COVID-19 :

Le nombre de cas de coronavirus en Espagne depuis le début de la crise sanitaire dépasse le million. Au milieu de la deuxième vague, les positifs n’ont cessé de croître depuis la mi-septembre, atteignant un record absolu le 30 octobre: ​​25 595 nouveaux cas en 24 heures. Des chiffres qui ont contraint les communautés autonomes à décréter la fermeture du périmètre de son territoire, bien que chacun d’entre eux l’ait fait d’une certaine manière, avec des mesures plus ou moins restrictives.

Fermeture périmétrique des autonomies

Pays basque, Catalogne, Cantabrie, Aragon, Asturies, La Rioja, Murcie, Navarre, Communauté valencienne, Melilla, Castilla y León, Castilla la Mancha et Andalousie maintiennent le confinement autonome.

Dans Ceuta et Madrid Les gouvernements régionaux n’appliquent les restrictions de mobilité qu’à des heures spécifiques, comme les week-ends et les longs week-ends. Dans le cas de Madrid, la fermeture des zones de santé avec la plus forte incidence du coronavirus se poursuit.

Îles Baléares, Galice et Estrémadure Ils ont choisi de confiner uniquement les localités avec le plus de cas de coronavirus. Cependant, le reste des habitants peut entrer et sortir de la communauté.

Donc,vous pouvez conduire à travers une communauté confinée vers une autre qui est ouverte? Par exemple, un résident d’une municipalité non confinée de Galice peut-il se rendre dans une municipalité non confinée d’Estrémadure via Castilla y León qui est confiné?

Oui, même si vous devez justifier le voyage, par exemple avec le contrat de location ou le certificat d’immatriculation du lieu d’origine, et une facture d’hôtel ou un document prouvant la résidence secondaire du lieu de destination.

Fermeture du périmètre des communes

le Pays Basque Elle a été la première communauté autonome à annoncer la fermeture du périmètre de toutes ses communes. Les entrées et sorties de la ville de résidence sont interdites sauf pour des raisons justifiées.

Cantabrie Il a également approuvé cette mesure puisque, selon le président, Miguel Ángel Revilla, la communauté traverse un moment très délicat et la situation est compliquée.

Dans Catalogne la fermeture du périmètre des communes ne s’applique que le week-end.

Dans Aragon l’exécutif régional a fermé les trois capitales provinciales (Saragosse, Huesca et Teruel) sur le périmètre. De plus, elle a annoncé cette semaine qu’elle limiterait les entrées et sorties des trois provinces jusqu’au 30 novembre.

Pendant ce temps, certains ont décidé de fermer le périmètre uniquement les territoires avec la plus forte incidence de Covid-19. L’un d’eux est Asturies, où les habitants d’Oviedo, Gijón et Avilés ne peuvent pas quitter leur ville.

Aussi Andalousie et Murcie, où 450 et 45 communes ont respectivement une mobilité réduite. À La Rioja, pour l’instant, seuls les résidents de Logroño et Arnedo sont interdits de quitter leur zone municipale.

Couvre feu

Le 25 octobre, le gouvernement de Pedro Sánchez a approuvé un État d’alarme selon lequel un couvre-feu est mis en place entre 23h00 et 6h00. Cependant, la mesure donne aux communautés autonomes une marge d’une heure pour avancer ou retarder à la fois le début et la fin des restrictions nocturnes à la mobilité.

De 23h00 à 6h00: Andalousie, Aragon, Castille La Manche, Ceuta, Navarre, Galice, Pays Basque et Murcie.

De 00h00 à 06h00: Cantabrie, Communauté de Madrid, Communauté valencienne, Îles Baléares (à l’exception d’Ibiza) et Estrémadure.

De 22h00 à 6h00: Melilla, Catalogne, Castille et León, Asturies et Ibiza.