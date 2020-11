COVID-19 :

«La nourriture est essentielle dans la prévention de nombreuses maladies, en plus d’être décisive dans le rétablissement des patients: maintenir une alimentation adéquate est très important pour pouvoir lutter contre la pandémie que nous vivons».

Ce sont des mots de Juan Carlos Ruiz de la Roja, médecin et spécialiste en urologie, qui soulignent une fois de plus l’importance d’intervenir sur des facteurs entièrement modifiables et contrôlables par la population afin de prévenir et combattre le COVID-19.

Et c’est ça, dans un paysage incertain et instable dans lequel il existe encore des doutes importants sur les mécanismes biologiques du SRAS-CoV-2, et en l’absence de vaccins et de traitements efficaces, il est nécessaire de concentrer les efforts de prévention sur les aspects que nous pouvons contrôler et qui peuvent compromettre le bon fonctionnement du corps et système immunitaire dans la lutte contre les maladies infectieuses.

En ce sens, le Dr Ruiz de la Roja, l’un des auteurs du livre de divulgation médicale «Coronavirus. Prévention, pandémie et endiguement ” (Editorial Catarata), partage, dans le cadre d’une conférence organisée par CaixaBank et Freshuelva, l’excellence d’une catégorie d’aliments essentiels pour prendre soin de la santé et qui devraient faire partie d’une alimentation équilibrée.

“Les fruits rouges sont un aliment parfait en raison de leur teneur en vitamines et minéraux, non seulement pour augmenter nos défenses, mais aussi pour aider le patient à se rétablir le plus rapidement possible. Ils contiennent une bonne proportion de vitamines des groupes A, C et E, qui sont essentielles pour prévenir les infections par différents germes, y compris les virus, car cela améliore notre système immunitaire », a expliqué l’expert.

Fruits rouges: nombreux et variés

Donc, la consommation de myrtilles, groseilles, mûres, cerises, framboises, fraises ou grenades, entre autres, est fortement recommandée dans le cadre d’une alimentation saine. “Ils sont d’une importance vitale dans le rétablissement des patients atteints du coronavirus, car il contribue à atténuer certains des symptômes qui accompagnent très souvent la maladie, comme la fatigue et les douleurs musculaires », explique Ruiz de la Roja.

«Si nous prenons également en compte le forte proportion d’eau contenant ces fruits, ainsi que leur teneur réduite en graisses, il devient clair pourquoi les baies sont faciles à digérer et leur consommation est fortement recommandée chez les patients qui ont été infectés par ce virus », conclut l’expert.