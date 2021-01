COVID-19 :

TEXAS – Vous trouverez ci-dessous une liste des différentes entreprises qui offrent des emplois. Cette liste sera mise à jour fréquemment, nous vous invitons donc à consulter cet article:

DALLAS ISD

Ils recherchent des candidats très motivés pour se joindre à l’équipe des services de transport étudiant. Vous pouvez être payé tout en gagnant votre CDL et presque doubler votre salaire une fois terminé en tant que chauffeur de bus CDL. Le salon de l’emploi virtuel est ce 12 janvier. Suivez ce lien pour vous inscrire.

CVS

Plus de 10 000 des nouveaux postes à temps plein et à temps partiel sont réservés aux techniciens en pharmacie accrédités des pharmacies CVS et seront pourvus dès que possible, ce qui contribuera à accroître le soutien aux patients et aux collègues professionnels de la pharmacie. De nombreux postes sont temporaires et peuvent devenir permanents. Les postes supplémentaires qui font partie des efforts de recrutement de l’entreprise comprennent les pharmaciens, les infirmières, les infirmières praticiennes, les adjoints au médecin, les professionnels de cas des avantages des membres et les employés des centres de distribution. Si vous êtes intéressé, suivez ce lien et postulez.

DÉPÔT À DOMICILE

Il existe des centaines d’emplois à temps plein et à temps partiel pour différents magasins Metroplex. Les personnes intéressées peuvent postuler via le lien suivant.

DALLAS

Les autorités du comté de Dallas ont déclaré avoir un téléphone pour trouver du travail, un service qui peut être essentiel pendant cette crise causée par le coronavirus. Pour les contacter, vous pouvez appeler le 1-800-939-6631 ou suivre ce lien. Ces emplois sont considérés comme essentiels, de sorte qu’ils n’auraient pas de limitations pour quitter la maison et effectuer les tâches assignées. Vous pouvez également appeler Workforce Solutions Greater Dallas au 214-302-5555 ou visiter leur site Web.

Vous pouvez également rechercher le site Web de la Texas Workforce Commission. Suivez ce lien.

BONNE VOLONTÉ

Le magasin embauche pour plusieurs emplacements, y compris Fort Worth, offrant des salaires à partir de 10,75 $ l’heure, selon le poste. Trouver un travail, vous pouvez appuyer ici.

AMAZONE

Le méga-distributeur a des positions ouvertes dans la région du Texas.

WALMART

Le magasin de supermarché embauche des caissiers, des superviseurs, des placeurs, des répartiteurs, entre autres. Suivez ce lien pour plus d’informations et pour postuler.

CIBLE

Le magasin Target embauche des déballeurs, des caissiers, des placeurs et de nombreux autres postes. Pour plus d’informations et pour postuler, suivez ce lien.

Le magasin Denton Highway 8000 à Watauga a des ouvertures d’expédition cette saison. Les personnes intéressées doivent se rendre au magasin ou appeler le 817-427-8039.

Albertsons et Tom Thumb

Ces magasins ont des emplois permanents et temporaires disponibles dans la grande région de Dallas / Fort Worth. En tant qu’employés des magasins dans tous les départements et chauffeurs pour collecter et livrer la marchandise (ils n’ont pas besoin de licence CDL). Formation rémunérée, horaires flexibles, rabais employés offerts. Ils peuvent se rendre directement dans les magasins avec les gérants ou postuler au Site web d’Albertsons ou dans le Site Web de Tom Thumb.

CHOUX

Sprouts Farmers Market compte 270 emplois dans la région métropolitaine de Dallas / Fort Worth. Il y a toutes sortes de postes, même les managers. Temps partiel et temps plein. Les candidats doivent postuler en ligne. Suivez ce lien. Ou ils peuvent appeler le 480-800-8056.

ALIMENTS ENTIERS

Les supermarchés appartenant à la société Amazon ont les postes suivants ouverts.

FÊTE DES SUPERMARCHÉS

La célèbre chaîne de supermarchés du Texas a ouvert ces positions.

WALGREENS

La chaîne de pharmacies a ouvert ces positions dans l’État.

ALDI

La chaîne de supermarchés européenne a développé sa présence au Texas. Liste des emplois disponibles.

COSTCO

Le distributeur en gros a ouvert ces postes au Texas.

CVS SANTÉ

La chaîne de pharmacies, avec des dizaines au Texas, a ces emplois disponibles.

GÉNÉRAL DOLLAR

Avec des centaines de magasins à travers le Texas, cette chaîne offre ces emplois.

DOMINOS PIZZA

La chaîne de pizza a ces emplois disponibles.

KROGER

Ces supermarchés ont des milliers d’emplois disponibles. Ici vous les trouvez.

LOCKHEED MARTIN CORP.

Ils cherchent à occuper 700 places de plus dans DFW

PAPE JEAN

Ce sont les emplois dont cette chaîne de pizzas a besoin.

PEPSICO

La société de soda et autres épiceries a ouvert ces postes au Texas.

DU COCA

La société de boissons offre les emplois suivants dans l’État.