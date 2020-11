COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a profondément changé la vie de nous tous. Bien qu’il existe différentes théories sur le retour à la normale, il y a une chose sur laquelle tous les scientifiques sont d’accord: ce ne sera pas à court terme. En Espagne, l’usage obligatoire du masque est implanté depuis plusieurs mois, et l’une des grandes questions que nous nous posons tous en ce moment est celle de combien de temps devrons-nous porter le masque.

Cette semaine, Juan José Badiola, directeur du Centre pour les maladies transmissibles émergentes à l’Université de Saragosse, a montré son opinion à ce sujet dans l’émission de radio «Liarla Pardo». Il pense que si les vaccins protègent vraiment, ce qui est précisément ce qui devrait se produire, nous pourrions arrêter de porter le masque avant 2022. Nous devrons peut-être continuer à l’utiliser dans certaines circonstances, comme les transports publics ou les centres de santé, mais pas aussi largement que nous le faisons actuellement.

Quand reviendrons-nous à la normale?

Parallèlement à la question de savoir quand le masque ne sera plus nécessaire, on se demande aussi quand on retrouvera la normalité, la vie que l’on menait avant la crise du Covid-19. Cette semaine, Ugur Sahin, PDG de BioNTech, a été très optimiste à ce sujet, après que le vaccin de Pfizer et BioNTech a montré une efficacité de 90%.

Dans une interview sur la chaîne «Sky News», l’expert a expliqué que le vaccin commencera à être distribué dans le monde à la fin de 2020 ou au début de 2021. Compte tenu des délais, la normalité pourrait revenir mi-2021. Pourtant, Ugur Sahin prévient que l’hiver sera «très difficile».

John Bell, professeur de médecine à l’Université d’Oxford et membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), estime également que nous reviendrons à la normale d’ici la mi-2021. L’expert estime qu’il y a jusqu’à 80% de chances que suffisamment de vaccins soient obtenus au premier trimestre de l’année prochaine pour au printemps, tout sera comme avant.

Pour sa part, Bill Gates a une vision beaucoup plus pessimiste de la fin de la pandémie de coronavirus. Le co-fondateur de Microsoft pense que ce ne sera pas avant été 2022. Selon lui, à partir de la mi-2021, le nombre de nouvelles infections et de décès diminuera progressivement et, en 2022, la pandémie pourrait être considérée comme éradiquée.

Pourtant, il prévient que d’ici là, le monde aura reculé de 30 ans en termes de développement. Bill Gates souligne qu’il existe plusieurs indicateurs, tels que l’éducation ou mortalité infantile dans les pays les plus défavorisés qui entraîneront des conséquences bien plus dévastatrices que celles du virus lui-même.