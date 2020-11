COVID-19 :

Le fait que les animaux peuvent également attraper un coronavirus fait que, en plus de nous protéger, nous devons protéger nos animaux de compagnie. Au cours des premiers mois de la pandémie, il y a eu des cas d’infections chez les animaux: c’était d’abord une tigresse, mais avec le temps, des cas ont également été observés chez des animaux domestiques tels que des chiens et des chats après avoir maintenu le contact avec des personnes infectées.

Tel que rapporté par le virologue Raúl Rivas, de l’Université de Salamanque, à Nius, il est nécessaire de prendre des précautions avec les animaux avant la ignorance de la façon dont le SRAS-CoV-2 affecte réellement les animaux. Ainsi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) font une série de recommandations pour prévenir les infections chez les animaux de compagnie.

L’un d’eux est ne pas laisser les chats errer librement à l’extérieur de la maison, ainsi que d’éviter les lieux publics avec une forte agglomération de personnes. De plus, il est indiqué de marcher le chiens correctement tenus en laisse et gardant une distance de sécurité de deux mètres également avec d’autres chiens. Au cas où l’animal présente des signes de maladie, l’idéal est aller chez le vétérinaire dès que possible.

Ce qu’il ne faut pas faire: les pratiques déconseillées

Au contraire, il y a une série d’actions que nous devons éviter. Certains d’entre eux, liés à d’éventuelles pratiques que nous ne devrions pas mettre en œuvre car mettre en danger la vie de l’animal. Comme, par exemple, mettez masque les animaux domestiques ou les baigne dans l’alcool, du peroxyde d’hydrogène ou d’autres désinfectants chimiques.

De plus, au cas où une personne contracterait la maladie, il est conseillé éviter le contact direct avec les animaux, oublier les caresses et autres affections pendant un certain temps. De plus, en leur présence, vous devez toujours porter un masque et lavage doux avant et après avoir interagi avec les animaux.

Coronavirus chez les animaux

Selon une étude publiée par la revue Scientific Reports, du groupe Nature, jusqu’à 26 espèces animales pouvant être en contact régulier avec l’homme ils peuvent être susceptibles de contracter le coronavirus. Parmi les 26 mammifères, à partir d’une analyse de 215 espèces de vertébrés, sont les suivants: cheval, cochon, lapin, vache, renard roux, orang-outan, furet, mouton, chèvre, âne, chimpanzé, gorille, panda, chien, écureuil, chat, hamster, léopard, dromadaire.

Rapports scientifiques

Pour le moment, dit Rivas, “il n’y a aucune preuve que les animaux jouent un rôle important dans la propagation du COVID-19, mais il faut encore faire attentionUne autre étude, celle publiée par la revue PNAS, confirme que les chiens ne transmettent pas le virus une fois qu’ils sont infectés. Tout le contraire se produit dans le cas d’un autre animal domestique, le chat, qui en plus d’être très sensible à l’infection, a une longue période d’excrétion virale orale et nasale. Le problème est qu’il ne présente pas les symptômes de l’agent pathogène, il existe donc un risque élevé de transmission à d’autres chats en bonne santé.