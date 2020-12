COVID-19 :

. –– «Nous voulons nous immuniser contre le choc», a déclaré lundi le Dr Jerome Adams, directeur de la santé aux États-Unis, à George Stephanopoulos, d’ABC. C’était sa réponse lorsqu’on lui a demandé qui devrait être le prochain à recevoir le vaccin, au milieu de l’augmentation des cas de covid-19 dans le pays. “Nous voulons nous assurer que nous le donnons (le vaccin) aux personnes les plus susceptibles de mourir de ce virus.”

Adams a déclaré qu’entre 40% et 50% des décès surviennent chez des personnes qui sont dans des établissements de soins de longue durée ou qui sont plus âgées. Cependant, il a ajouté: “Nous voulons également que les travailleurs de la santé en première ligne puissent le faire.”

«Cette augmentation est différente des augmentations précédentes, car il ne s’agit pas d’équipement de protection individuelle. Il ne s’agit pas de tests de dépistage. Il s’agit vraiment de capacités de soins de santé. Et certains endroits sont simplement surchargés », a averti Adams. “Nous savons donc que nous pouvons réellement les aider dans leur capacité de soins de santé en vaccinant leur personnel de santé.”

Adams a déclaré que la décision de savoir qui recevrait le vaccin serait laissée aux États, mais qu’ils recevraient des directives.

Certains États devront d’abord vacciner leurs agents de santé, a-t-il noté. D’autres constateront qu’ils obtiennent un impact plus important en vaccinant les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave due au COVID-19.

Mais environ 20 millions de doses, ou doses complètes, seront disponibles d’ici la fin de cette année. Et nous continuerons à fournir des vaccins aux populations le plus rapidement possible afin de pouvoir mettre fin à cette pandémie », a insisté Adams.

En outre, il a demandé aux gens de suivre les directives clés: portez un masque, lavez-vous les mains et gardez vos distances. Évitez également autant que possible les personnes à l’extérieur de la maison.

Et soyez patient avec vos dirigeants à travers le pays. Ils essaient de préserver la capacité de l’hôpital », a déclaré Adams. Il a ensuite ajouté que les dirigeants veulent que tous ceux qui ont besoin d’un lit y aient accès.

“Cela ne se produira pas si nous continuons à adopter des comportements qui conduisent à la propagation du virus”, a-t-il déclaré.