La L’Organisation mondiale de la santé a récemment mis à jour ses directives sur l’activité physique à un moment particulièrement pertinent en raison des conséquences générées par le SRAS-CoV-2 et la maladie qu’il provoque, le COVID-19. Dans sa déclaration de fond, l’agence s’assure que jusqu’à 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population était plus active.

En ce sens, l’OMS propose de terminer au moins 150 à 300 minutes d’activité physique aérobie d’intensité modérée ou vigoureuse par semaine pour tous les adultes, y compris les personnes vivant avec des maladies chroniques ou des incapacités, et une moyenne de 60 minutes par jour pour les enfants et les adolescents.

Presque simultanément avec la mise à jour effectuée par l’OMS, une recherche internationale, publiée dans le British Journal of Sport Medicine, analyse la quantité d’exercice nécessaire pour contrer l’impact négatif sur la santé d’un mode de vie sédentaire, que ce soit pour des raisons professionnelles ou de loisirs.

Avez-vous 30 ou 40 minutes?

Le travail qui est basé sur une méta-analyse de neuf études précédentes, dans lequel 44370 personnes au total ont participé dans quatre pays différents qui ont utilisé un type d’appareil enregistrant l’activité physique, conclut que environ 30 à 40 minutes d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse chaque jour sont nécessaires pour compenser 10 heures de position assise. Une conclusion conforme à ce qu’indique l’OMS.

En d’autres termes, faire des activités intenses peut réduire le risque de décès prématuré à quelques niveaux semblable à ceux qui seraient traités si vous ne passiez pas autant de temps assis.

L’analyse a révélé que le risque de décès chez les personnes ayant un mode de vie plus sédentaire a augmenté à mesure que le temps consacré à une activité physique d’intensité modérée à vigoureuse diminuait.

“Les nouvelles directives de l’OMS arrivent à point nomméétant donné que nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale, qui a confiné les gens à l’intérieur pendant de longues périodes et favorisé une augmentation des comportements sédentaires », explique Emmanuel Stamatakis, chercheur en santé et activité physique à l’Université de Sydney en Australie. et co-éditeur de BJSM

“Les gens peuvent toujours protéger leur santé et compenser les effets néfastes de l’inactivité physique. Toute activité physique compte et n’importe quelle quantité vaut mieux que rien », ajoute Stamatakis.

L’activité physique: bien plus que l’exercice

Et c’est là que réside également la clé. Une distinction doit être faite entre l’activité physique et l’exercice, qui est toujours une sous-catégorie d’activité physique planifiée, structurée, répétitive et qui vise à améliorer ou à maintenir un ou plusieurs éléments de la condition physique.

Et en ce sens, tant les recommandations de l’OMS que la recherche publiée dans le BJSM envisagent d’atteindre les nouvelles directives, en plus d’exercer, d’autres options telles que monter les escaliers ou les pentes, jouer avec les enfants et les animaux domestiques, pratiquer le yoga ou la danse, faire le ménage ou le jardinage, marcher ou faire du vélo, entre autres, qui pourraient être inclus dans cette catégorie d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse. Tout s’additionne.