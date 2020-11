COVID-19 :

Pedro Sanchez il n’a que des yeux critiques pour Madrid. Mais la vérité est que le classement le plus inquiétant de tous ceux du Covid-19 pointe principalement vers des territoires régi par le PSOE. Et c’est que cinq autonomies socialistes et Castilla y León (aux mains du PP) tirent sur le taux de mortalité dans la deuxième vague du coronavirus. Madrid, au contraire, améliore encore une fois les statistiques et contribue à réduire le pourcentage de décès pour 100000 habitants, comme le montrent les chiffres obtenus Institut national de la statistique (INE) par l’équipe du député Vox Juan Luis Steegman.

Les données sont têtues, peu importe à quel point le gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias veulent se lancer contre l’exécutif régional de Isabel Díaz Ayuso. La communauté avec le taux de mortalité le plus élevé par coronavirus est, très en évidence, est Aragon, dirigée par les socialistes. Le nombre de décès pour 100 000 habitants grimpe à 86 dans ce que l’on appelle désormais la deuxième vague (période du 27 juillet au 31 septembre – dernière mesure de l’INE -).

Le suivant dans cette triste classification de la pandémie de coronavirus est La Rioja, encore une fois, sous le commandement des socialistes: avec 74 morts pour 100 000 habitants. Le troisième à augmenter le taux de mortalité est le Castille et Leon, ce qui place son chiffre à 61 morts. Elle est suivie par quatre communautés socialistes: les Asturies, avec 46; Castilla-La Mancha, avec 45 morts; et Estrémadure, avec un taux de 41.

Le suivant sur la liste est Catalogne, gouvernée par les séparatistes (JxCAT et ERC): 36 décès pour 100 000 habitants. Le classement progresse avec les territoires d’Andalousie (34); Navarra (34); Madrid (33); Melilla (32 ans); Communauté valencienne (31); Îles Baléares (28); Murcie (28); Pays basque (25); Galice (24); Cantabrie (19); Îles Canaries (18); et Ceuta (16).

Manipulation de données

Mais, bien sûr, tout cela provient des données impartiales collectées à l’INE. Parce que la différence est épouvantable si vous prenez ceux proposés par le Ministère de la Santé. Et c’est que l’INE recueille l’augmentation des décès par rapport à la même période de l’année précédente: la seule cause supplémentaire significative de décès étant le coronavirus, la probabilité est pratiquement pleine que cet excès corresponde au COVID. Les données du ministère de la Santé, au contraire, montrent les données officialisées par le gouvernement et qui ont été certifiées par un test ou un test analytique: comme Madrid est l’un des tests les plus performants, il monte dans le classement des taux de mortalité. .

Ainsi, dans les données du ministère de la Santé, le premier en mortalité est, encore une fois, Aragon (56); le second est Castilla y León (33); suivi de La Rioja (30); Madrid (29 ans); Navarra (26); et le Pays Basque (23). Et c’est que les données officielles collectent d’innombrables manipulations et altérations des séries statistiques historiques.

En fait, OKDIARIO a publié il y a une semaine les données de l’INE sur le nombre de décès tout au long de la pandémie en Espagne: plus de 60 000 décès. Plus précisément, 60210 décès dépeints par l’Institut national de la statistique (INE), alors que le gouvernement n’a reconnu à ce même moment qu’un peu plus de la moitié des personnes décédées: 35639

Les données sont également issues d’une mise à jour de l’INE. Et c’est que, alors que Pedro Sánchez ne cesse de mettre l’accent sur ses attaques à Madrid, la mortalité augmente dans toute l’Espagne par Covid-19 sans que cette catastrophe n’attire l’attention du gouvernement central. En fait, cela n’attire même pas sa reconnaissance du vrai chiffre, qu’il a refusé d’admettre tout au long de la pandémie.

Il faut se rappeler que le système de dénombrement officiel du gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias n’inclut que les décès dus au coronavirus ceux certifiés avec test, donc la meilleure façon de bien apparaître dans les statistiques n’est pas de tester, juste la pire de contrôler les sources de contagion.

La direction critiquée

L’escalade du nombre de morts de Covid, en plus de sa dissimulation, ne peut être prise comme une surprise. Déjà en avril, une étude indépendante du centre de recherche international Deep Knowledge Group (DKG) a analysé la réponse de chaque pays au coronavirus sur la base d’un total de 24 critères.

Les conclusions pour le gouvernement de Pedro Sánchez et son administration ont été dévastatrices: Espagne c’était le pire pays d’Europe dans le classement de sécurité par rapport à la pandémie.

Les arguments que le gouvernement Sánchez a répétés sans cesse au sujet de sa gestion du coronavirus reposaient sur le fait que l’Espagne a agi avec agilité face à la pandémie, qu’elle l’a fait de manière énergique et que la réponse espagnole a été saluée dans le monde entier. Mais l’étude a dit exactement le contraire et a renversé toute justification du gouvernement espagnol.

Le “ Deep Knowledge Group ”, un département de la société de capital-risque DKV basée à Hong Kong et filiale à Londres spécialisée dans l’analyse des contingences liées à la santé, a analysé la situation et la réponse à la pandémie de 150 pays. Et sur la base des résultats, il a dressé différents classements sur la gestion des différents gouvernements et l’indice de sécurité pour les citoyens de chaque pays. Dans celui correspondant à la zone euro, l’Espagne arrive en dernière position.

Ce n’était pas la seule récompense regrettable. Outre les références continues dans la presse internationale à la terrible gestion du Covid, l’Europe a également suspendu le gouvernement social-communiste dans la crise des coronavirus en août. Cette fois, l’Espagne a reçu le pire score dans la gestion de la collaboration de la santé privée dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, selon l’analyse d’un groupe d’experts convoqué par le Coordinates Institute of Governance and Applied Economics.

Selon ces experts, la décision du Gouvernement de placer toutes les cliniques privées sous le seul commandement sanitaire «quelle que soit l’incidence du coronavirus dans chaque zone et la délégation des accords entre l’administration et les entreprises privées à chacune des 17 communautés autonomes, sans directives et sans modèle clair et homogène permettant le recouvrement des dépenses engagées lors de la crise sanitaire, ont généré des dommages inacceptables pour les cliniques.