COVID-19 :

La différence entre le nombre d’infections actuelles par Covid-19 entre les pays asiatiques et européens est importante. À moins qu’ils ne nous cachent vraiment comment est la situation là-bas en ces mois,combien d’infections y a-t-il en Chine et pourquoi ont-ils mieux géré la pandémie aujourd’hui?

La vérité est qu’aujourd’hui, à Wuhan, où sont apparus les premiers cas de coronavirus, qui se sont ensuite propagés dans toute l’usine, la situation est très différente de celle que nous vivons ici. Peu à peu ils ont retrouvé une sorte de normalité et il semble qu’il n’y ait pas eu d’infections locales depuis plusieurs mois.

Presque zéro infection

Combien d’infections y a-t-il en Chine? On ne sait pas exactement, mais fin octobre, le gouvernement chinois a assuré qu’il n’y avait pas un seul cas de coronavirus à Wuhan. Mais de la part de diverses organisations internationales, ils ne sont pas sûrs d’une telle déclaration, même s’il faut reconnaître qu’ils mènent “presque” une vie normale.

Apparemment, il a été rapporté que la ville de Wuhan n’a que 4,4% de ses citoyens qui ont des anticorps contre le SRAS-CoV-2. Ainsi, actuellement, les infections entre les différents pays asiatiques sont assez faibles et ils ont réussi à contrôler la pandémie contrairement à de nombreux autres pays comme les Européens, les Etats-Unis ou le Brésil, par exemple.

Selon l’agence .; même si la ville n’a pas détecté de contagion locale positive depuis la mi-mai, on s’inquiète des cas qui peuvent arriver de l’étranger. Au cours des trois derniers mois, 43 cas de ce type, 10 confirmés et 33 asymptomatiques, ont été détectés à Wuhan.

Bien qu’il y a quelques jours, il semble que les cas aient augmenté, c’est encore très peu comparé à tout ce qui se passe en Europe, avec l’Espagne comme exemple clair et la nouvelle variante (souche) qui vient de se propager du Royaume-Uni. Et ils ont réussi à célébrer l’arrivée de 2021 avec des concerts et des fêtes avec des gens.

La Chine a contrôlé la pandémie, mais comment l’ont-ils fait?

Dès les premiers cas détectés à Wuhan, les mesures adoptées y étaient vraiment importantes un isolement de 11 semaines, avec des mesures de prévention fortes et importantes, testant la quasi-totalité de la population et également la construction d’hôpitaux express.

L’agence . souligne ces mesures ainsi que l’arrivée de matériel et aussi de personnel d’autres provinces chinoises.

Non seulement la Chine, mais dans d’autres pays asiatiques, le feu de signalisation de couleur «controversé» a été établi, que chacun devrait avoir s’il était infecté ou non. C’est controversé car au moins en Chine les choses fonctionnent différemment et nous parlons de données que, au départ, le gouvernement a sur chaque citoyen et qui en Europe sont impensables en raison de la Loi de protection des données et autres. Mais que ce soit grâce à ce système ou à un autre, ils ont réussi à gérer la pandémie et l’Europe ne l’a pas fait.

D’autre part, une grande partie de la population a également été testée (et il y en a beaucoup) et les séquestrations, lorsqu’une personne est testée positive, sont strictement appliquées avec des contrôles stricts de la part du gouvernement. Ce qui ne s’est pas passé de la même manière ici et de nombreuses personnes qui auraient dû être mises en quarantaine plus tard n’étaient pas chez elles.

Visites et concerts en Chine

Il semble que la normalité soit revenue au pays et de Wuhan ils veulent donner cette image, dont nous ne savons pas si elle est entièrement réelle. Contrairement à ici, vous voyagez à travers le pays et selon BBC.com, il semble que tout revient à la normale, mais il est également vrai que de nombreuses entreprises ne fonctionnent plus comme avant.

Des portes à l’extérieur, les touristes sont arrivés au Hubei et en août, le gouvernement a annoncé que de nombreux lieux touristiques ouvriraient gratuitement, parce que le gouvernement parie là-dessus. Et apparemment, les touristes ont répondu.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude combien d’infections il y a en Chine, des actes qui sont désormais impensables ici sont en cours comme en octobre, et selon BBC.com, 38 couples nouvellement mariés ont assisté à un mariage de groupe.

En fait, des concerts ont lieu et les citoyens déclarent que de moins en moins de personnes portent un masque dans les rues, car dans de nombreux endroits, l’utilisation de ce masque n’est plus obligatoire.

Images de milliers de personnes en août sur apiscina à un festival de musique et sans masque à l’intérieur d’un parc aquatique de Wuhan, ils ont surpris tout le monde. Cela a coïncidé lorsqu’il n’y avait plus de mesures importantes car la ville avait enregistré de bonnes données contre la pandémie. Même ainsi, cela a provoqué l’indignation de nombreuses personnes, car on disait qu’il y en avait plus que ce qui était autorisé au début.

Vont-ils continuer avec cette baisse importante des cas et pourquoi sommes-nous toujours ici avec tant d’infectés, de décès et de restrictions?