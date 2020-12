COVID-19 :

TEXAS – Plusieurs personnes à travers le Metroplex ont perdu leur emploi et ont besoin d’aide pour se nourrir ou payer leurs factures. De plus, il y a des gens qui veulent aider tous ceux qui en ont besoin.

C’est pourquoi nous avons créé une liste afin que vous puissiez trouver un centre d’aide ou même si vous souhaitez aider, vous pouvez également contacter ces organisations. N’oubliez pas que si vous faites partie d’une organisation, d’une banque alimentaire ou d’une église et que vous souhaitez être ajouté à cette liste, vous pouvez nous envoyer les informations à telemundo39@telemundo.com:

COMTÉ DE TARRANT:

ARLINGTON CHARITIES: Une organisation qui aide les familles les plus nécessiteuses, distribuera de la nourriture gratuite les 2, 3 et 4 décembre 2020. Mais vous devez d’abord vous inscrire. Suivez ce lien.

Globe Life Field: La Texas Rangers Baseball Foundation distribuera de la nourriture le samedi 24 octobre au parking Prius Lot F au Globle Life Field situé à l’adresse suivante: 734 Stadium Dr, Arlington, TX 76011. Les personnes intéressées doivent arriver de De 8 h à 10 h et doit entrer via AT&T Way.

La banque alimentaire du comté de Tarrant organisera plusieurs événements pour distribuer de la nourriture (gratuite) à toutes les personnes touchées d’une manière ou d’une autre par le COVID-19. Ci-dessous, nous partageons les horaires qui sont les mêmes chaque semaine:

-Mardi: 16h00 à 19h00: Église Southcliff- 4100 SW Loop 820, Fort Worth, TX 76109

-Jeudi: 9h à 12h: Récolte à Mansfield- 150 S 6th Ave, Mansfield, TX 76063

-Vendredi: 8 h à 11 h: stade Herman Clark- 5201 CA Roberson Blvd, Fort Worth, TX 76119

EN GUIRLANDE:

Le district scolaire indépendant de Garland distribuera des repas gratuits à ses élèves pendant cette pandémie. Du lundi au jeudi de 17 h à 18 h et les parents doivent monter dans leur voiture et présenter la carte d’étudiant ou leur bulletin scolaire. Pour plus d’informations, suivez ce lien.

EN GRAND PRAIRIE:

Le district scolaire de Grand Prairie distribuera des repas gratuits du lundi au vendredi à compter du 14 septembre, de 10 h 30 à 12 h 30. Les élèves doivent présenter la carte d’identité, le bulletin scolaire ou le certificat de naissance de l’élève. Les écoles où ils seront distribués sont:

Mike Moseley ElementaryFannin Middle SchoolCrosswinds Accelerated High SchoolSouth Grand Prairie High SchoolAcadémie de leadership des jeunes femmesPour plus d’informations, suivez ce lien. Ou vous pouvez appeler le 972-343-4410 ou envoyer un courriel à Child.Nutrition@gpisd.org

À DALLAS:

Services de Hope and North Texas Food Bank

Tous les mercredis, ils fournissent des boîtes de nourriture gratuites au 4478 S. Marsalis Avenue à Dallas de 10 h à 12 h. Des bénévoles sont nécessaires pour aider. De 8h à 10h la nourriture est déchargée et de 12h à 13h le lieu est nettoyé. Si vous êtes intéressé, vous devez vous inscrire à ce lien. Des masques y sont fournis.

Garde-manger à Dallas

Sur ce site Web, vous pouvez trouver une variété de centres qui offrent de la nourriture pour les familles.

Ministères partagés du nord de Dallas

Ils offrent une aide avec différents services allant des fonds monétaires pour le loyer et l’électricité, aux services d’emploi: 2875 Merrell Road

Dallas, Texas 75229 (214) 358-8700.

EN IRVING:

Église adventiste du septième jour, située au 903 Balleywood Road, Irving, Texas 75060. Les garde-manger seront livrés le vendredi à partir de 14 h. Tous sont les bienvenus.

Garde-manger de l’église familiale Dayspring

Situés dans la ville d’Irving, ils offrent de la nourriture à tous ceux qui en ont besoin: 618 N. Beltline Road Irving, Texas 75061 (972) 399-7729.

Armée du salut d’Irving

Ils sont situés à l’adresse suivante: 250 E. Grauwyler, Irving, Texas 75061, et demandent aux gens d’appeler le numéro suivant pour connaître les services disponibles: (972) 721-9503.

Banque alimentaire de la région de Tarrant

Sur leur site Web, vous pouvez trouver le calendrier et les adresses où la nourriture sera donnée. Ils ont également besoin de bénévoles et de sponsors. Si tu veux aider Suivez ce lien et dans le moteur de recherche, écrivez le mot PARTENAIRES ou BÉNÉVOLAT.

Banque alimentaire du nord du Texas

Vous n’êtes pas obligé de vous inscrire, mais ils indiquent que vous avez besoin d’une voiture pour récupérer la nourriture.