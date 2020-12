COVID-19 :

Juste un jour après le début de la vaccination contre le COVID-19 en Espagne, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré dans divers médias que la fin de la pandémie pourrait survenir à la fin de l’été 2021, lorsque 70% de la population espagnole est vaccinée.

Illa a également souligné que d’ici mai-juin de l’année qui est sur le point de commencer, entre 15 et 20 millions de personnes en Espagne auraient déjà pu être vaccinées. Autrement dit, selon ce qu’Illa a déclaré ce lundi 28 décembre, à la fin du printemps, entre 30 et 40% de la population pourraient être vaccinés; et à la fin de l’été, 70%.

Sur quoi reposent ces prédictions de Salvador Illa? Combien de vaccins sont actuellement administrés? Le plan de vaccination peut-il changer au cours des prochains mois? C’est ce que nous savons selon les documents officiels du ministère de la Santé et de la Commission européenne sur le vaccin contre le COVID-19.

Combien de vaccins l’UE a-t-elle achetés et, par conséquent, l’Espagne?

Comme détaillé par la Commission européenne, cet organisme a des accords avec «six développeurs de vaccins prometteurs», dont un a été approuvé et est déjà en cours de distribution: Pfizer-BioNTech.

Au total, un accord a été conclu pour le acquisition de 2 milliards de doses de ces six sociétés pharmaceutiques, dont 300 millions seraient issus du vaccin Pfizer avec lequel la vaccination a débuté dimanche dernier, 27 décembre, en Espagne et dans d’autres Etats membres. Les cinq autres sociétés pharmaceutiques qui développent un vaccin et qui, une fois approuvé, atteindront les différents pays de l’Union européenne sont Moderna, Sanofi-GSK, AstraZeneca, Johnson & Johnson et CureVac. En outre, la Commission européenne indique qu’elle est en train de négocier l’achat de 200 millions de doses supplémentaires de la société pharmaceutique Novavax.

La Commission européenne répartit les doses en fonction du nombre d’habitants de chaque pays, de manière à ce qu’elle soit équitable entre tous les pays membres. L’Espagne devrait recevoir environ un 10% de l’achat de chaque vaccin. Ainsi, sur les 300 millions du seul vaccin approuvé, notre pays en recevrait environ 30 millions entre le 27 décembre et tout au long de 2021. En prévision que tous les pays européens reçoivent plus de doses que nécessaire, ils pourront reverser le surplus à pays en voie de développement.

Quand les doses de Pfizer-BioNTech arriveront-elles?

L’Espagne, comme le reste des États membres, a déjà commencé à recevoir des doses du seul vaccin approuvé, celui de Pfizer-BioNTech. Les premiers vaccins sont arrivés le 27 décembre et on s’attend à ce que 1,5% (4,5 millions) des doses totales de Pfizer que l’Espagne doit recevoir chaque semaine. Ainsi, chaque lundi, l’Espagne recevra environ 350 000 doses pour les répartir entre les différentes communautés autonomes.

Il ministère de la Santé n’a publié aucun document sur le calendrier spécifique selon lequel les prochaines doses seront reçues. On sait que du 27 décembre à la mi-mars (12 semaines), au moins 4,5 millions de doses doivent arriver progressivement pour que 2,3 millions de personnes soient vaccinées avant le début du printemps 2021 (chaque personne vous avez besoin de deux doses du vaccin Pfizer).

Et les autres vaccins?

Selon la Commission européenne, «tous les États membres auront accès aux vaccins COVID-19 en même temps». De plus, ils doivent avoir été approuvés par le Agence européenne des médicaments (EMA pour son acronyme en anglais).

Le Conseil fait remarquer qu’en plus de l’approbation et de la commercialisation de Pfizer, on s’attend à ce que celui de Moderna obtenir l’autorisation de l’EMA au plus tard le 6 janvier 2021 (dont un achat de 160 millions de doses pour l’ensemble de l’UE est déjà clôturé). Il indique également que, pour le moment, aucune autre société pharmaceutique n’a formellement demandé l’approbation de son vaccin par l’EMA, mais il faut tenir compte du fait que plusieurs devraient également obtenir une autorisation tout au long de 2021, donc ils adhéreraient. à Pfizer et Moderna (si approuvé le 6 janvier).

Quel est le calendrier proposé?

Le seul calendrier actuellement connu est celui du vaccin Pfizer-BioNTech, et pas entièrement. Selon le document Stratégie de vaccination contre le COVID-19 en Espagne (mis à jour le 18 décembre), la priorité sera donnée à la première étape de la vaccination (au total, il y aurait trois étapes) aux «résidents et personnel sanitaire et social des résidences pour personnes âgées et handicapées; personnel de santé de première ligne; autres personnels de santé et de santé sociale; les personnes handicapées qui ont besoin de mesures de soutien intensives pour développer leur vie ».

Toutes ces personnes, environ 2,3 millions, devraient être vaccinées d’ici la mi-mars. Ensuite, le reste de la population commencerait à être vacciné dans les deuxième et troisième stades, en priorisant d’abord la population à risque (comme les patients atteints de maladies chroniques) ou les personnes exposées à un plus grand risque de contagion.

Comme l’a déclaré Salvador Illa ce lundi 28 décembre, il est prévu que en mai-juin, entre 15 et 20 millions de personnes sont vaccinées (entre 30 et 40% de la population totale en Espagne). Cependant, comme le ministère de la Santé l’a lui-même mis en garde dans son document sur la stratégie de vaccination, cela dépendra des vaccins autorisés qui arrivent et de leurs caractéristiques (la plupart nécessitent deux doses par personne, administrées à 21 ou 28 jours d’intervalle. ).

Concernant la première étape, chaque communauté autonome a élaboré un plan de vaccination suivant les lignes générales établies par le ministère de la Santé.

Quand parviendrons-nous à l’immunité de groupe?

Comme on pouvait s’y attendre, et toujours selon ce qu’Illa a déclaré ce lundi 28 décembre, l’Espagne pourrait obtenir l’immunité de groupe à la fin de l’été, lorsqu’un 70% de la population (environ 33 millions de personnes).