COVID-19 :

. – Le chanteur Christopher Cross explique comment le coronavirus lui a presque coûté la vie.

Dans une interview prévue ce week-end sur “CBS Sunday Morning”, l’homme de 69 ans a déclaré qu’il avait eu des “moments d’épiphanie” après que lui et sa petite amie aient contracté la maladie.

Selon Cross, les deux ont été testés positifs après leur retour d’un voyage à Mexico.

Alors que le couple était malade pendant environ trois semaines, elle a dit qu’elle se sentait assez bien pour faire du shopping en avril, mais à son retour chez elle, ses jambes ont cédé.

Christopher Cross a déclaré que les médecins lui avaient diagnostiqué le syndrome de Guillain-Barré, un trouble neurologique rare dans lequel le système immunitaire attaque les nerfs, ce qu’ils pensaient être causé par le Covid-19.

«C’était les 10 pires jours de ma vie», a déclaré Cross. Et je ne pouvais pas marcher, je pouvais à peine bouger. Donc c’était certainement le moment le plus sombre pour moi, tu sais? Cela touchait vraiment le fond et était très difficile.

Le lauréat d’un Grammy, connu pour des tubes comme “Sailing” et “Ride Like The Wind”, a déclaré: “Je ne suis pas une grande célébrité, mais il est important que les gens sachent que vous pouvez contracter cette maladie.”

«Et puis, j’ai senti que c’était une sorte d’obligation à partager avec les gens:« Regardez, c’est un gros problème. Vous devez porter votre masque », a déclaré le chanteur. “Vous devez prendre soin les uns des autres, parce que, vous savez, cela pourrait vous arriver.”

Christopher Cross a déclaré qu’il continuait de lutter pour récupérer et que sa parole et sa mémoire avaient été affectées et qu’il était passé de l’utilisation d’un fauteuil roulant à la marche avec une canne.