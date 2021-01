COVID-19 :

Dans un monde idéal nous devons rester à la maison et limiter nos contacts aux personnes avec lesquelles nous vivons. Mais la vérité est que dans la pratique, les réunions privées et les célébrations continuent à avoir lieu dans une plus ou moins grande mesure et sont également devenues l’une des principales sources de contagion.

Pour lui, Il convient de mettre en évidence certaines mesures de base au-delà des recommandations bien connues d’hygiène des mains, de limitation de capacité, de distance sociale et d’utilisation d’un masque., car il est également nécessaire de prendre en compte la propreté de la nourriture après le moment de l’achat et sa manipulation une fois que nous la cuisinons.

«Il ne faut donc pas céder la place à une obsession contre-productive de la propreté, mais pour assumer des recommandations d’hygiène de base, étant le premier et avant tout se laver les mains avec du savon et de l’eau, avant et après tout contact, également en ce qui concerne la manipulation des aliments », défend Lara Dalla Rovere, nutritionniste de l’Endocrinologie et Nutrition de l’hôpital Quirónsalud Málaga.

“Les mains sont les principaux porteurs des germes responsables de nombreuses maladies. Il est très important de se laver les mains avec du savon et de l’eau avant de manipuler des aliments, avant de manger, après être allé aux toilettes ou après avoir touché la poubelle. Compte tenu de la situation que nous vivons, il est essentiel que nous prenions tous conscience de la propreté des mains, de la nourriture et des objets du quotidien », prévient l’expert.

Nettoyage et manipulation des aliments

Pour dissiper tout doute, l’équipe de Quirónsalud Málaga Nutrition partage une série de recommandations étape par étape.

Après avoir effectué l’achat

Une fois que nous l’avons à la maison, l’emballage externe est jeté et, par précaution supplémentaire, le verre, le plastique et les canettes peuvent être nettoyés à l’eau et au savon. Lorsque les produits d’épicerie sont placés dans le garde-manger, les surfaces de la cuisine peuvent être nettoyées avec de l’eau de Javel ou de l’alcool.

Manipulation des aliments

La contamination croisée doit être évitée. Nous devons traiter les aliments crus séparément de ceux qui sont cuits. Nous ne pouvons pas utiliser le même couteau ou la même planche à découper, car les bactéries des aliments crus pourraient passer dans les aliments cuits. Il est important de bien cuire les aliments, l’OMS assure qu’à partir de 55 ° C le virus sera inactivé. Cependant, il est recommandé d’amener tous les aliments cuits à 65-70 °, en particulier la viande, le poisson et les œufs. En cas de consommation d’aliments crus, comme des fruits avec de la peau ou de la salade, nous devons les laver sous le robinet et, mieux encore, les désinfecter avec un peu d’eau de Javel. Dans ce cas, il suffirait de plonger 5 minutes dans 3 litres d’eau avec une cuillère à café d’eau de Javel adaptée à la désinfection de l’eau potable et de la rincer sous l’eau courante. Pour conserver les aliments après la cuisson, il est important de les réfrigérer à une température appropriée. Essayons de mettre les restes de nourriture au réfrigérateur le plus tôt possible et de ne pas laisser les aliments prêts plus de 2 heures à température ambiante. Plus il reste longtemps hors du réfrigérateur, plus le risque de contamination par des micro-organismes est grand.

Évitez les plats partagés

Lorsqu’il s’agit de manger en famille ou entre amis, en plus de laisser de la distance entre les chaises, il est conseillé d’éviter les aliments à partager: ne mangez pas tous dans la même assiette. La chose la plus appropriée est de servir la portion que vous voulez manger dans votre propre assiette et d’utiliser une cuillère propre pour distribuer la nourriture, afin de ne pas utiliser par erreur vos propres couverts dans l’assiette partagée. Il en va de même pour les collations, comme les noix ou les olives; Mieux vaut laisser une cuillère pour les emporter ou séparer des assiettes pour éviter d’utiliser vos mains, ce qui pourrait être une source de contamination pour les autres.