COVID-19 :

La coopérative de distribution pharmaceutique Coffres distribue les premiers tests rapides d’anticorps covid-19 aux pharmacies dans le but de faciliter l’accès de la population à ce type de test et d’arrêter la propagation de la crise des coronavirus. Une situation qui contribue activement à l’expansion du dépistage pour stopper l’augmentation des infections lors de la deuxième vague de la pandémie.

Ces tests sont des tests rapides d’autodiagnostic d’anticorps sous prescription médicale, qui permettent de connaître le résultat en seulement 10 minutes, avec une légère piqûre au bout du doigt. De plus, l’utilisateur pourra savoir s’il est positif ou négatif dans sa propre maison avec un degré de résultats correctement interprétés supérieur à 90%.

Un scénario, qui intervient après que les autorités sanitaires ont précisé que la commercialisation et la délivrance de ce type de tests sont autorisées dans le pharmacie dans toute l’Espagne dans le but de mieux contrôler la pandémie et de donner à la population la possibilité de connaître plus rapidement son état de santé.

Plus précisément, la coopérative de distribution pharmaceutique a lancé la fourniture de tests rapides d’anticorps dans les pharmacies. L’objectif de Cofares est de fournir ce type de tests de manière échelonnée, au rythme où ces tests deviennent disponibles sur le marché pour avoir un meilleur contrôle épidémiologique de la population, après avoir obtenu l’agrément du Ministère de la Santé – portefeuille de Salvador Illa-.

Comment fonctionnent les tests Covid-19?

Ces tests sont des tests rapides d’anticorps pour diagnostic automatique sous prescription médicale, qui vous permettent de connaître le résultat en seulement 10 minutes, avec une légère piqûre au bout du doigt. De plus, l’utilisateur pourra savoir s’il est positif ou négatif chez lui avec un degré de résultats correctement interprétés supérieur à 90 pour cent.

«La possibilité de dispenser des tests d’autodiagnostic rapide, la pharmacie, en tant que premier point d’accès au système de santé, fait un pas de plus dans son rôle d’agent de santé clé pour contenir la pandémie de covid-19 dans un contexte où il y a une augmentation des infections et une propagation de la pandémie », explique le président de la coopérative de distribution pharmaceutique Cofares.

De son côté, le président de Cofares, Eduardo Pastor, a expliqué dans un communiqué que «de la distribution nous continuerons à fournir tout le matériel nécessaire pour contribuer à la lutte contre cette crise sanitaire provoquée par le virus. covid-19 que nous traversons. A cette occasion, nous travaillons dur pour que la pharmacie dispose de ces tests pour ses patients dans les plus brefs délais afin de connaître la situation épidémiologique de la population.

«La possibilité de dispenser des tests rapides de diagnostic automatique, la pharmacie, en tant que premier point d’accès au système de santé, franchit une nouvelle étape dans son rôle d’agent de santé clé pour contenir la pandémie de covid-19 dans un contexte où il y a une augmentation des infections et la propagation de la pandémie », explique le président de la coopérative de distribution pharmaceutique Cofares.

Une formule que la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a demandée depuis que la crise des coronavirus a commencé à prendre ses premiers coups.

Plus précisément, depuis que la crise des coronavirus a commencé à prendre ses premiers coups en mars – un moment où le gouvernement de Pedro Sanchez déclarée en état d’alerte le 14 mars-, la coopérative de distribution pharmaceutique a renforcé son travail de distribution afin de répondre aux besoins de la population espagnole en matière de produits de santé -dans un contexte de pénurie-.

Depuis mars, la société a non seulement réussi à faire en sorte que la distribution des médicaments aux pharmacies soit effectuée avec “une normalité totale”, recevant leurs commandes deux fois par jour, elle a également garanti du matériel de protection contre le covid-19, comme des masques ou gel hydroalcoolique, une tâche désormais complétée par la distribution de tests rapides afin de contrôler la propagation de la pandémie.

Ayuso demande des tests rapides

Une formule que le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a demandé depuis que la crise du coronavirus a commencé à donner ses premiers coups en mars, après le refus du gouvernement de Pedro Sánchez. Un scénario qui a conduit Ayuso à demander au Commission européenne (CE) pour valider comme forme de test contre le covid-19 que ces établissements peuvent effectuer des tests d’antigène.