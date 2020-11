COVID-19 :

. – Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont déclaré qu’ils porteront la réponse américaine à la pandémie COVID-19 dans une direction radicalement différente.

“La pandémie est de plus en plus préoccupante dans tout le pays”, a déclaré Biden vendredi. “Je veux que tout le monde sache que dès le premier jour, nous allons mettre en œuvre notre plan de lutte contre ce virus.”

Il y a eu un grand nombre de nouveaux cas la semaine dernière, et au moment où Biden prendra ses fonctions le 20 janvier, le modèle influent de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington prévoit qu’il y aura plus de 372000 décès dus aux covid- 19. C’est 135 000 de plus que le total actuel.

“Au moment où l’administration Biden-Harris prendra le relais, ce virus sera déjà endémique dans les communautés américaines”, a déclaré dimanche à CNN le Dr Megan Ranney, médecin urgentiste à l’Université Brown.

Alors que l’administration du président Donald Trump a vanté la fin de la pandémie comme l’une de ses réalisations, Biden a présenté un plan pour la pandémie sur son site Web de campagne et il est maintenant sur le site Web de transition Biden-Harris publié dimanche. .

Biden devrait annoncer les noms de la douzaine de dirigeants qui feront partie de son groupe de travail sur les coronavirus lundi. CNN a rapporté samedi qu’il sera dirigé par l’ancien directeur de la santé, le Dr Vivek Murthy, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le Dr David Kessler, et le Dr Marcella Núñez-Smith de l’Université de Yale. .

Cela ne signifie pas que le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche de Trump éteint les lumières.

Le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown, a déclaré dimanche sur CNN qu’il était d’une importance vitale que les groupes de travail respectifs sur les coronavirus Trump et Biden travaillent ensemble.

“D’abord et avant tout, je pense que nous devrions exiger la coopération”, a déclaré Jha.

Voici cinq façons dont Biden dit que la réponse au coronavirus américain changera lorsqu’il sera président.

Plus de tests Covid-19 et de recherche des contacts

Le numéro un sur la liste des promesses de Biden est davantage de tests et de recherche de contacts.

Les tests ont considérablement augmenté depuis les premiers jours de la pandémie. Mais les scientifiques disent que la nation a besoin de dizaines de millions de tests par jour pour garder le pays ouvert en toute sécurité. Et même 10 mois après la pandémie, il n’y en a toujours pas assez.

Sans les tests, les scientifiques ne peuvent pas avoir une idée claire de l’endroit où le virus se propage. Comme on estime que jusqu’à 40% des cas de COVID-19 sont asymptomatiques, un résultat de test rapide est essentiel pour arrêter la propagation de la maladie. Et la recherche a révélé qu’environ 75% des contacts infectés doivent être mis en quarantaine pour arrêter la propagation.

Biden promet que tous les Américains auront accès à «des tests réguliers, fiables et gratuits».

Ils disent qu’ils vont doubler le nombre de sites d’essai en libre-service, investir dans de nouvelles technologies et créer un US Public Health Jobs Corps qui mobiliserait «au moins 100 000» suiveurs de contacts culturellement compétents.

Biden dit qu’il emprunterait également une page à l’administration Franklin D.Roosevelt et créerait quelque chose qui s’apparente au War Production Board, qui a aidé à superviser la conversion des usines de temps de paix en usines de fabrication d’équipements et d’armes militaires. Selon Biden, un conseil de test de pandémie aiderait à produire et à distribuer des dizaines de millions de tests.

Investissement supplémentaire dans les vaccins et les traitements contre le covid-19

Depuis mars, l’administration Trump a dépensé des milliards pour développer et intensifier les vaccins et les traitements COVID-19 grâce à l’opération Warp Speed.

Son objectif est de produire et de fournir 300 millions de doses de vaccins sûrs et efficaces d’ici janvier 2021.

Plusieurs vaccins potentiels font l’objet d’essais à grande échelle. Les États ont soumis leurs plans de distribution de vaccins aux CDC il y a des semaines. Mais ils n’ont pas reçu de fonds du Congrès pour commencer à construire l’infrastructure dont ils auront besoin pour distribuer ces vaccins à des dizaines de millions de personnes.

Biden promet d’investir 25 milliards de dollars supplémentaires pour fabriquer et distribuer gratuitement des vaccins à tout le monde aux États-Unis.

Ils disent que la politique n’influencera pas l’approbation d’un vaccin et que la nouvelle administration rendra publiques les données cliniques de tout vaccin approuvé.

La campagne de Biden a également promis que les thérapies et les médicaments seraient abordables.

Masques obligatoires et plus d’équipement de protection

Biden a déclaré qu’il travaillerait avec les gouverneurs et les maires locaux pour exiger des masques en public. Une étude de modélisation d’octobre a montré que si 95% des Américains portaient des masques, plus de 100000 vies pourraient être sauvées avec Covid-19.

L’équipe de Biden a également déclaré qu’elle traitera des problèmes liés aux équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé.

Plusieurs études ont montré qu’il y avait une grave pénurie d’équipements de protection individuelle depuis début 2020, et certaines pénuries se sont aggravées, selon une analyse de septembre de l’American Hospital Association.

Souvent, les centres de soins infirmiers et le personnel médical ont dû réutiliser les gants, les masques et autres équipements de protection à leurs propres risques. Le syndicat national des infirmières estime que plus de 1 700 agents de santé sont morts dans la pandémie. Entre mars et mai, 6% de tous les patients hospitalisés COVID-19 étaient du personnel de santé, selon un rapport du CDC en octobre.

Alors que l’administration Trump a prétendu utiliser la loi sur la production de défense pour augmenter la production d’équipements de protection, une analyse non partisane de septembre a révélé qu’elle l’avait rarement fait.

Biden a déclaré qu’il utiliserait ce pouvoir pour s’assurer que les stocks nationaux d’approvisionnement sont entièrement reconstitués. Il a également promis d’aider à créer des produits d’origine américaine afin que les États-Unis ne soient pas dépendants d’autres pays.

En plus d’encourager le Congrès à adopter un paquet d’urgence pour aider les écoles à payer les fournitures pandémiques, l’administration Biden créerait un «paquet de réinitialisation» pour aider les petites entreprises à payer les équipements de protection et le plexiglas.

Un effort pour des “ orientations claires, cohérentes et fondées sur des preuves ”

L’administration Biden a également déclaré qu’elle encouragerait le CDC à jouer un rôle plus actif en fournissant des conseils spécifiques aux communautés sur le moment de fermer. Les critiques de Trump affirment que l’agence a été écartée en faveur de la réouverture de l’économie.

L’équipe de Biden a déclaré qu’elle créerait un panneau de contrôle de la pandémie à l’échelle nationale afin que les gens puissent mesurer eux-mêmes, en temps réel, la quantité de maladie dans leur code postal. Ce niveau de données a été difficile à trouver.

Biden créerait également un groupe de travail Covid-19 sur les disparités raciales et ethniques qui deviendrait un groupe de travail permanent sur les disparités raciales post-pandémique sur les maladies infectieuses et traiterait les problèmes de disparités dans le système de santé publique. Les communautés noires, hispaniques et amérindiennes ont eu des taux d’infection et d’hospitalisation significativement plus élevés.

Rejoignez l’OMS et recherchez les menaces futures

L’administration Trump a officiellement entamé le processus de sortie de l’Organisation mondiale de la santé en juillet. Biden dit qu’il rétablirait la relation de l’Amérique avec l’OMS.

L’administration Biden a également déclaré qu’elle prévoyait d’élargir les rangs des superviseurs du CDC, afin que ses détectives des maladies puissent détecter les menaces futures. L’administration Trump avait supprimé certains de ces emplois, y compris dans le bureau chinois.

Sous l’administration Trump, PREDICT, le programme de suivi des agents pathogènes qui recherche les menaces de maladies futures comme le coronavirus, a pris fin. Biden a dit qu’il le relancerait.

Biden a également déclaré qu’il rétablirait la Direction de la sécurité sanitaire mondiale et de la biodéfense du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, que l’administration Trump avait intégrée dans une autre organisation en 2018. Elle avait été créée par l’administration Obama en 2016 pour aider à gérer menaces comme Ebola.

Maggie Fox, Lauren Mascarenhas, Leanna Faulk, Dan Merica et Jeff Zeleny de CNN ont contribué à ce rapport.