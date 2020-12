COVID-19 :

Les Les tests antigéniques sont les tests diagnostiques qui changent le plus la lutte contre la pandémie. En Espagne, la PCR ou les tests sérologiques étaient traditionnellement choisis, mais maintenant ils signifient près de 30% des examens. En outre, la Commission européenne a recommandé son utilisation pour traçage de contacts étroits dans divers foyers contagion.

UNE article écrit par Daniele Grasso, Kiko Llaneras et Mariano Zafra dans le journal Le pays, a montré les avantages de ces tests. Pour commencer, ils sont rapides et bon marché. Sa principale différence avec la PCR est que l’échantillon n’a pas à être envoyé au laboratoire, car le résultat est obtenu en seulement 15 minutes.

Isolation rapide

Les PCR et les antigènes détectent le virus, mais si un résultat positif est trouvé, vous permet d’isoler plus rapidement la personne infectée et ses contacts. Stephen Kissler, chercheur en maladies infectieuses à Harvard, souligne dans le support susmentionné le principal point fort de ces tests: “La vitesse est le plus grand avantage des tests d’antigènes.”

“Dans un cadre de diffusion communautaire ce que nous voulons savoir, c’est si un patient est contagieux. Le test d’antigène est l’outil le plus puissant que nous devons savoir “ajoute l’expert.

De même, les dernières études indiquent que les tests antigéniques ils sont assez sensibles lorsqu’il s’agit de détecter des personnes en phase contagieuse. Certaines recherches augmentent votre sensibilité au-dessus de 93% lorsque la charge virale est élevée, même chez les patients asymptomatiques.

Pour éviter la contagion grâce à des tests rapides, El País points forts trois grands avantages:

La quarantaine précoce

La personne dont le test est positif, part avec la sécurité de souffrir de la maladie. Cela vous obligera à vous mettre en quarantaine et à éviter de contacter plus de personnes, ce qui dans ce cas pourrait conduire à une propagation supplémentaire du pathogène.

Suivi meilleur et plus rapide

En sachant en 15 minutes si une personne est infectée ou non, le suivi et l’isolement ultérieur de vos contacts atteignent une vitesse plus élevée. Vous pouvez commencer immédiatement, sans avoir à attendre des jours pour le résultat et que il est avantageux de surveiller les symptômes possibles.

Essais massifs

Grâce à la réalisation de criblages massifs, en testant des milliers de personnes, certaines personnes infectées peuvent être détectées. Bien que cette stratégie présente encore quelques lacunes, telles que faux positifs ou la “photo fixe” ce que cela signifie de les faire, puisque vous courez le risque d’oublier ceux infectés qui incubent la maladie.