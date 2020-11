COVID-19 :

Nous entendons tous ce concept comme quelque chose d’assez courant. Et c’est que la pandémie de Covid-19 provoque non seulement des changements sociaux et sanitaires, mais aussi une grande fatigue mentale due aux changements, à l’incertitude et aux conséquences de cette maladie dans le monde. Le laisser ne pas nous affecter peut être impossible, mais nous pouvons faire certaines choses pour mieux faire face. Comment lutter contre la fatigue pandémique?

Prendre soin de l’esprit nous évitera de développer des effets psychologiques majeurs. Cette fatigue émotionnelle touche, selon l’OMS, 60% de la population européenne.

Vivez le présent

C’est compliqué car nous sommes confrontés à un présent d’incertitudes mais l’avenir l’est toujours plus. Pour cette raison, les spécialistes recommandent de vivre dans l’ici et maintenant sans penser à ce qui peut arriver dans un mois ou plus car nous sommes en constante évolution et si nous ne nous concentrons pas, la fatigue peut nous prendre plus.

Valorisez ce qui est important

La stabilité émotionnelle dépend de la façon dont nous sommes. Si nous apprécions ce qui est important et ce que nous avons, nous nous sentirons mieux.

L’amour du nôtre

Il est important de vous entourer des personnes qui vous aiment. Surtout de la famille et des amis. Si nous ne pouvons pas tous les voir en personne, pour le moment que nous vivons, au moins nous devons avoir une communication constante, même si c’est par téléphone ou appel vidéo.

Amusez-vous avec les choses que nous aimons

Dans cette pandémie et dans ces moments les plus compliqués, ce sont les petites choses qui ont du sens. Il est recommandé de vous divertir avec ces choses plus quotidiennes, en jouer à quelque chose avec nos enfants même si nous pensons que c’est quand nous sommes petits, lire ce livre que nous aimons, répéter le film de nos vies, écouter les chansons que nous avons toujours aimées, improviser une fête à la maison avec ceux d’entre nous qui vivent habituellement, etc.

Se conformer aux mesures pandémiques

Notre tête est en désordre avec confinements, isolats, PCR et autres. Nous avons besoin de clarté d’esprit. Le maintien de l’ordre aide à lutter contre la fatigue pandémique. Cela se produit en faisant attention aux règles établies (garde tes distances, porte un masque, s’isoler si nous devons mettre en quarantaine, nous conformer …) car cela atténuera l’incertitude sur ce que nous devons et ne devons pas faire.

Informez-vous mais sans nous passer

Il est prouvé que les gens qui passent la journée à regarder les informations sur Covid19, à comparer les statistiques et à voir ce qui se passe ne se reposent pas l’esprit. Ensuite, ils peuvent finir par se concentrer sur la peur et une spirale pas si bonne dont ils ne peuvent pas sortir.

Exercice physique

Nous savons que dans de nombreux endroits, nous ne pouvons pas aller au gymnase et il y a même ceux qui ont peur de revenir. Mais le sport peut être pratiqué dans de nombreux endroits. À la maison, c’est faisable si nous avons une base et que nous nous aidons d’un entraîneur personnel en ligne. D’un autre côté, le plein air est le meilleur moyen de se déplacer dans ce sens. Aller courir, jouer, bouger, faire de l’exercice dans le parc … est une incitation à protéger l’esprit.