Traditionnellement, le L’arrivée de Noël a signifié les retrouvailles de plusieurs de nos proches qui sont loin de nous le reste de l’année pour diverses raisons. Cependant, en ce 2020, à l’occasion de la pandémie, il est difficile de profiter des festivités comme il le faisait jusqu’à présent.

Il y a des jours, Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a averti que le ministère de la Santé travaillait à l’élaboration d’un document permettant d’augmenter les mesures à ces dates spéciales, avec des dîners d’entreprise, réunions de famille supérieures à ce qui est actuellement autorisé et des situations similaires.

Et, en plus, le coronavirus aussi affectera le simple acte inoffensif de chanter des chants de Noël. Cette fois, les poissons resteront dans la rivière au lieu de nos maisons. Chanter, crier ou parler fort, est l’un des actes qui produisent une plus grande émission de gouttelettes et d’aérosols, capable d’infecter par impact dans les yeux, les narines et la bouche les premiers, ou par inhalation les seconds.

Noël, “terreau idéal” pour le virus

Pour cette raison, divers spécialistes recommandent à Nius que des mesures soient prises pour éviter une cascade d’infections. L’un d’eux est Daniel López Acuña, épidémiologiste et ancien directeur de l’OMS, qui assure que c’est “un terreau idéal pour que les contagions se déchaînent, il faut la restreindre”.

De son côté, le médecin spécialisé en Médecine préventive et santé publique, Alberto Cruz, prévient qu’à ces dates il y aura “un moment critique avec tous les ingrédients de l’équation”, faisant référence à l’accumulation de personnes, chantant ou parlant fort, dans un lieu fermé pendant longtemps. “C’est une situation à risque, surtout en raison du pourcentage élevé de la population asymptomatique.” Pour éviter cela, il propose de “chanter à l’extérieur ou à une distance suffisante”.

Un Noël différent

Pour López Acuña, la situation est claire: “Nous ne pouvons pas avoir un Noël régulier”, et préconise également «d’éliminer ou de minimiser tout acte qui implique émission de plus de particules. L’arrivée de ce temps est l’une des situations les plus délicates depuis le début de la pandémie avant la assouplissement possible des mesures par la population.

“Rien ne se passera pour ne pas chanter un Noël. Il faut rester en petits groupes, la bulle familiale, et avoir attention particulière aux membres qui n’en font pas partie“, souligne López Acuña. Pendant ce temps, Cruz indique que cette congrégation de personnes depuis longtemps” va exacerber la production d’aérosols. S’il y a du positif, il y aura une charge virale et, si nous ne prenons pas de mesures, il y aura des infections“.