COVID-19 :

Le thermomètre est devenu un outil d’usage quotidien en raison de la pandémie par coronavirus, mais après chaque utilisation, il est conseillé de le nettoyer et plus encore lorsqu’il est partagé entre plusieurs membres de la famille. Voyons voir ensuite, conseils pour nettoyer correctement le thermomètre après chaque utilisation en tenant également compte du type de thermomètre que nous utilisons.

Conseils pour bien nettoyer le thermomètre après chaque utilisation

Au cours des derniers mois, mesurer la fièvre est devenu monnaie courante, et est en fait quelque chose qui se fait quotidiennement, par exemple avant que les enfants aillent à l’école et aussi bien sûr, lorsqu’ils arrivent dans leurs écoles. La mesure de la température n’est plus quelque chose qui se fait uniquement lorsque nous tombons malades ou que nous nous sentons bien. C’est quelque chose qui détermine la possibilité que nous soyons infectés par Covid, donc c’est important pas seulement savoir l’utiliser correctement, si non assurer également une bonne hygiène.

En réalité, le nettoyage du thermomètre est nécessaire après chaque utilisation, même quand il s’agit de celui que nous utilisons avec notre propre famille. Étant donné que les relevés de température impliquent souvent un contact direct avec une personne malade, il est important que les thermomètres sont désinfectés avant et après chaque utilisation. Et comme il est habituel que plusieurs personnes utilisent le même appareil à domicile, il est nécessaire de laver et désinfecter le thermomètre entre les utilisations pour éviter la transmission de germes entre les personnes.

Nettoyez le thermomètre numérique

Le thermomètre numérique utilise un capteur de chaleur électronique pour mesurer la température corporelle d’une personne en moins d’une minute. Il peut être placé dans l’aisselle, l’aine, la bouche ou le rectum (mais chaque appareil doit être limité à un seul type d’utilisation pour éviter la contamination croisée). Pour le nettoyage d’un tel thermomètre nécessitera de l’alcool dénaturé avec au moins 60% d’alcool.

La bonne façon de nettoyer (et désinfecter) le thermomètre numérique consiste à immerger un une boule de coton ou un coton-tige dans de l’alcool dénaturé et le faire passer à travers le thermomètre. Si tu le souhaites, rincer l’appareil à l’eau froide pour éliminer les traces d’alcool, en prenant cVeillez à ne pas mouiller les éléments électroniques tels que l’écran.

Une fois que vous l’avez nettoyé, nous devons le laisser sécher. Pour cela, il suffira de le conserver dans sa boîte de rangement ou on pourra également utiliser un chiffon propre et non utilisé auparavant.

Nettoyage du thermomètre infrarouge ou frontal

Ce type de thermomètre devenu très à la mode à la suite de la pandémie, qui est en fait celui que l’on voit utilisé à la porte des centres de santé ainsi qu’à l’entrée des écoles, utilise un capteur infrarouge pour mesurer la température corporelle. en quelques secondes grâce à un scan du front. Même si beaucoup sont conçus pour être utilisés sans toucher la peau, l’appareil doit désinfecté avant et après utilisation en cas de contact. Pour ce faire, juste nettoyer le capteur avec un coton-tige ou un tampon imbibé d’alcool. Ensuite, nous laissons couler sécher à l’air libre.