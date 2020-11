COVID-19 :

La grande entreprise de boissons Coca-Cola n’est pas à son meilleur. Comme de nombreuses entreprises, elle a été affectée par les crises sanitaires et économiques causées par le COVID-19. Par conséquent, la firme a annoncé son intention de restructurer son catalogue éliminer environ 200 verres, pratiquement 50%, car plus de la moitié des marques qu’ils vendent ne représentent qu’une 2% du chiffre d’affaires annuel, comme l’explique James Quincey, PDG de l’entreprise. Ainsi, ils peuvent miser sur “des boissons avec potentiel plus élevé faire croître la base de consommateurs, augmenter leur fréquence et mener les marges ».

Il n’a pas encore été détaillé quelles marques cesseront d’être fabriquées, mais certains analystes se sont risqués à dire que ce seraient celles qui appartiendraient au catalogue des boissons hydratantes, telles que Dasani, Powerade ou Eau vitaminée. De plus, en juin dernier, la société a annoncé la disparition de Languette, Zico Oui Odwalla.

Les ventes sont en baisse en raison de verrouillages

La nouvelle stratégie de l’entreprise est de se concentrer sur marques à la croissance la plus rapide afin d’atténuer la baisse des revenus subie en raison de l’enfermement et des fermetures et limitations imposées à l’hôtellerie.

Le bénéfice net entre juillet et septembre a baissé de 9%, à hauteur de 7 355 millions d’euros, en raison de la baisse des ventes de boissons hors domicile, car certains restaurants restent fermés et les citoyens mangent de moins en moins loin de chez eux. Les ventes s’étaient améliorées le trimestre précédent, mais très peu, selon l’entreprise elle-même. Cependant, malgré cette baisse, Coca-Cola a dépassé les attentes des analystes en gagnant environ 250 millions d’euros, selon les données Refinitiv.

Quant à son Division ibérique (Espagne, Portugal et Andorre), l’entreprise a subi un 28,5% de chute au premier semestre par rapport à l’année précédente en raison du confinement. Cela en a fait la région d’Europe où les ventes ont le plus baissé. Malgré cela, il a réalisé un chiffre d’affaires de 917 millions d’euros. Ça oui, la plus forte baisse s’est produite au deuxième trimestre de 2020, avec 48% revenus inférieurs à ceux de la même période de l’année précédente

Les boissons au thé et au café ont le plus souffert

Par types de boissons, celles liées à thé et café sont ceux qui ont subi le plus de chutes, avec un quinze% moins de ventes. Ils sont suivis de boissons pour sportifs et eau ils sont tombés un Onze%. Leurs filiales spécialisées dans jus, produits laitiers et boissons d’origine végétale lorsqu’un 6%. Au lieu, rafraîchissements avec le gaz ont été les moins touchés, avec une seule goutte 1% en volume. Parmi ces dernières se trouvent ses marques phares, celles qui ont le mieux résisté et contribuent pour une large part aux revenus: Coca Cola, Fanta Oui Lutin. Pour sa part, la demande de Coke zéro sucre et boissons de marque du Coca il a rehaussé la catégorie, bien qu’il ait été généralement affecté par la baisse de l’activité des polices en Amérique du Nord.