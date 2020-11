COVID-19 :

(CNN espagnol) – Plusieurs pays ont vu de nouvelles infections à coronavirus et des rencontres entre famille et amis semblent être la clé de cette propagation massive de la maladie.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont conseillé aux citoyens de ne pas se rassembler pendant les périodes de vacances telles que Thanksgiving et Noël.

Dans cet épisode, le Dr Huerta explique, avec un cas spécifique – un anniversaire – pourquoi ces événements pourraient être des super-propagateurs de covid-19.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Aux États-Unis, par exemple, Thanksgiving est sur le point d’être célébré, l’une des fêtes les plus importantes du pays.

Mais comme sous d’autres latitudes, de multiples rassemblements sociaux et familiaux commencent déjà à être planifiés et exécutés en prévision des grandes célébrations, qui seront la nuit de Noël et le nouvel an.

Un événement récent dans l’État du Texas qui a laissé 12 membres d’une famille infectés par le nouveau coronavirus après s’être rencontrés le 1er novembre, illustre le rôle des rencontres sociales et familiales dans la propagation du covid-19, et c’est le sujet que nous étudierons aujourd’hui.

Comment se propage le coronavirus?

Tout d’abord, rappelons que le SRAS-CoV-2 est un virus qui se propage d’une personne à l’autre par les voies respiratoires, et se transmet très efficacement par des aérosols, des gouttelettes microscopiques de sécrétions qui se produisent en parlant, en criant ou en chantant. .

Ces aérosols sont si petits qu’il a été constaté qu’ils peuvent persister pendant quelques heures dans l’air dans une pièce fermée et non ventilée.

Si vous êtes amateur de musique, vous savez qu’un égaliseur modifie les fréquences sonores d’un morceau de musique, vous permettant d’écouter une chanson à un volume à votre goût. Pour cela, vous augmentez ou diminuez les différentes tonalités sonores jusqu’à obtenir celle que vous aimez le plus.

On peut comparer cela au risque de contagion avec le nouveau coronavirus. Égaliser – c’est-à-dire augmenter et réduire l’intensité de quatre situations – vous pouvez augmenter ou réduire le risque de contagion.

Voyons quels sont les quatre éléments qui déterminent le risque de contagion.

Éléments du risque de contagion

La probabilité de contagion est déterminée par l’interaction de quatre situations:

L’environnement dans lequel vous vous trouvez (fermé et sans ventilation ou à l’extérieur), La proximité avec les personnes qui se trouvent dans cet environnement, Le temps que vous passez avec ces personnes dans cet environnement, Et si les personnes qui se trouvent dans cet environnement utilisent ou pas un masque.

Comme pour l’égaliseur musical, en augmentant et en diminuant «l’intensité» de ces quatre éléments, vous pouvez avoir un risque plus ou moins grand de contagion.

L’ambiance

Cela fait référence à l’endroit où vous vous trouvez. Ce n’est pas la même chose, en termes de risque de contagion, d’être à l’extérieur ou dans une pièce dont les fenêtres sont ouvertes ou fermées.

Ce n’est pas non plus la même chose que cet environnement fermé soit petit, comme le salon ou la salle à manger d’une maison ou d’un grand supermarché ou d’un magasin commercial.

La proximité

Cela implique à quel point les gens sont proches dans cet environnement. Ce n’est pas la même chose d’être dans le salon ou la salle à manger de la maison avec quatre ou cinq personnes espacées, que d’avoir quinze ou vingt personnes entassées dans le même environnement.

Dans les deux situations, ouvrir les fenêtres pourrait aider, mais dans le second cas, il est peu probable que cela réduise le risque de contagion si quelqu’un a le COVID-19.

Le temps

Cela a à voir avec le temps passé avec une personne infectée, cela a un impact sur le risque selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui stipulent que si une personne passe plus de 15 minutes avec quelqu’un qui 19, la probabilité d’être infecté est beaucoup plus élevée.

La protection

Il s’agit de savoir si les gens portent ou non un masque qui couvre complètement leur bouche et leur nez.

Une fois ces éléments décrits, il est possible de penser à différents scénarios avec différentes possibilités de risque. Regardons les deux extrêmes de risque de contagion, le plus bas et le plus élevé.

Feu tricolore du risque de contagion du coronavirus

En premier lieu, le risque quasi nul de contagion, aurait une personne complètement isolée et qui reste tout le temps à l’intérieur de sa maison, une situation, sans aucun doute, difficile à réaliser.

En revanche, le risque de contagion le plus élevé survient lors d’une réunion prolongée dans un petit lieu fermé et non ventilé, avec de nombreuses personnes très proches les unes des autres, à moins d’un mètre les unes des autres et sans masque.

Il n’est pas difficile d’imaginer qu’un événement familial répond à ces critères, et c’est ce qui s’est passé lors de la réunion de famille Aragonez à Arlington, au Texas, lorsque le 1er novembre, huit membres de la famille sont venus fêter un anniversaire dans la maison habitée par quatre autres personnes.

Quelques jours après la réunion, certains membres de la famille ont commencé à se sentir mal et ont été testés positifs pour le covid-19. En fin de compte, les douze personnes qui se sont rencontrées, ainsi que trois autres contacts, ont été infectées par le nouveau coronavirus dans ce qui s’est avéré être un événement très répandu de l’infection.

Il a été révélé plus tard que les douze membres de la famille se trouvaient à l’intérieur de la maison et, bien que vivant dans des maisons différentes, aucun ne portait de masque.

C’est un exemple de la façon dont une fête dans une petite pièce ou salle à manger, sans ventilation, avec beaucoup de monde et sans masques, présente un risque de contagion très élevé.

Le risque augmente si l’environnement est bruyant et que les gens doivent élever la voix ou crier pour communiquer.

