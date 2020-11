COVID-19 :

La police a procédé ce mardi à de nouvelles arrestations pour les troubles produits devant l’Assemblée de Madrid contre la séquestration d’Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid. Il y a 5 détenus pour agressions contre des policiers.

Les 24 et 25 septembre, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’Assemblée de Madrid pour protester contre les mesures de confinement des secteurs de la santé promues par le gouvernement régional de la communauté de Madrid.

Les manifestations ont été appelées par diverses organisations de quartier qui ont demandé différentes mesures pour contenir le taux d’infections dans les zones de santé. Cependant, des éléments extérieurs à ces organisations ont encouragé des manifestations violentes qui se sont intensifiées lorsque la police déployée a tenté d’empêcher l’accès de certaines personnes violentes aux installations du parlement de Madrid.

El Vallecas, un quartier où se trouve le bâtiment de l’Assemblée de Madrid, était l’une des nombreuses concentrations appelées à différents endroits et zones du sud de Madrid, où les mesures instituées par Ayuso impliquaient un degré de confinement qui a été décrit par certains comme “Ségrégateur” ou “de classe”.

La situation a été maîtrisée jusqu’à ce que plusieurs assistants perçoivent comment les unités de police se préparaient à s’équiper de leur équipement anti-émeute et à préparer ce qui à plus d’un semblait une arme longue pour le contrôle des foules.

Dans la manifestation, on pouvait voir le United Podemos contesté, Isa Serra, qui, avec le reste des manifestants, a fait face à la présence des agents.

L’opération policière dont OKDIARIO a eu connaissance est actuellement en cours et espère aboutir à l’arrestation de cinq personnes. L’opération est menée dans divers quartiers de Madrid, dans les rues Marchamalo et Candilejas, dans les quartiers Puente de Vallecas et Tetuán, entre autres.

Ces arrestations reposent sur l’identification de plusieurs personnes parmi un groupe d’environ 150 personnes qui ont fait preuve d’un degré élevé de violence contre les policiers. À un moment donné, les attaques ont commencé contre les officiers, qui ont reçu des coups de poing et de pied ainsi que des pavés. Lors de ces attaques, en plus des policiers blessés, neuf voitures de patrouille ont été endommagées par des pierres et des objets tels que des corbeilles à papier arrachées de la voie publique.

Lors de ces émeutes, quatre personnes ont été arrêtées, en plus des cinq aujourd’hui, dont deux sont mineures, et qui dans les prochaines heures iront en justice pour crimes d’attaque contre des agents de l’autorité, blessures et troubles. Publique. De nouvelles arrestations ne sont pas exclues.