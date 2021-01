COVID-19 :

Un groupe de chercheurs de l’Université de Californie du Sud (USC) a déterminé l’ordre probable dans lequel les symptômes du COVID-19 apparaissent, ce qui peut aider les personnes infectées à consulter un médecin plus tôt, ont rapporté vendredi les médias locaux.

Un groupe de chercheurs du Université de Californie du Sud (USC) a déterminé le ordre probable dans lequel la symptômes du COVID-19[feminine, ce qui peut aider les personnes infectées à consulter un médecin plus tôt, ont rapporté vendredi les médias locaux.

L’étude a révélé que le premier symptôme d’une personne infectée par le COVID-19 est généralement la fièvre.

Une toux et des douleurs musculaires suivraient, puis des nausées et / ou des vomissements, puis de la diarrhée.

Les auteurs de l’étude Centre Michelson pour les biosciences convergentes de l’USC a souligné que connaître l’ordre des symptômes du COVID-19 peut aider les patients à s’isoler plus tôt et à consulter rapidement un médecin.

Puisqu’il existe maintenant de meilleures approches pour les traitements du COVID-19, l’identification des patients plus tôt pourrait réduire le temps d’hospitalisation », a-t-il déclaré dans un communiqué. Joseph Larsen, auteur principal de l’étude et professeur à l’USC.

La recherche souligne que bien que la fièvre et la toux soient fréquemment associées à de nombreuses maladies respiratoires, y compris le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les symptômes dans les voies gastro-intestinales supérieures et inférieures distinguent Patients COVID-19.

Le tractus gastro-intestinal supérieur (nausées et vomissements) semble être affecté plus tôt que le tractus gastro-intestinal inférieur (diarrhée) dans le COVID-19, qui est le contraire du MERS et du SRAS », ont écrit les scientifiques.

Ces informations sur l’ordre d’apparition probable des symptômes peuvent également aider les médecins à exclure d’autres maladies ou à planifier la façon de traiter les patients, selon les chercheurs.

“Cet ordre est particulièrement important à savoir lorsque nous avons des cycles de maladies qui se chevauchent comme la grippe qui coïncident avec des infections au COVID-19”, a expliqué le professeur. Peter Kuhn, conseiller en recherche cité par la chaîne ABC7.

“Les médecins peuvent déterminer les mesures à prendre pour soigner le patient et peuvent empêcher que l’état du patient ne s’aggrave”, a-t-il ajouté.

La recherche était basée sur les symptômes de plus de 55000 cas confirmés de coronavirus en Chine, collectés du 16 au 24 février par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’ordre des symptômes compte. Savoir que chaque maladie évolue différemment signifie que les médecins peuvent identifier plus tôt si quelqu’un est susceptible d’avoir le COVID-19 ou une autre maladie, ce qui peut les aider à prendre de meilleures décisions concernant le traitement », a conclu Larsen.

Les résultats scientifiques ont été publiés dans la revue Frontiers in Public Health.

Avec des informations d’Efe