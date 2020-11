COVID-19 :

La télémédecine est née dans les années 90 et avec le temps, elle a gagné en présence pour devenir le protagoniste incontesté de notre quotidien en raison du coronavirus. Quelqu’un se souvient-il très bien de la vie avant les masques faciaux et le gel hydroalcoolique? Le salut avec le coude est déjà devenu monnaie courante. Tenter de maintenir une distance de sécurité est essentiel, peu importe à quel point certains insistent pour ne pas s’y conformer. C’est la même chose avec la télémédecine, c’est là pour rester. C’est ce que soulignent certains experts du secteur: «C’est une technologie qui est utilisée depuis des décennies, par exemple, dans le domaine de la santé militaire. En ces temps de pandémies, c’est sans aucun doute un outil pour que la relation entre médecins et patients ou aussi entre professionnels de santé puisse être réalisée », estime-t-il le Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université CEU San Pablo, Tomás Chivato, allergologue de profession.

Le directeur médical de l’hôpital San Francisco de Asís à Madrid, Eduardo Fraile Moreno, insiste dans le même sens: «Je crois que la télémédecine est une pratique médicale courante, nous utilisons la télémédecine pratiquement depuis les années 90 et ce qui se passe, c’est que chaque spécialité évolue d’une manière cohérente avec ses particularités». Pour sa part, le pédiatre Ascensión Noguera considérez que «Nous n’avons pas d’autre choix que de le faire en ce moment en raison des circonstances extrêmes que nous traversons cette année et c’est vraiment une solution pour être en contact direct avec le patient et le contacter autant que possible. le PDG de Qualitec Farma, Oscar Mesa del Castillo, réaffirme: «Sans aucun doute, c’est entre nous et ça va beaucoup évoluer dans le futur».

Lorsque l’état d’alerte a été établi, la pédiatre Ascensión Noguera a reçu des instructions de son centre de santé pour commencer à faire des consultations téléphoniques: «Dans mon centre de santé au moins, ils ont soigné des patients, ne laissez personne croire que nous n’avons vu aucun patient . Il a assisté, ce qui se passe, c’est qu’au départ, il a été évalué qui voir.

À l’hôpital San Francisco de Asís à Madrid, le Dr Eduardo Fraile Moreno dit que «quand il a commencépremière vague en mars, presque tout l’hôpital était déjà rempli de patients atteints de covidNous avons même atteint des chiffres de 120 et 125 patients admis par jour ». «Si je le compare à ces moments de haute crête, maintenant notre taux moyen d’hospitalisation se situe entre 16 et 18 jours-patients“, Il dit. Au moins pour le moment, le Dr Fraile estime que la situation actuelle est bien plus supportable que la première: «Cette deuxième vague, à ce jour, est plus douce en nombre d’admissions par rapport à la première étape, dans le que nous traversons une période beaucoup plus compliquée que celle que nous traversons aujourd’hui.

Le virus n’a jamais quitté nos vies et ces dernières semaines, il semble plus présent que jamais. La pédiatre Noguera dit qu’il est difficile de calculer le nombre de personnes qu’elle a fréquentées par téléphone: «Au moins, sans parler de rendez-vous en face à face, j’ai pu assister à une trentaine de rendez-vous quotidiens ou plus. Tomás Chivato complète avec une idée: «La télémédecine résout de nombreuses situations où la présence était impossible. Par exemple, en téléconsultation. Gardez à l’esprit que lorsque nous parlons de télémédecine, il existe de nombreux téléviseurs: télémédecine, téléradiologie, télésanté … Dans le domaine de là la santé mentale La manière dont les psychologues et les psychiatres ont pu s’occuper de leurs patients grâce au téléphone a été fondamentale, sans qu’il y ait de contact physique.

La nouvelle proximité

Le docteur Fraile Moreno explique que “d’une manière ou d’une autre, au lieu de distancer le patient, la télémédecine rapproche le patient du médecin”. Cette position suscite un débat, car selon le doyen de la Faculté de médecine de l’Université CEU San Pablo «elle peut nous aider pour ces patients que nous connaissons déjà, mais en ce moment où nous nous trouvons, je crois qu’elle ne peut pas remplacer le premier requete. La première consultation, tant en soins primaires spécialisés qu’en soins hospitaliers spécialisés, ne peut être remplacée par une consultation téléphonique. Ça peut vous guider, ça peut vous faire un classement, un triage comme on dit, mais je ne pense pas que ça nous aidera ».

De nombreux médecins considèrent le contact physique et visuel comme une partie irremplaçable de leur profession. Au même titre que le patient, ils sentent que la proximité est le début d’un projet bien fait. C’est ainsi que Chivato le voit aussi: «Pouvoir regarder dans les yeux, écouter le patient … parfois nous ne pouvons pas guérir, mais nous pouvons toujours apaiser, réconforter et accompagner. Cela peut également être fait par téléphone, mais ce n’est pas la même chose qu’en contact direct avec le patient. Tomás Chivato croit en l’utilité de la télémédecine, mais surtout chez les patients qu’ils connaissent déjà auparavant: «La télémédecine est très utile pour des patients qui sont déjà connus, ce n’est pas la même chose de revoir, par exemple, maintenant je parle en tant qu’allergologue, à un patient que je connais qui a reçu un diagnostic d’asthme bronchique et je le connais depuis des années et je sais quand il a une aggravation ou non, par rapport à un patient que vous allez voir pour la première fois ».

Contre la position est le médecin Eduardo Fraile Moreno: «Les erreurs médicales sont partout, l’erreur est humaine, c’est quelque chose de très classique en médecine, que la télémédecine peut augmenter ou induire un plus grand nombre d’erreurs Je ne pense pas, je pense que la télémédecine apporte des avantages plutôt que des erreurs ». Fraile précise: «La télé en radiologie n’est pas la même chose que la télévision en dermatologie, la téléconsultation d’un médecin généraliste ou d’un médecin de premiers soins, chaque spécialiste a sa parcelle et a son domaine le plus spécifique … dans ma région, qui est le domaine de la radiologie, aujourd’hui il est tout à fait normal d’envoyer une image ou d’acquérir une image sur un site et de la lire et de donner un diagnostic en un autre, et lire ou visualiser l’image à la fois sur un moniteur et sur un téléphone portable, sur une tablette, à la maison ou n’importe où, ce qu’il fait est de s’améliorer et de fournir plus de qualité et de soins médicaux en général.

Dans ces moments de chaos, où les normes civiles et sanitaires s’entremêlent dans un bourbier indéchiffrable en raison de conflits politiques qui n’ont rien à voir avec la médecine, les professionnels revendiquent leur travail au-delà des intérêts acquis et des plans électoraux. C’est ainsi que le souligne Ascensión Noguera: «Les médecins seront toujours des médecins, nous le faisons par vocation et parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous serons toujours aux côtés de nos patients, quel qu’il soit, et que les soins en face-à-face sont toujours présents et ont été et serontQu’il soit clair pour la population qu’elle nous a pour ce dont elle a besoin.