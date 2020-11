COVID-19 :

Après des annonces successives de vaccins à succès développéss par des entreprises comme Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, la prochaine préoccupation se concentre sur qui seront les destinataires des recours. Un rapport publié dans le journal britannique The Guardian comprend le opinion de divers experts britanniques.

Professeur David Salisbury, Ancien directeur de la vaccination au ministère britannique de la Santé, manifesté sur cet aspect sur l’émission Today de BBC Radio 4: “Je pense que vous devez prioriser l’utilisation des vaccins, et vous voudrez peut-être penser à des vaccins plus efficaces chez les personnes à risque élevé où vous voulez vraiment les protéger. “

Pour lui, s’est dit préoccupé par la véritable efficacité de celui créé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford: “Sj’atteins 62% et les autres vaccins qui arrivent jusqu’à présent le font à 90%, alors je pense que vous devez réfléchir très attentivement, que faisons-nous avec 100 millions de doses d’un produit qui ne protège pas aussi bien que les alternatives “.

Le plus grand risque des personnes âgées

Dans une veine similaire, il a été montré Hélène Fletcher, Professeur d’immunologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine: “Ils ont immunisé un plus grand nombre de personnes aux doses les plus élevées et, plus important encore, cela comprendles personnes âgées qui sont plus à risque de souffrir de maladies graves », a-t-il déclaré dans le média susmentionné.

“C’est possible que l’ensemble de données pour le schéma posologique le plus faible n’est pas assez grand pour obtenir la licence telle quelle, il est donc logique de faire un autre essai avec la dose la plus faible, y compris les personnes âgées, et demander un amendement pour l’utilisation de cette dose lorsqu’ils disposent de données suffisantes “Ajouta Fletcher.

Etude des remèdes disponibles

Ainsi, il a été déclaré partisan de l’analyse de tous les vaccins disponibles lorsqu’il s’agit d’un programme de vaccination: “Avec plusieurs vaccins disponibles, je pense il est juste que les législateurs réfléchissent aux vaccins les plus efficaces dans quelles populations. Ce n’est pas inhabituel – nous administrons trois types différents de vaccins contre la grippe au Royaume-Uni aux enfants, aux jeunes adultes et aux personnes âgées, comme nous savons que différentes plates-formes de vaccination fonctionnent mieux dans différents groupes d’âge. “

Importance du vaccin contre la grippe

Le médecin Penny Ward, Le professeur invité de médecine pharmaceutique au King’s College de Londres a noté qu ‘”il est important de noter ici que la vaccination contre la grippe est de 50 à 60% efficace dans la plupart des saisons, mais néanmoins réduit la gravité de la maladie et le besoin d’hospitalisation dans la population vaccinée la plus âgée “.

Attention lors de la comparaison

Adam Finn, un expert en vaccins à l’Université de Bristol et chercheur pour l’essai d’Oxford, a exhorté à avoir prudence lors de la comparaison des vaccins: “Les différences, s’il y a des différences, peuvent ne pas exister du tout et si elles existent, cela peut être dû aux définitions de cas et comment les études individuelles ont été menées; ils n’étaient pas tous les mêmes. “

“On a preuves que ces trois vaccins agissent pour prévenir la maladie, mais nous ne savons toujours pas qui fonctionnera le mieux chez les personnes âgées ou y aura-t-il une différence “Souligna Finn.