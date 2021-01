COVID-19 :

Colère générale contre les politiciens et autres fonctionnaires qui se faufilent pour recevoir le vaccin contre le coronavirus. Sous la prémisse «Nous voulons la liste», Des milliers d’utilisateurs de Twitter ont demandé que la liste complète des personnes qui ont été vaccinées sans leur correspondant soit rendue publique.

«Les politiciens se faire vacciner avant tout le monde est juste un autre exemple d’abus de pouvoir. Le pire, ce n’est pas qu’ils le fassent, le pire c’est que le système leur permet d’abuser », déplore un tweeter. A quoi un autre, nommé Alba, répond que cette situation est l’une des “Junkies of privilège.”

«Nous voulons la liste: des corrompus qui ont été vaccinés quand ce n’était pas leur tour, des experts et des conseillers qui dirigent les décisions de cette pandémie, des politiciens qui font passer les votes avant les vies», a affirmé Almudena, cardiologue à l’hôpital de La Paz. «Il n’y a pas de papier pour autant de liste … ou prêt », Un autre internaute nommé Macarena lui a répondu avec ironie. Cependant, il ajoute: «Voir les tweets du hashtag #QueremosLaLista me donne le sentiment que, finalement, les citoyens oublient les couleurs politiques et commencent à exiger des responsabilités quelle que soit l’inclination politique de chacun. Écoutez, bonne nouvelle.

De cette façon, il est vérifié que la colère parmi les citoyens est énorme. Fatigue après tant de mois de pandémie C’est noté et les tweeters ne sont pas en demi-mesure. “#WeWantTheList et l’expulsion de tous les non-présentables … quelle que soit la fête”, demande un internaute avec le surnom de Radk. “Et qu’ils vont au tribunal ipso facto”, ajoute Ángel. Un autre internaute nommé Begoña ajoute: «Je me joins à la pétition car ce qui se passe est indécent et le parquet doit intervenir et agissez.

La colère est encore plus grande parmi les toilettes qui se trouvent dans la première tranchée de la pandémie. «Les gens meurent. Les médecins et les hôpitaux ne donnent pas plus que si. La population espagnole vit dans la peur et beaucoup sans travail. #WeWantTheList des personnes vaccinées qui ont ignoré le protocole et les conseils d’experts. Nous voulons la transparence », publie Marta, une infirmière de Getxo. A cela, ils commentent: «Cela ressemble à une blague … vous êtes là en première ligne à travailler pour sauver des vies … et ces clowns, qui ne bougent pas du doigt, en profitent … quelle honte des gens ».

“Laissez-les payer la dose”

«Si cela dépendait de moi, la deuxième dose à administrer plus tard et payer la dose », un autre utilisateur affirme sur Internet: «La corruption politique en Espagne est endémique. #QueremosLaLista », réfléchit avec regret un tweeter nommé Igerte. «Nous voulons que la liste, qu’ils cessent et qu’ils ne pourront plus jamais avoir un poste de responsabilité », s’exclame un autre tweeter.

«Nous voulons la liste de tous les scélérats qui prétendent prendre soin de nous et pourtant nous pousseraient d’une falaise pour sauver leur cul», soulignent-ils en revanche. «Il ne devrait y avoir aucune couleur ici, idéologie ou partis. On veut la liste et faire honte à ces scélérats », ajoute un autre habitué des réseaux.

S’il y a un minimum de décence chez nos politiciens

#WeWantTheList – Macarena Berzal (@ mberzal75) 23 janvier 2021

#WeWantTheList

Pays où les hauts postes militaires, les prêtres et les conseillers sont d’abord maltraités et vaccinés .. pic.twitter.com/JfvoMaqNBu – SPIRIT®🚩 (@OsreOscar) 23 janvier 2021

D’autre part, les tweeters partagent des cartes de l’Espagne montrant le nombre de personnes qui se sont faufilées dans la vaccination par province. Ils soulignent qu’en cela nous sommes uniques en Europe. «Dans cette affaire, nous sommes les premiers, quelle honte», publie Ana María. «Eh bien oui, je rejoins #QueremosLaLista. C’est, d’après ce qui a été vu depuis des années dans ce pays très corrompu, le scandale qui m’a le plus indigné. Pour moi, des semaines ont été littéralement volées à la vaccination de mes parents, oncles, etc … Rien ne m’a jamais autant énervé, et je le pense du fond du cœur, malheureusement ».

Dans cette affaire, nous sommes les premiers. Quel dommage !!!! # On veut la liste. pic.twitter.com/H4l92SAU9B – Ana María Valcárcel Costa (@valcarcelcosta) 23 janvier 2021

Eh bien oui, je rejoins #QueremosLaLista. C’est, d’après ce que l’on a vu depuis des années dans ce pays corrompu, le SCANDAL qui m’a indigné. Pour moi, ils ont littéralement volé des semaines à la vaccination de mes parents, oncles, etc … Rien ne m’a jamais autant énervé, et je le pense, malheureusement. pic.twitter.com/kA2NzF5Mej – Luis Endera (@Luis_Endera) 23 janvier 2021

Des rangs mêmes du PSOE, où il y a plusieurs hauts fonctionnaires qui ont ignoré les protocoles, il y a aussi des plaintes. «Nous voulons savoir qui a été vacciné en utilisant leurs influences et en sautant le protocole pour que les institutions ne soient pas discréditées de la part de la société et de ceux qui ont utilisé leur position pour en bénéficier », écrit Eusebi, qui se reconnaît comme un militant socialiste.

Nous voulons savoir qui a été vacciné en utilisant leurs influences et en sautant le protocole afin que les institutions ne subissent pas le discrédit de la société et [email protected] qui ont utilisé leur position pour bénéficier d’une rémunération. # We WantThe List pic.twitter.com/w3OpCzEnA6 – Eusebi Fortuny / ♥ ️ (@FortunyEusebi) 23 janvier 2021

#QueremosLaLista, chers collègues, nous sommes un collectif vilipendé, médecins, infirmières, nettoyeurs, chauffeurs de taxi, la liste est infinie, nous allons nous battre pour le droit de savoir, nous allons faire ce hashtag nous donner la liste pic.twitter.com/PK4eOfscCT – Marta Uriarte Blázquez (@IBAIAK) 23 janvier 2021

Bien sûr, nous voulons la liste des scélérats et égoïstes qui ont été vaccinés ci-dessus nos aînés et agents de santé. Nous voulons des démissions et je veux qu’ils leur donnent une amende qui les laisse tremblants », lance durement Elena, un autre tweeter dans cette affaire de Madrid.

«Lorsque vous irez voter la prochaine fois, rappelez-vous que lors de la pire pandémie des 100 dernières années, les dirigeants politiques ont fait passer leur santé avant celle des agents de santé, de nos aînés et de la vôtre», ajoute un autre internaute. Jésus, un autre habitué de Twitter, suit: «Nous, citoyens, voulons la liste complète de tous les scélérats, qui ont été vaccinés contre Covid-19 sans que ce soit à leur tour de se faire vacciner. Mais pas seulement les politiciens, qu’on parle aussi de commandants militaires, syndicat libéré … de tous!”.

#WeWantTheList

Les politiciens font la queue pour se faire vacciner pic.twitter.com/1hBq7REJ1Q – Ángel María Ramos (@ ngelMaraRamos1) 23 janvier 2021

Enfin, il faut noter que l’imagination des réseaux de retour a été remarquée. «Un écureuil peut traverser la péninsule sauter d’un bureau politique vacciné à un bureau politique vacciné sans marcher sur le terrain », commente sarcastiquement l’un d’eux.