COVID-19 :

Les dernières heures ont sauté nouvelles alarmes au Royaume-Uni lors de la détection d’une nouvelle variante du coronavirus, qui a déjà provoqué environ 1000 nouvelles infections. Selon les médias britanniques, ils indiquent que provoque une propagation plus rapide dans le sud du pays, même face aux campagnes de vaccination massives qui ont commencé il y a une semaine dans le pays. Cependant, le secrétaire d’État britannique à la Santé et aux Soins, Matt Hancok, a appelé au calme et fait remarquer que, malgré sa diffusion dans la population, “Rien ne permet de penser” que la nouvelle variante provoque des symptômes plus graves que le coronavirus que nous connaissons.

Une actualité qui rejoint celle qui était connue il y a à peine un mois Danemark. Donc, le gouvernement danois a été contraint d’abattre plus de 17 millions de visons après avoir détecté une nouvelle variante associée aux fermes de ces animaux. Pour éviter une nouvelle propagation et ne pas mettre en danger les campagnes de vaccination, il a été décidé d’adopter cette mesure dans tout le pays.

Sa variabilité est bien moindre que celle de la grippe commune

La vérité est que l’existence de ces variantes n’est pas quelque chose de surprenant. Depuis l’apparition de la première contagion du coronavirus à Wuhan il y a plus d’un an, de nombreux experts ont averti que ce virus, En raison de sa composition en ARN, il est capable de muter rapidement, mais pas à grande échelle, car les enzymes qui copient l’ARN ont tendance à faire des erreurs. C’est pourquoi, depuis des mois maintenant, les scientifiques se sont attachés à connaître le coronavirus de la meilleure façon possible, ils ont pu étudier ses possibles variations, ainsi que son origine.

En fait, ils ont établi que le virus peut muter, mais pas au même niveau que la grippe commune, ce qui est très positif. Dans une enquête menée en août dernier par l’Université de Bologne (Italie) et publiée dans la revue ‘Frontiers in microbiology’ a noté que COVID-19 présente jusqu’à sept mutations par échantillon, tandis que la grippe commune a un taux de variabilité de plus du double.

Alors, combien de souches y a-t-il?

La vérité est qu’il est trop tôt pour savoir combien peuvent en exister. Un nombre exact de toutes ces variantes ou souches que le coronavirus peut présenter n’est pas connu, mais oui, parmi celles que les experts du monde entier ont rapportées tout au long de cette année de lutte contre la pandémie. Pour l’instant, peu sont connus, car il y a également eu peu de cas de réinfection dans le monde (donc une personne peut avoir été infectée par une souche différente dans le premier cas d’infection).

Les experts de l’Université de Bologne analysé jusqu’à 48635 génomes de coronavirus, grâce auxquels ils ont pu identifier jusqu’à six souches différentes Dans le monde entier. Les variantes G et GH ont été les plus fréquentes en Europe. Cependant, en Espagne, jusqu’à 62 variantes ont été détectées au cours des trois premiers mois de la pandémie, Selon une étude, une étude de l’Institut de santé Carlos III publiée dans le Journal of Virology.

Liste des souches qui ont été détectées:

– Souche L: est l’original, celui qui est apparu à Wuhan en décembre 2019.

– Souche S: la première mutation du virus apparue début 2020.

– Souches V et G: variations depuis la mi-janvier et qui se sont répandues dans le monde.

– Souches GR et GH: mutations des souches V et G fin février 2020. Les plus répandues (74% de toutes les séquences géniques analysées)

Malgré la connaissance de ces six principales souches du coronavirus, le passé que nous avons vu, lors de la deuxième vague de la pandémie, une nouvelle variante est apparue: 20A.EU1. Selon plusieurs scientifiques, cette souche se est né pendant la saison estivale en Espagne, ce qui l’a amené à se répandre dans toute l’Europe et à provoquer davantage de résultats positifs. Dans une étude préparée par l’Université de Bâle, l’École polytechnique fédérale de Zurich et le consortium espagnol SeqCovid-Espagne, dirigé par le Centre supérieur de recherche scientifique (CSIC), Ils ont souligné que l’Aragon et la Catalogne étaient les points d’origine de cette variante.

Ils sont tous aussi contagieux

Malgré le nombre de souches connues au cours de cette année, différentes études n’ont pas indiqué qu’une variante est plus contagieuse qu’une autre. Une enquête a même été publiée dans la revue “ Nature Communications ” qui indique qu’après avoir analysé plus de 46000 génomes du SRAS-CoV-2, qu’aucune mutation n’est associée à une transmission virale accrue.

Ces mutations sont-elles dangereuses pour le vaccin? Voici ce que disent les experts de l’Université de Bologne: “Le fait qu’il mute très peu est une bonne nouvelle pour les scientifiques et les laboratoires travaillant sur un vaccin viable.” Même le coordinateur en charge de l’étude qui a identifié les six souches du coronavirus au début de la pandémie, Federico Giorgi, est optimiste et indique que “Les traitements que nous développons, y compris un vaccin, pourraient être efficaces contre toutes les souches du virus.”