COVID-19 :

C’est officiel, le tirage au sort extraordinaire de la loterie de Noël approche à grands pas. Il reste moins d’une semaine pour rencontrer les lauréats de cette année avec l’un des plus grands événements d’Espagne qui, pendant une matinée, sensibilise une grande partie de la population à la télévision ou à la radio, en attendant de voir ou d’entendre votre numéro en tant que gagnant de l’un des prix. Sans surprise, le coronavirus a rendu cette année un peu plus différente: le Teatro Real ne sera pas bondé et les enfants de San Ildefonso devront porter des masques.

Ça oui, La seule chose que cette pandémie mondiale ne peut nous enlever est l’illusion, qui restera le même que les années précédentes. Les ventes ont chuté, en partie également en raison du manque de déplacements entre les communautés, mais les plus superstitieux n’ont pas tardé à obtenir leurs dixièmes et à gagner des numéros de l’un des jackpots de ce 22 novembre. Et, attention, car si vous n’avez pas encore acquis votre seul, il ne vous reste plus que quelques jours: vous pouvez acheter la loterie jusqu’au lundi 21 décembre prochain.

Et c’est que pour beaucoup, le choix du nombre est déjà quelque chose de symbolique. Pour cette raison, depuis de nombreuses années, les numéros correspondant aux dates clés de la scène nationale et internationale ont été les best-sellers de la Loterie de Noël. Et une année comme 2020 ne pouvait pas être moins, d’autant plus que cela a été rare et difficile pour tout le monde. Mais il y a aussi ceux qui recherchent les dates de naissance d’un parent ou celles qui ont signifié autre chose dans leur vie.

Malgré le fait que les questions politiques ou sportives sont généralement les événements qui donnent généralement les dates les plus significatives tout au long de l’année, le coronavirus a pris la grande majorité de ce 2020. Par conséquent, nous vous laissons ci-dessous les chiffres clés de cette année, avec ces dates les plus importantes, où la pandémie a été notre grand ennemi:

Pandémie de Coronavirus

– 25120: Cela ne signifie peut-être pas quelque chose de spécial pour beaucoup, mais la vérité est que les premiers cas de coronavirus ont été signalés en Europe ce jour-là et que le vieux continent a accordé une attention particulière à l’arrivée du virus.

– 13320: Ce jour-là, 13 mars, Quim Torra, ancien président de la Generalitat, a demandé au gouvernement central la fermeture totale de la Catalogne en raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans la communauté. Le même jour, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le COVID-19 devenait une pandémie mondiale.

– 14320: Une date qui restera dans la mémoire de tous les Espagnols pour le reste de leur vie. Ce samedi de mars, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé la déclaration d’un état d’alerte pour arrêter l’avancée de la pandémie en Espagne. Un numéro qui a déjà été vendu dans tout le pays en raison de son importance.

– 15320: C’est peut-être un chiffre qui est passé inaperçu, mais le 15 mars de cette année a marqué le premier jour de la détention à domicile pour tous les Espagnols et les rues de tout le pays sont restées vides face à la peur et à l’incertitude d’une pandémie mondiale.

– 04520: le jour où l’Espagne a commencé la phase 0 de la désescalade.

– 11520: début de la phase 1 dans de nombreuses régions d’Espagne.

– 21520: premier jour que les Espagnols ont dû porter le masque.

International

– 31120: date des élections présidentielles aux États-Unis. Joe Biden s’est proclamé la nouvelle présidence des États-Unis, destituant Donald Trump après quatre ans à la Maison Blanche.

– 09420: La capsule Dragon Endeavour de la société SpaceX est arrivée à cette date à la Station spatiale internationale (ISS) avec deux astronautes de la NASA à bord.

des sports

– 61020: Le 6 octobre de cette année, Rafa Nadal a célébré son 100e match à Paris avec sa 98e victoire.

– 11710: Un classique, le jour où l’Espagne est devenue championne du monde en Afrique du Sud grâce au but d’Iniesta.

– 25110: La date du décès de Diego Armando Maradona. De nombreux fans n’ont mis que quelques jours à manquer de stock.

– 25905: Première Coupe du monde de basket remportée par l’Espagne.

– 15919: Deuxième Coupe du monde de basket-ball pour l’Espagne, en Chine.