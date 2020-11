COVID-19 :

Comment profiter d’Halloween en période de Covid-19? 1:39

(CNN espagnol) – Ce week-end Halloween est célébré et, bien que ce soit une fête qui a lieu aux États-Unis et dans d’autres pays anglo-saxons, la date est devenue populaire en Amérique latine.

Au Mexique, pour sa part, c’est la célébration du jour des morts. Les deux festivités impliquent des contacts humains et des rencontres.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta, un expert en santé publique, nous donne des recommandations de santé pour profiter à la fois d’Halloween et du jour des morts de la manière la plus saine possible.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et c’est votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus, des informations qui nous l’espérons seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Aujourd’hui, nous verrons quelles mesures nous devrions prendre en famille pour célébrer Halloween et le jour des morts d’une manière saine.

Je ne sais pas quelles coutumes vous avez chez vous en ce qui concerne Halloween ou Halloween, une fête qui s’est répandue ces dernières décennies en Amérique latine. De la même manière, si vous vivez au Mexique, il est probable que votre famille célèbre le jour des morts à sa manière.

Le fait est que de nombreuses familles, en particulier celles avec enfants, attendent et célèbrent Halloween pour accompagner les plus petits à demander des bonbons de maison en maison en portant leur costume tant attendu.

Mais comment le faire en cette période de pandémie?

Comment fêter Halloween

Aujourd’hui, nous verrons quelques conseils de base pour célébrer Halloween et le jour des morts, tirés des guides des Centers for Disease Control and Prevention of the United States (CDC).

Les activités que nous pouvons développer à l’Halloween peuvent être de trois types: risque faible, modéré et élevé.

Les activités à faible risque comprennent:

Décorez l’intérieur de la maison. Décorez le jardin avec des voisins ou des amis, mais à distance de sécurité. Organisez des jeux avec les enfants à la maison ou dans le jardin. Organisez un concours virtuel de costumes d’Halloween à l’intérieur de la maison. Regarder des films d’Halloween avec les personnes avec lesquelles vous vivez.

Les activités à risque modéré comprennent:

Assistez à une parade de costumes en plein air où les gens portent des masques et sont distants d’au moins deux mètres (6 pieds). Être entouré d’enfants qui hurlent. N’oubliez pas que les cris peuvent entraîner l’expulsion de sprays viraux dans l’air. Aller voir un film d’Halloween en plein air, alors que les gens sont distants d’au moins deux mètres et portent un masque.

N’oubliez pas que les masques déguisés n’ont pas le même effet protecteur que les masques en tissu. Une option peut être d’utiliser un masque en tissu avec des impressions liées à Halloween.

Pour leur part, les activités à haut risque comprennent:

Ramasser des friandises de porte à porte ou lors d’événements publics où il y a beaucoup de gens sans masque ou qui ne gardent pas leurs distances. Allez à une fête costumée à l’intérieur avec beaucoup de monde. Rendez-vous dans une maison hantée où les gens peuvent être entassés et crier.

Comment célébrer le jour des morts

De la même manière, les activités que nous pouvons développer le jour des morts peuvent être de trois types: risque faible, modéré et élevé.

Les activités à faible risque comprennent:

Préparez des repas traditionnels pour les parents et les voisins et offrez-les sans entrer en contact direct avec eux. Écoutez, chez vous, la musique aimée des êtres chers décédés. Fabriquez et décorez des masques ou faites un autel pour le défunt. Rejoignez une célébration virtuelle.

Les activités à risque modéré comprennent:

Participez à des défilés en petits groupes à l’extérieur où les gens sont à plus de deux mètres ou 6 pieds l’un de l’autre. Visiter et décorer les tombes d’êtres chers avec des membres du ménage et rester à plus de deux mètres ou 6 pieds des autres personnes qui pourraient se trouver dans la région. Assistez à un dîner en plein air avec votre famille et vos amis, où les gens sont distants de plus de deux mètres ou 6 pieds.

Enfin, les activités à haut risque comprennent:

Allez à des célébrations massives à huis clos où les gens chantent. Dîner avec des gens qui viennent de différentes régions géographiques. Consommer de l’alcool ou des drogues qui peuvent brouiller le jugement et augmenter les comportements à risque.

Nous pensons qu’en cette période de pandémie, il est encore possible de s’amuser et de divertir les enfants. Mais nous devons le faire en nous rappelant toujours qu’un gramme de prévention vaut bien plus qu’une tonne de cure.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.

Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au Dr Elmer Huerta via Twitter. Vous pouvez également vous rendre sur CNNE.com/coronaviruspodcast pour tous les épisodes de notre podcast «Coronavirus: Reality vs. Reality». fiction”.