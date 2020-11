COVID-19 :

Au-delà des circonstances de notre environnement proche, maintenir une bonne nutrition est la clé d’une vie bien remplie en santé. Il est impossible de se sentir bien si votre alimentation quotidienne est déficiente en protéines et en nutriments. Bien pire le scénario si ce qui précède est combiné à une consommation élevée de sucres, de farines raffinées et de produits ultra-transformés. Avec le Covid-19 toujours très en vigueur, avec de nouvelles réglementations restrictives et sans aucune certitude quant au moment où les vaccins qui feront face au virus seront prêts, bien manger est encore plus important.

Cependant, un aspect mérite d’être clarifié avant d’aller plus loin. Il n’existe pas de régime alimentaire, ni d’aliments spécifiques, capables de prévenir ou de guérir les virus. Y compris Sars-CoV 2. Ce qui est réalisé en consommant un menu équilibré est renforcer le système immunitaire pour qu’il soit mieux préparé face à l’adversité. Il maintient également certaines conditions particulièrement dangereuses lorsqu’elles sont combinées avec le “ nouveau ” coronavirus à distance. Comme le diabète ou l’hypertension.

Coronavirus et vitamine D

Avant les accouchements, l’un des aspects qui inquiète le plus la population est le taux de vitamine D. D’une part, dans de nombreux cas qui ont nécessité une hospitalisation, les personnes atteintes présentaient une carence en ce nutriment. De même, pour que le corps le synthétise, il faut l’action du soleil.

Dans ce sens, un effort doit être fait pour recevoir directement les rayons du roi soleil, au moins 10 minutes par jour. De préférence aux petites heures du matin. De même, la priorité doit être donnée à certains ingrédients riches en cet élément. Les œufs, les légumes à feuilles vertes et les poissons tels que le thon et le saumon sont des ingrédients naturels et hautement nutritifs qui figurent sur cette liste.

L’hydratation, point clé

Pour maintenir une bonne alimentation, il ne faut jamais négliger l’hydratation. Le corps humain a besoin d’au moins 1,8 litre d’eau par jour pour maintenir ses niveaux optimaux. Certains fruits, comme les oranges, l’ananas ou le cantaloup, fournissent également une bonne quantité de liquides. De plus, ils représentent de bonnes options pour les collations. Une catégorie à ne pas négliger lors de la planification des repas en famille.

Pour maintenir une bonne alimentation, il faut cuisiner davantage

À plusieurs reprises, les avatars quotidiens dictent des régimes alimentaires malsains. Avec une forte présence non seulement de produits ultra-transformés ou raffinés, également surgelés et précuits, ainsi que de fast-foods tels que des pizzas ou des hamburgers.

Mais ce n’est un secret pour personne que tout ce qui est mentionné dans le paragraphe précédent représente des atteintes à la santé. Par conséquent, l’une des recommandations les plus générales est, dans la mesure du possible, cuisiner plus et de meilleurs repas. Sans tenir compte des aliments frits et en optant pour des préparations cuites au four ou grillées. Même en préparant à la maison, vous pouvez très bien faire plaisir au palais avec quelques friandises ou friandises de temps en temps sous forme de pizzas ou de hamburgers. Tout est une question de planification et d’équilibrage des nutriments et des repas tout au long du menu hebdomadaire.