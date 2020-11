COVID-19 :

Ce jeudi, le Mexique a dépassé 100000 décès dus au COVID-19, huit mois et un jour après le premier décès, un homme de 41 ans

Huit mois et un jour plus tard du premier décès par COVID-19[feminine, Le Mexique a dépassé les 100 000 décès dus à la maladie et avec elle le “scénario catastrophique“Projeté par le Secrétaire de Santé.

Le 18 mars, les autorités sanitaires ont rapporté qu’un homme de 41 ans, admis au Institut national des maladies respiratoires (INER) de Mexico a été la première victime de la pandémie au Mexique.

Le patient avait commencé avec des symptômes de COVID-19 neuf jours auparavant et souffrait de Diabète.

Deux mois et demi plus tard, le 1er juin, le ministère de la Santé a confirmé 10 167 décès dus au virus SRAS-CoV-2. À cette date, le Mexique n’avait toujours pas atteint 100 000 cas confirmés cumulés.

Avec presque 200 mille infectionsDeux semaines plus tard, les morts atteignaient 20 394. Ce jour-là, 19 juin, était le deuxième avec le plus de nouveaux cas et le plus grand nombre de décès.

Encore deux semaines plus tard, dans les premiers jours de juillet, Le Mexique a ajouté 523 nouveaux décès dus à la maladie jusqu’à 30 366.

Le 21 juillet, 40 400 décès ont été confirmés et le 6 août, les 50 000 premiers décès ont été signalés sans que le pays n’atteigne le pic de la pandémie.

Les 60254 décès dus au coronavirus sont arrivés le 22 août, alors que les cas étaient de 556216.

Le 21 septembre, les 73 mille 697 décès dus au coronavirus sont arrivés et le 5 octobre, ils ont ajouté 81 mille 877 décès.

Quelques semaines plus tard, le 28 octobre, le pays a dépassé les 90 000 décès, huit mois seulement après le premier cas confirmé.

Le Mexique, quatrième au monde pour les décès dus au COVID-19

Actuellement, Mexique se classe quatrième dans le monde pour les décès de coronavirus, selon le Université Johns Hopkins.

États Unis C’est le premier avec 252 mille 484 morts; suivi de Brésil avec 168 mille 61 et le Inde avec 131 mille 578.

le Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de l’Université de Washington, aux États-Unis, a projeté que d’ici décembre au Mexique, il y aurait 138 828 décès, une incidence de 104,5 décès pour 100 000 habitants comme meilleur scénario.

La mortalité due au COVID-19 au Mexique est inférieure à celle de l’Europe

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, a demandé de ne pas confondre mortalité avec létalité et détaillé les paramètres dans Mexique avant la pandémie de coronavirus.

Il a expliqué qu’en épidémiologie le mortalité se réfère au nombre de personnes qui meurent, divisé par la population qui peut avoir la maladie et mourir, dans le cas de COVID-19[feminineCela s’appliquerait à tous les habitants d’une localité, d’un état, d’une municipalité ou d’un pays. Dans ce cas, la probabilité qu’une personne meure du COVID-19 pendant l’épidémie.

Dans Mexique, la mortalité par COVID-19 il a culminé au cours de la deuxième semaine de juillet et a diminué au cours de la première semaine d’octobre.

le la moyenne est de 77,4%, bien que pour la semaine 45, il soit de 1,9%, soit moins que les 2,5% actuels de L’Europe .

Mortalité due au COVID-19 au Mexique au 17 novembre. Photo de SSa

En échange, létalité est le nombre de personnes décédées divisé par ceux qui ont été identifiés comme atteints de la maladie.

En d’autres termes, c’est la probabilité de mourir si vous avez le COVID-19.

López-Gatell Ramírez a ajouté que le Décès au COVID-19 dans le pays, il a culminé entre avril et mai, pour ensuite revenir au taux de mortalité moyen actuel, qui reste faible.

La moyenne est de 9,8%, bien que pour la semaine 45, elle soit de 3,3%.

Décès dû au COVID-19 au Mexique le 17 novembre. Photo de SSa

Recommandations pour COVID-19

Le Ministère de la Santé recommande adopter les mesures suivantes pour éviter la propagation du COVID-19 et des maladies respiratoires:

Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon ou utilisez un gel à base d’alcool à 70 pour cent Lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez l’étiquette éternuer, qui consiste à couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable ou avec le coin intérieur du bras Ne touchez pas votre visage, votre nez, votre bouche et vos yeux avec des mains sales Nettoyez et désinfectez les surfaces et objets d’usage courant dans: les maisons, les bureaux, les lieux fermés, les transports, les centres de réunion, etc. Restez à la maison lorsque vous avez des problèmes respiratoires et consultez un médecin si l’un des symptômes apparaît (fièvre supérieure à 38 ° C, maux de tête, mal de gorge, écoulement nasal, etc.)

