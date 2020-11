COVID-19 :

La pandémie causée par l’épidémie de SRAS-CoV-2 et la maladie qu’elle provoque, COVID-19, ça a été un vrai tremblement de terre dans notre mode de vie. Nous avons forcément dû changer de nombreuses habitudes qui nous accompagnaient, qui Elle a généré de réels problèmes de santé physique et mentale, mais aussi de nouvelles opportunités échange.

Une étude de la société américaine de “ wearables ” axée sur la santé Fitbit, auquel 1020 personnes ont participé dans toute l’Espagne montre des signes de dans quelle mesure nous avons dû modifier notre comportement à la suite de la détention. En ce sens, les répondants ont été invités à partager leur perception de leur propre santé, de leur stress et de leurs habitudes quotidiennes à la suite du COVID-19. L’étude a également analysé les données d’utilisateurs de Fitbit anonymes et agrégés en Espagne, évaluant les taux de sommeil, d’activité et de pas.

Données de l’étude Course5 Intelligence de Fitbit

Plus de la moitié des Espagnols, 59%, affirment que leur niveau de stress est plus élevé qu’avant le début de la pandémie de COVID-19. Les données de stress pour les Espagnols sont les plus élevées de tous les pays étudiés dans l’Union européenne. Seules l’Italie et l’Irlande sont proches des données espagnoles, 57% des personnes interrogées déclarant que leur niveau de stress a augmenté en raison de la pandémie. 37% des personnes interrogées affirment qu’il leur a été difficile de faire la distinction entre la journée de travail et le week-end avec l’arrivée du télétravail. 47% déclarent avoir travaillé plus longtemps à domicile et plus d’un tiers (34%) estiment également que leur bien-être mental a été négativement affecté par le télétravail. Les différents mécanismes utilisés pour lutter contre le stress ont été l’écoute de musique (50%), la lecture d’un livre ou d’un magazine (32%) ou la conversation avec des amis (32%). 43 pour cent disent avoir adopté des habitudes plus saines comme le sport. Il y a eu une augmentation de 165 pour cent d’une année sur l’autre des utilisateurs espagnols qui pratiquent le yoga et qui, petit à petit, ont inclus des exercices de «pleine conscience». Seulement 27% des participants espagnols ont prêté attention à leur santé avant le COVID-19. Aujourd’hui, les trois quarts des Espagnols interrogés (75%) affirment lui accorder plus de priorité que jamais. Les changements ont été plus notables en Espagne parmi les groupes plus jeunes: 53% des jeunes de 18 à 24 ans affirment avoir développé des habitudes plus saines, contre 42% chez les plus de 55 ans. De plus, le sommeil a été l’un des changements les plus positifs enregistrés en Espagne. Des améliorations du sommeil sont observées chez près de la moitié des répondants (45%), qui ont prolongé leur sommeil nocturne. Certains répondants ont également amélioré leurs habitudes de sommeil, comme se coucher plus tôt (28%) et se réveiller plus tôt (37%). Bien que certaines femmes interrogées en Espagne (43%) déclarent que leur repos a été altéré en raison du stress, elles dorment également plus que les hommes et suivent une meilleure routine de sommeil. La durée du sommeil a augmenté en moyenne de plus de 16 minutes par nuit pendant le verrouillage au printemps dernier et de 8 minutes de plus qu’avant la pandémie lorsque le verrouillage a été levé. Lorsqu’on a demandé aux Espagnols dans quels domaines de leur vie ils aimeraient recevoir plus de soutien et de motivation pour développer de meilleures habitudes de santé, l’exercice a dominé l’enquête (43%), suivi de près par le sommeil (38%) et le stress ( 37%).