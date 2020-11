COVID-19 :

OMS: les vaccins contre le covid-19 seront rares en 2021 0:50

. – Il y a de bonnes nouvelles concernant les vaccins contre les coronavirus. Au moins trois des vaccins expérimentaux présentent une efficacité remarquable, du moins selon les informations publiées par les fabricants dans des communiqués de presse.

Le géant mondial du vaccin AstraZeneca rapporte que son vaccin a empêché l’infection à coronavirus 62% du temps lorsque les gens ont reçu deux doses à un mois d’intervalle. Mais dans un sous-ensemble de volontaires qui ont reçu une demi-dose suivie d’une dose complète un mois plus tard, le vaccin s’est révélé efficace à 90%.

Cela a une efficacité moyenne de 70%. Les vaccins fabriqués par Pfizer Inc et la société de biotechnologie Moderna semblent protéger contre les infections symptomatiques 95% du temps.

Les vaccins Pfizer et Moderna utilisent une technologie très similaire, tandis qu’AstraZeneca utilise une approche différente. Ils font partie des six vaccins qui reçoivent une certaine forme de soutien du gouvernement fédéral des États-Unis et des dizaines en développement dans le monde.

Voici un aperçu de la technologie derrière certains des candidats qui sont plus avancés en développement, principalement dans les essais cliniques de phase 3, la dernière étape avant de demander le feu vert de la Food and Drug Administration des États-Unis. (FDA) et d’autres régulateurs dans le monde.

Pfizer et BioNTech

Pfizer et son partenaire basé en Allemagne BioNTech utilisent une nouvelle approche pour fabriquer des vaccins qui utilisent l’ARN messager, ou ARNm.

Cette conception a été choisie pour un vaccin contre la pandémie il y a des années car elle se prête à une réponse rapide. Tout ce qu’il faut, c’est la séquence génétique du virus à l’origine de la pandémie. Les fabricants de vaccins n’ont même pas besoin du virus lui-même, juste de la séquence.

Dans ce cas, les chercheurs de BioNTech ont utilisé un petit morceau de matériel génétique qui code un fragment de la protéine de pointe, la structure qui orne la surface du coronavirus, lui donnant cette apparence cloutée.

L’ARN messager est un simple brin du code génétique que les cellules peuvent «lire» et utiliser pour fabriquer une protéine. Dans le cas de ce vaccin, l’ARNm ordonne aux cellules du corps de produire la partie particulière de la protéine de pointe du virus. Le système immunitaire le voit alors, le reconnaît comme étranger et est prêt à attaquer lorsqu’une infection réelle se produit.

L’ARNm est très fragile, il est donc enveloppé de nanoparticules lipidiques, une couche d’une substance beurrée qui peut fondre à température ambiante. C’est pourquoi le vaccin Pfizer doit être conservé à des températures ultra-froides d’environ -75 degrés Celsius. Cela signifie qu’un équipement spécial est nécessaire pour transporter et stocker ce vaccin.

Moderne

Le vaccin de Moderna est également basé sur l’ARNm. “L’ARNm est comme un logiciel pour la cellule”, a déclaré Moderna sur son site Web.

Et comme le vaccin Pfizer / BioNTech, il code pour que les cellules produisent une partie de la protéine de pointe. C’était un choix judicieux: les scientifiques ont dû choisir une partie du virus qui, selon eux, ne muterait pas ou ne changerait pas beaucoup avec le temps. Le virus utilise la protéine de pointe pour saisir les cellules qu’il attaque, et la structure semble rester stable génération après génération de réplication virale.

Moderna a créé une formulation différente pour les nanoparticules lipidiques afin de protéger l’ARNm de son vaccin. Ces formulations sont des secrets d’entreprise, mais Moderna pense que leur approche est meilleure, affirmant que leur vaccin peut être expédié à -20 degrés Celsius et peut être stable pendant 30 jours entre 2 degrés et 8 degrés Celsius, la température d’un réfrigérateur domestique standard.

AstraZeneca

Le vaccin AstraZeneca, fabriqué avec une équipe de l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne, est appelé vaccin vectoriel. Il utilise un virus du rhume appelé adénovirus pour transporter la protéine de pointe du coronavirus dans les cellules.

Il vise également à faire en sorte que le corps humain produise ses propres vaccins en produisant de petites copies de protéines de pointe, mais la méthode d’administration est différente. Cet adénovirus infecte les chimpanzés mais ne rend pas les gens malades. Il a été conçu pour ne pas se répliquer, puis génétiquement modifié pour injecter aux cellules l’ADN qui code la protéine de pointe de coronavirus pleine longueur.

C’est un moyen moins coûteux de fabriquer des vaccins, mais plus lent que l’utilisation d’ARN. La société s’engage à rendre son vaccin disponible à faible coût dans les pays du monde entier. Le vaccin peut être stable pendant six mois à des températures de réfrigérateur standard, a déclaré la société.

Janssen Pharmaceuticals, Division des vaccins Johnson & Johnson

Le vaccin contre le coronavirus Janssen est un vaccin à vecteur recombinant. Comme AstraZeneca, il utilise un adénovirus, mais il infecte les humains. Il s’agit d’une version génétiquement modifiée de l’adénovirus 26, qui peut provoquer le rhume, mais qui a été désactivée par modification génétique. Il fournit également les instructions génétiques pour la production de protéines de pointe.

Il s’agit d’un vaccin qui a déjà été testé sur le marché. Le vecteur adénovirus 26 a été utilisé pour fabriquer le vaccin Ebola de la société, qui a obtenu l’autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne en juillet.

C’est un vaccin à injection unique, mais plus tôt ce mois-ci, Johnson & Johnson a lancé un essai de phase 3 à deux doses en Grande-Bretagne, car il existe des preuves que deux doses offrent une meilleure protection. Les volontaires recevront deux injections, à 57 jours d’intervalle, ou des placebos.

Novavax

Novavax, une société de biotechnologie basée dans le Maryland, est spécialisée dans les vaccins à «protéines sous-unitaires». Ils utilisent des nanoparticules ressemblant à des virus comme base et les enrobent de morceaux génétiquement modifiés de la protéine de pointe de coronavirus.

Il s’agit également d’une approche vaccinale éprouvée. Un vaccin contre l’hépatite B administré aux nouveau-nés est un vaccin à sous-unité protéique, tout comme le vaccin contre le papillomavirus humain ou le VPH et FluBlok, le vaccin contre la grippe de Sanofi.

Novavax utilise un virus d’insecte appelé baculovirus pour transporter la protéine du bec du coronavirus dans les cellules du papillon de nuit, qui produisent ensuite la protéine. Ceci est récolté et mélangé avec un adjuvant, un stimulant immunitaire, à base de saponine, trouvé dans les arbres à écorce de savon.

Sanofi et GlaxoSmithKline

Il s’agit également d’un vaccin à sous-unité protéique, utilisant la technologie FluBlok de Sanofi avec un adjuvant GlaxoSmithKline. Il utilise également un baculovirus pour produire de petits morceaux de protéines de pointe.

Sinovac et Sinopharm

CoronaVac de la société chinoise Sinovac utilise un virus inactivé, l’une des plus anciennes méthodes de vaccination des personnes. Des lots entiers de coronavirus sont cultivés, «tués», puis transformés en vaccins. Aussi, le vaccin Sinopharm dans un virus inactivé.

Spoutnik

Le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik est un vaccin vecteur adénoviral. Il utilise un virus du rhume appelé adénovirus 5 pour transporter le matériel génétique de la protéine de pointe vers le corps.