COVID-19 :

Atteindre un vaccin qui tue définitivement le coronavirus ou du moins réduit ses symptômes les plus dangereux chez l’homme est l’objectif actuel des laboratoires mondiaux. Mais n’oubliez pas la désinfection des objets, des installations, des rues, etc.

Et pour cela, et réussissant à être des pionniers, une entreprise de Barcelone a présenté la première technologie au monde qui a réussi à obtenir spécifiquement avec le virus qui cause la maladie COVID-19 (SARS-cov-2) un résultat d’efficacité d’élimination de 99,99% dans un laboratoire de niveau de sécurité biologique 3.

J’ai juste besoin d’eau

Zonwhite Lister utilise une technologie de pointe qui permet la désinfection en présence de personnes et d’animaux. La clé de l’appareil est qu’il attaque les membranes des virus et des bactéries pour les neutraliser, et il n’est pas toxique pour les personnes ou les animaux. C’est un photocatalyseur enregistré sous le numéro 200111544657 au Ministère de la Santé (Direction Générale de la Santé Publique, de la Qualité et de l’Innovation) qui génère de l’hydroxyle (-0H) in situ, obtenant un désinfectant puissant, sans produits chimiques ajoutés, en utilisant uniquement de l’eau du robinet

En développement depuis plus de 4 ans, en mai 2020, au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19, Il a été décidé de tester l’efficacité du dispositif avec COVID-19 et avec le virus INFLUENZA (H1N1) dans un laboratoire de biosécurité de classe 3 – laboratoires de confinement qui travaillent avec des agents toxiques avec un potentiel de transmission respiratoire et qui peuvent provoquer une infection grave et potentiellement mortelle. Les résultats ont été efficaces à 99,99% pour l’élimination.

Cela fonctionne pour n’importe quelle surface

Le principal avantage de cette technologie est qu’elle peut être utilisée sur n’importe quelle surface telle que

– Vêtements

– Ustensiles de cuisine

– Intérieur du véhicule

– Les jouets d’enfants

– Clés

– Téléphones mobiles

– masques

Vous pouvez même utilisez le Zonwhite Lister sur votre animal, car il ne laisse aucun résidu chimique sur eux et il n’est pas nécessaire de rincer après son application. Les études réalisées mettent également en évidence sa capacité à nettoyer et désinfecter l’air, Pouvoir traîner des particules fines (de 2,5 à 10 microns) à travers la micro nébulisation.

Avec un processus de 3 minutes, il permet à toute famille, entreprise, école, moyen de transport ou entreprise de stériliser une surface jusqu’à 256 m2 avec un seul litre d’eau.

Efficace contre d’autres agents pathogènes

Cette technologie a également montré une grande efficacité dans l’élimination à 99,99% d’autres agents pathogènes, tels que le virus INFLUENZA H1N1 / A / PR8 (grippe commune), l’élimination des bactéries et des champignons. Il est efficace pour éliminer les odeurs (toilettes, animaux, restes de nourriture) et pour éliminer le pesticide Diazinon, utilisé dans les fruits et légumes.

Ici, dans la liste des ‘FAQ’ du produit sur son site Web, vous pouvez lire toutes ses caractéristiques et fonctions. Zonwhite Lister est déjà en vente en ligne en Espagne au prix de 359 euros, et devrait être dans les principaux magasins du pays à la mi-octobre.