxième groupe est complété par le personnel d’autres centres de soins pour personnes âgées et à risque autres que les centres d’hébergement.

Groupe 3: Selon la stratégie, il est composé de personnels de santé et de santé sociale non inclus dans les groupes précédents et qui travaillent dans les centres et établissements de santé et de santé sociale, qui exercent des activités nécessitant des contacts étroits avec des personnes susceptibles d’être infectées, «c’est-à-dire selon du risque d’exposition et de transmission ».

Groupe 4: Il y a de grandes personnes à charge, à la fois celles qui ont reconnu le diplôme et celles qui n’en ont pas fait la demande, mais «sont médicalement accréditées» pour avoir des maladies qui nécessitent des «mesures de soutien intensives» pour développer leur vie, y compris celles qui sont institutionnalisées et non institutionnalisées. Et le moment de la vaccination “sera effectué le plus rapidement possible, en tenant compte des caractéristiques de conservation et d’utilisation du vaccin disponible”. Les soignants de ces grandes personnes à charge seront vaccinés lors de la même visite, s’ils n’ont pas été vaccinés auparavant.