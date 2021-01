COVID-19 :

L’Institut pour le développement et l’intégration des soins de santé (Fondation IDIS), une entité composée de la majorité des entreprises privées de santé en Espagne, a montré la disponibilité absolue du secteur privé de la santé dans toutes les communautés autonomes pour accélérer le taux de vaccination requis par la pandémie et obtenir une immunité plus rapide, “Sans augmenter les coûts du système de santé puisque la santé privée ne facture rien pour la vaccination.”

«L’augmentation du nombre d’infections ces dernières semaines et l’augmentation associée de la demande de soins, ainsi que la saturation déjà existante des services de soins primaires, rendront la vitesse de la campagne de vaccination encore plus difficile, ce qui rend indispensable la utiliser toutes les ressources disponibles pour qu’un plus grand pourcentage de la population soit vacciné le plus tôt possible. Il est important de souligner que les soins de santé privés comptent 458 hôpitaux, plus de 12 000 centres médicaux et près de 270 000 professionnels “, soutiennent d’IDIS.

Ils ajoutent également que «envisager une logistique dynamique qui ajoute des volontés et des efforts pour l’ensemble du processus est essentiel, en évitant que les vaccins disponibles n’attendent d’être administrés au segment précédemment établi de la population et en permettant des progrès dans d’autres groupes de population. l’objectif de la vaccination dans les plus brefs délais ».

La Fondation IDIS rappelle que depuis le début de la crise sanitaire, la disponibilité de soins de santé privés Il a été “irréfutable” et a permis “une assistance à des milliers de personnes depuis lors jusqu’à aujourd’hui pour atteindre un scénario qui continue d’exiger la collaboration de tous et une gestion efficace de la situation complexe que nous vivons, dans ce cas axé sur les ressources pour la vaccination.

Pour cette raison, insistent-ils, vacciner le plus grand volume de population dans les plus brefs délais “est essentiel et la somme de tous les efforts et ressources matérielles et humaines qu’offre le système dans sa double propriété est essentielle” car, soutiennent-ils, ” devrait être précisément l’objectif prioritaire pour contrôler la situation épidémiologique le plus rapidement possible, une fois que tout retard a un impact évident en termes de morbidité et de mortalité, de bien-être et de qualité de vie pour la population.