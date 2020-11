COVID-19 :

Il est important de connaître et de différencier les symptômes de la grippe et ceux du Covid-19 car, ce n’est qu’ainsi que l’on saura parfaitement comment procéder pour éviter la contagion de personnes avec lesquelles nous pourrions être en contact. Les deux maladies sont infectieuses, elles sont causées par un virus qui s’installe dans notre corps par contagion, mais les indices que notre corps nous donne pour identifier si nous avons un groupe ou un coronavirus sont différents. Cependant, les experts préviennent que, tant dans le cas du Covid-19 que de la grippe, les patients s’isolent à domicile et se rendent aux services d’urgence de l’hôpital s’ils ont de la fièvre ou des difficultés respiratoires.

Il faut également souligner que, selon les données de l’Institut national d’épidémiologie et de l’Association espagnole de pédiatrie (AEP), en 2019, près de 619000 cas confirmés de grippe et 27700 admissions pour cette raison, dont 1 800 en réanimation et 3 900 décès attribuables à la grippe. Pour cette raison, précaution et prévention, en plus, et selon les directives des spécialistes, sont indispensables à cette période de l’année où le froid, ainsi que la moindre intensité du soleil ou passer plus de temps dans des espaces clos, des aspects qui élèvent le risque de contagion des deux conditions.

En ce sens, le Dr Miguel Marcos, directeur médical et chef du service de médecine interne de l’hôpital Quirónsalud de Malaga, explique que cette année la campagne contre la grippe, aggravée cette année par la confluence avec la pandémie de Covid-19, «est une combinaison qui peut être préoccupante. Par conséquent, nous demandons une prudence particulière. Premièrement, avec la prévention et, deuxièmement, avec une alerte spéciale aux symptômes; si similaires dans leurs stades initiaux qu’ils peuvent confondre les deux maladies.

Apprenez à différencier les symptômes

le Dr José Daniel Alcázar, chef du service de pneumologie de l’hôpital Quirónsalud, précise qu’en plus de la prévention, il est également nécessaire d’apprendre à discerner entre les symptômes de Covid-19 et la grippe pour agir en conséquence. «Dans la phase initiale de ces processus, les symptômes peuvent être pratiquement impossibles à distinguer. Cependant, il y en a qui peuvent guider le diagnostic », précise-t-il.

Tout d’abord, explique l’expert, «la fièvre il est généralement présent dans la grippe et le coronavirus, mais attention aux complications respiratoires; beaucoup plus fréquent dans Covid-19 que dans la grippe. Il conseille également de prêter attention à symptômes respiratoires, toux et suffocation: “Ce sont les symptômes les plus alarmants et ceux qui permettent le plus d’identifier un cas de Covid-19 car ils ne sont pas fréquents ou aussi fréquents dans une grippe, encore moins dans un rhume, où les symptômes de congestion nasale et d’écoulement nasal prédominent.”

D’un autre côté, détaille-t-il, la grippe a tendance à avoir un début beaucoup plus brutal que Covid-19. «Face à la grippe, on peut être bien un jour et le lendemain avoir une très forte fièvre, par exemple, alors que coronavius ​​a tendance à avoir une apparition plus progressive. La période d’incubation est également essentielle, car dans la grippe, elle est généralement de 3 à 4 jours et dans un Covid, elle est généralement d’environ deux semaines », explique le Dr Alcázar.

Quand devrions-nous aller aux urgences?

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement spécifique clairement efficace pour l’un de ces processus, malgré le fait qu’il existe des médicaments antiviraux spécialement conçus pour la grippe et le Covid-19. Pour cette raison, souligne le Dr Alcázar, «le Le traitement dans les deux cas est généralement symptomatique et la guérison à domicile et, en cas de suspicion de Covid-19, avec des symptômes tels qu’un complication respiratoire ou fièvre, il faudrait se rendre au service des urgences pour effectuer des tests complémentaires, diagnostiquer et exclure une pneumonie, qui peut être un motif d’hospitalisation ».

Et il ajoute également que «des symptômes mineurs, tels que fatigue, malaise, écoulement nasal, etc. ils doivent être traités de manière conventionnelle. Autrement dit, avec des médicaments d’entretien sans avoir besoin d’aller aux urgences pour cela ». Il faut également tenir compte du fait que la grippe se transmet d’une personne à l’autre par les sécrétions respiratoires et que la période de transmissibilité s’étend de 24 à 48 heures avant l’apparition des symptômes à 5 à 6 jours plus tard, c’est pourquoi c’est très contagieux.

Dans ce cas, face à une image de symptômes non spécifiques, tels que fièvre, toux ou malaise, le Dr Marcos met en garde, «la chose la plus prudente est de s’isoler à la maison, l’utilisation d’un masque et le lavage des mains, ainsi que d’autres mesures telles que la prise d’analgésiques, l’hydratation ou la ventilation des pièces. Au contraire, en cas de détresse respiratoire, symptôme plus lié au Covid-19, la recommandation est de se rendre à l’hôpital pour une évaluation médicale».

L’outil le plus efficace pour le diagnostic massif de Covid-19

Pour affiner le diagnostic cette année, la technologie avance également et nous propose des solutions rapides capables de détecter la grippe et le Covid-19 dans les plus brefs délais. En ce sens, Quirónprevention, une société de prévention des risques professionnels du groupe Quirónsalud, a intégré la plateforme LumiraDx, jusqu’à présent uniquement utilisée en Espagne par SAMUR, pour diagnostiquer simultanément les deux infections à partir d’un seul échantillon. Cet appareil permet un diagnostic plus précis et plus précoce, avec une plus grande sensibilité, et la fenêtre des jours de détection est étendue de 7 à 12, en plus de garantir lecture complètement objective du résultat, qui vous permet d’agir avec plus de diligence et d’agilité en cas d’épidémie.

Depuis le début de la pandémie en mars, Quirónprevention a effectué plus de 450 000 tests Covid et, selon les mots du directeur de la santé au travail de l’entreprise, Juan Pedro Portell, «LumiraDx arrive en Espagne probablement comme l’outil le plus efficace pour le diagnostic massif de Covid-19, avec une sensibilité de 100% pour les jours de contagion 0-3, 98,60% pour les jours 4-7 et 97,6% pour les jours 8-12 »

En plus d’être à la pointe des dernières innovations pour le diagnostic précoce de Covid-19, compte tenu de l’incidence continue de la pandémie en Espagne, Quirónprevention travaille sur des protocoles qui garantissent la continuité de l’activité de vos clients dans la situation actuelle avec des lignes directrices et des directives spécifiques basées sur les particularités de chaque entreprise.