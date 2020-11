COVID-19 :

Covid-19 va faire de Noël prochain sans aucun doute l’un des plus atypiques que nous ayons jamais connu. Il semble que la situation ne se calme pas du tout, alors Les grands rassemblements avec toute la famille sont exclus pour ce Noël, sans oublier que la suspension, par exemple, des traditionnels marchés de Noël ou des défilés des Trois Rois dans certaines villes a déjà été annoncée. Comment expliquer aux enfants que ce sera un Noël «différent»?

Comment expliquer Noël 2020 aux enfants

Est-il judicieux d’expliquer aux enfants à ce stade que cela pourrait être un Noël légèrement différent, peut-être sans grandes réunions de famille et une routine de vacances complètement modifiée? Et si oui, comment le faisons-nous? Certains garçons ou filles, en particulier les plus jeunes, vivent Noël de manière intense, Par conséquent, après une année très dure pour tout le monde, le fait de ne pas pouvoir avoir le Noël auquel ils sont habitués peut leur créer une grande tristesse.

La clé est dans expliquer aux enfants que Noël 2020 n’échappera pas à la routine à laquelle ils se sont déjà habitués. Rappelons-nous quand ils ont dû retourner à l’école avec leurs masques et avec une série de règles et de directives qui aujourd’hui font déjà partie de leur routine et il semble qu’ils se soient assez bien adaptés. Pouvons Explique que pour Noël nous devrons limiter peut-être le nombre de personnes que nous rencontrons, mais cela ne veut pas dire qu’elles n’auront pas de cadeaux ou ils ne peuvent pas décorer la maison. En fait, pourL’augmentation de l’activité autour des choses qui peuvent être faites ce Noël les encouragera et cela leur fera vivre ce moment spécial pour eux de manière agréable.

La course à Noël

Pour les enfants les semaines et jours précédant le 25 décembre, ainsi que le 7 janvier ils sont vraiment “magiques” puisqu’ils se consacrent à tout préparer pour la célébration de Noël. En ce sens, ils nous accompagnent pour acheter des décorations pour le sapin, ils se consacrent à l’ouverture du calendrier de l’Avent, ils sont fascinés par les lumières de Noël, ils écrivent des lettres au Père Noël et aux Trois Rois, ou ils regardent des films sur le thème de Noël.

Tout ce genre de Activités, si on y pense, ils sont entièrement compatible avec la situation que nous traversons. Alors ne cessons pas de chercher un arbre de Noël ou une décoration avec les enfants, ou passons un après-midi à la maison à décorer et à fabriquer des objets d’artisanat sur le thème de Noël. Tout ce qui “réchauffe les moteurs” de Noël à la maison est quelque chose qui maintiendra l’illusion des enfants en vie.

Le vrai sens de Noël

En revanche, profitons de la situation pandémique et des restrictions actuelles pour expliquer aux enfants quel est le véritable esprit de Noël, Loin de demander des cadeaux ou d’être en vacances.

Expliquons calmement aux enfants ce qu’est vraiment Noël et en quoi le 25 décembre commémore la naissance de l’Enfant Jésus, fils de la Vierge Marie et de saint Joseph.

En quelque sorte, c’est une période de bons voeux, de solidarité et de donner plus que de recevoir. Nous n’allons peut-être pas à la rencontre de toute la famille comme nous l’avons fait les années précédentes, nous ne pourrons peut-être pas partir en vacances ou nous ne verrons peut-être pas les Rois Mages dans le défilé, mais cela ne veut pas dire que Noël a été annulé. , car en réalité l’esprit de Noël est là et les enfants peuvent le ressentir si par exemple, nous passons un super appel vidéo en famille, Oui nous sommes allés nous promener avec maman et papa pour découvrir les lumières de Noël de la ville ou si par exemple, nous les emmenons à un organisme de bienfaisance pour laisser les jouets qu’ils n’utilisent plus et qu’ils peuvent servir d’autres enfants sans ressources.

N’ignorons pas la vérité

Même lorsque les adultes perçoivent une atmosphère dans l’air qui ne promet rien de bon, cette capacité d’anticipation, souvent dictée par l’anxiété ou l’inquiétude ne peuvent pas non plus être associées à l’enfant. C’est pourquoi il vaut mieux ne rien anticiper. Même si les adultes ont tendance à faire des prédictions, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Cependant, si l’enfant pose une question directe car peut-être a-t-il une routine de Noël bien définie et l’attend avec joie (un voyage, une visite chez ses grands-parents, la semaine blanche) Il faut toujours dire la vérité, sans accentuer les angoisses ni donner de certitude. Dans un sens, de nombreux parents ont déjà été formés pendant l’accouchement pour mieux gérer la période d’urgence avec leurs enfants à la maison et la période précédant Noël ne sera pas différente, donc Appliquons les directives ci-dessus et soyons honnêtes avec les enfants mais sans perdre son optimisme.

A aucun moment l’anxiété concernant les vacances de Noël ne doit être transférée aux enfants et gardez autant que possible les traditions de Noël auxquelles ils sont habitués. Comme à l’accouchement, la réussite d’un changement de routine réside précisément dans la capacité des parents à transmettre la sérénité à leurs enfants malgré tout.

Lignes directrices pour postuler avec des enfants pour Noël 2020

Pour tout expliqué, nous pouvons également ajouter une série de lignes directrices Que vont-ils permettre, quoi qu’il arrive, quoi les enfants passent un bon Noël 2020.

N’aie pas peur: Il n’y a pas seulement les peurs des enfants, mais aussi celles des adultes. Et le fait de ne plus pouvoir embrasser ses grands-parents ou ses amis, de vivre dans l’incertitude, ne fait que les aggraver. L’important est de ne pas les transmettre aux enfants s’ils semblent sereins.

De la place pour de nouveaux souvenirs: Nous ne savons toujours pas si nous devrons rester à la maison ou si des restrictions nous permettront de continuer nos habitudes de vacances. Mais en préparation du deuxième cas, il vaut mieux tout concentrer sur la création de nouveaux souvenirs, de nouvelles habitudes que l’enfant associera à Noël, même si c’est un peu différent de celui habituel.

Commençons par les décorations: Décorez votre maison en novembre? Personne ne l’interdit. La maison a acquis une nouvelle valeur pendant l’accouchement même aux yeux du garçon, qui la vit aujourd’hui encore plus comme un refuge qu’avant. Si vous le rendez plus beau pour Noël, vous gagnerez plus de points pour le vivre pleinement, même si vous perdez ce qu’il y a à l’extérieur.

Quoi qu’il arrive, ils auront toujours maman et papa: Une “leçon” que les parents ont apprise en quarantaine et que l’enfant a intériorisée. Sans réunions de famille, sans vacances et peut-être sans famille ou amis, les petits ont compris que la constante est maman, papa et peut-être leurs frères et sœurs. Une clé importante pour comprendre qu’ils n’ont peut-être pas Noël comme ils l’ont connu, mais cette certitude ne sera jamais compromise.