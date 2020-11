COVID-19 :

Plus de cinquante hôpitaux de Floride ont lancé une campagne publicitaire pour l’utilisation du masque pour sauver des vies et aplatir la courbe de la pandémie face à l’explosion des cas de COVID-19 dans l’État.

Dans une publicité, des médecins et des infirmières disent au public que s’ils les considèrent comme des héros, ne les traitez pas comme ils sont traités, ajoutant qu’ils sont fatigués et que s’ils veulent vraiment les aider, portez des masques.

Les hôpitaux, qui font partie de neuf des principaux systèmes de soins de santé de Floride, se sont joints à cette campagne d’éducation et de sensibilisation des médias qui sera diffusée à la télévision, dans les journaux et sur les plateformes numériques.

La campagne en Floride rejoint un mouvement national connu sous le nom de «#MaskUp», qui comprend une centaine des principaux systèmes de santé du pays.

Le message se lit comme suit: «En tant qu’hôpitaux desservant les communautés de Floride, nous savons que nous devons tous faire notre part et continuer à porter des masques. Mais voici ce que nous savons aussi: la science n’a pas changé. Les masques ralentissent la propagation du covid. -19 “.

Aux États-Unis, plus de 11,5 millions de personnes ont été testées positives pour le virus, dont un million supplémentaire la semaine dernière seulement, causant plus de 250 000 décès dans le pays.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis, les masques parviennent à limiter la propagation du virus.

“L’utilisation de masques protège de manière essentielle: protéger l’utilisateur contre l’inhalation d’agents pathogènes et de particules nocives et éviter l’exposition de ceux qui l’entourent”, indique la campagne.

En plus du masquage, le CDC suggère à chacun de minimiser le nombre de contacts hors du domicile, de maintenir une distance physique d’au moins six pieds et de limiter le temps passé avec d’autres personnes, en particulier à l’intérieur et dans les zones mal ventilées.

Les systèmes de santé participants comprennent Baptist Health South Florida, Broward Health, Cleveland Clinic Florida, HCA Healthcare, Lee Health, University of Miami Health System, Jackson Health System, Memorial Healthcare System et Nicklaus Children’s Hospital.