COVID-19 :

MEXIQUE – “C’est un soulagement de savoir que nous avons un vaccin maintenant, que nous avons cette première étape”, a expliqué le docteur mexicain Lucía Ledezma quelques minutes avant d’être vaccinée contre le COVID-19 un jour où le Mexique est entré dans l’histoire comme le premier Pays d’Amérique latine pour démarrer son plan de vaccination.

L’expédition de 3000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech reçues la veille a servi jeudi à vacciner 3000 médecins qui soignent les patients COVID-19 dans le pays et qui ont été répartis dans trois points de vaccination: l’emblématique Hôpital Général de Mexico et dans l’enceinte militaire de Querétaro et Toluca.

“J’ai perdu mon grand-père. J’ai eu l’opportunité d’être avec lui jusqu’au dernier moment et c’était très douloureux. Et qu’en ce moment ils me vaccinent, je sens que je cours un peu moins de risques”, a déclaré Ariana Vázquez, technicienne de laboratoire clinique, quelques minutes après avez reçu votre dose à l’hôpital général.

Elle a dit qu’elle se sentait parfaitement mais aussi attentive, car au cours des 48 heures suivantes, certains effets indésirables tels que fièvre ou fatigue peuvent se manifester après avoir reçu la première des deux doses nécessaires de Pfizer.

Ce qui est clair, c’est que ces premiers vaccins, bien qu’ils soient encore peu nombreux, ouvrent une lueur d’espoir en plein Noël: la vaccination “est très importante et plus encore en ces temps, c’est comme un cadeau”, a déclaré Ariana.

C’est dans ce même hôpital qu’à 7 h 50, l’infirmière María Irene Ramírez, 59 ans, est entrée dans l’histoire comme la première personne au Mexique et en Amérique latine à recevoir le vaccin Pfizer.

Les responsables de la santé en Californie conseillent aux résidents de ne pas voyager ces vacances pour endiguer la vague d’épidémies de coronavirus dans nos communautés.

Malgré le fait que ce vaccin ait été autorisé au Mexique après avoir garanti son efficacité et sa sécurité, certains agents de santé en attente ont fait preuve d’une certaine nervosité.

«Depuis que nous avons été prévenus, c’était une pluie d’émotions: d’une part, l’inquiétude de ce que je vais ressentir et si cela fonctionnera, mais d’autre part, de la gratitude car finalement nous allons avoir une protection», a déclaré Sandra Muñoz, du Centro Médico Nacional 20 Novembre, hôpital dans lequel 10 personnes ont été sélectionnées pour recevoir le médicament.

OPTIMISME ET SENSIBILISATION

Dans la lignée d’une centaine d’agents de santé, qui couvraient un côté de l’hôpital, on était optimiste quant à une sorte de début de fin de pandémie qui a touché plus de 1,3 million de Mexicains et fait au moins 120 000 morts au Mexique. , parmi lesquels il y a plus de 1 300 médecins.

Ledezma considère que les gens sont “de plus en plus sensibilisés” malgré le fait qu’il existe encore certains groupes qui doutent de l’efficacité du vaccin et même de l’existence du coronavirus.

“C’est un phénomène qui se produit dans tous les pays, mais nous tous qui avons été dans des zones couvertes par les covides, ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou ceux qui ont dû être hospitalisés en connaissent l’ampleur, ce qui est quelque chose d’historique. cela a perturbé tous les aspects de nos vies », a-t-il déclaré.

Pour cette raison, il a demandé aux citoyens de se faire vacciner “quand il sera temps”, de respecter les mesures de sécurité et de faire un effort de solidarité pour pouvoir sortir “d’une situation aussi difficile et chaotique au plus vite”.

Même lorsque les autorités appellent à rester à la maison, les rues semblent pleines.

Le Mexique prévoit de recevoir 50 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer la semaine prochaine, qui sont conservées par les forces armées dans des conteneurs avec de la glace sèche qui les maintient à -70 degrés et des puces qui suivent leur emplacement.

1,4 MILLION DE DOSES POUR JANVIER

L’objectif est qu’à la fin du mois de janvier, 1,4 million de doses soient déjà arrivées au Mexique, suffisamment pour vacciner le personnel médical du pays.

Le président Andrés Manuel López Obrador a garanti ce jeudi qu’après avoir vacciné le personnel de santé, la vaccination “sera universelle et gratuite” pour les Mexicains.

Entre février 2021 et mars 2022, le gouvernement entend vacciner toute sa population progressivement, en fonction de l’âge et des maladies chroniques.

Pour ce faire, elle a préacheté 34,4 millions de vaccins à Pfizer, 77,4 millions au britannique AstraZeneca et 35 millions au chinois CanSino, bien que ces deux n’aient pas encore été autorisés à être utilisés au Mexique.