COVID-19 :

. – Alors que le temps se refroidit et que nous sommes confrontés à la double menace de grippe et à un possible pic de cas de covid-19, c’est maintenant une excellente occasion de faire le plein de nourriture et de fournitures.

Les cas de Covid-19 augmenteront probablement pendant les mois d’hiver pour trois raisons. “Premièrement, le virus qui cause la covid-19 est un coronavirus, et d’autres coronavirus se propagent davantage pendant les mois d’hiver”, a déclaré l’analyste médicale de CNN, le Dr Leana Wen.

Deuxièmement, pendant les mois d’hiver, l’air est moins humide. Les particules qui transportent le virus peuvent rester dans l’air plus longtemps. De plus, nos membranes nasales sont plus sèches et plus vulnérables aux infections.

De plus, à mesure que le temps se refroidit, les gens passeront plus de temps à l’intérieur. Là, le virus a une capacité de propagation plus facile, étant donné le manque de ventilation adéquate qui propagerait les particules virales. “Tout cela est la raison pour laquelle nous devons être plus vigilants pendant les mois d’hiver”, a ajouté Wen, médecin urgentiste et professeur invité à la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington.

Au-delà du respect des consignes de sécurité, une partie de cette vigilance comprend le fait d’avoir les bons types et quantités de nourriture et de fournitures médicales en stock pour limiter les déplacements dans les magasins.

«Toute saison hivernale peut entraîner des tempêtes, des pannes de courant, des retards dans l’expédition des articles essentiels aux magasins locaux ou en ligne. Il est donc essentiel de savoir que vous disposez de toutes les dispositions dont vous avez besoin pour gérer ces événements potentiels », a déclaré Susan L. Polan, directrice exécutive associée des affaires publiques et de la défense de l’American Public Health Association.

«Une augmentation soudaine de la covid-19 et de la grippe peut rendre les achats de fournitures plus difficiles ou plus risqués si vous ou les membres de votre famille êtes malades. Vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour vous assurer que vous et vos proches êtes en sécurité.

Voici ce que vous devez garder à portée de main dans votre garde-manger, congélateur, armoire à pharmacie, etc. pour limiter les courses, en cas de maladie, de quarantaine ou de catastrophe cette saison.

Nettoyage et protection de la maison

Pour une hygiène des mains régulière et après avoir reçu des livraisons, vérifier votre courrier ou faire vos courses, vous avez besoin de savon et de désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d’alcool, recommandent les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (CDC).

Si vous avez des colocataires malades ou des membres de votre famille, des lingettes et des désinfectants sont nécessaires pour les surfaces fréquemment touchées telles que les comptoirs de cuisine et les poignées de porte. Dans ce cas, vous auriez également besoin de gants en latex et savez comment les retirer en toute sécurité.

Vous aurez besoin de papier toilette supplémentaire pour… des raisons évidentes, mais de combien avez-vous vraiment besoin? En réponse à la pandémie, un étudiant développeur de logiciels et artiste basé à Londres a créé Howmuchtoiletpaper.com pour répondre précisément à cette question.

Les masques sont essentiels pour les courses que vous devez faire, accepter les livraisons et si vous ou un colocataire êtes malade.

Pour votre armoire à pharmacie

Pour la maladie du covid-19 ou une autre maladie, vous auriez besoin de pastilles contre la toux et de sirop pour les symptômes de la toux, de décongestionnants pour la congestion, d’acétaminophène et d’ibuprofène pour la douleur et la fièvre, et d’antidiarrhéiques. Gardez les bandages adhésifs préparés pour les plaies.

Si vous souffrez d’une maladie, «passez régulièrement en revue vos médicaments d’ordonnance réguliers pour assurer un approvisionnement continu dans votre maison», suggère Ready, une campagne de service public national américaine pour la préparation aux situations d’urgence. Un approvisionnement de sept à 10 jours stocké dans des contenants à l’épreuve des enfants devrait être suffisant.

En cas d’urgence, avoir sous la main des dossiers médicaux papier ou électroniques pourrait aider à “ne pas avoir de problèmes en essayant de sortir de chez vous”, a déclaré Polan.

La fièvre est un symptôme à la fois du covid-19 et de la grippe, alors gardez un thermomètre à portée de main pour vérifier votre température si vous avez chaud. Des fournitures de prothèses dentaires et de lentilles de contact, des piles pour prothèses auditives et des fournitures d’hygiène pour bébés et femmes sont nécessaires le cas échéant.

Et “se faire vacciner contre la grippe”, a déclaré Polan. “C’est le meilleur moyen d’éviter la grippe et il est important de réduire l’impact sur un système de santé déjà débordé.”

Aliments et collations durables

Pas besoin de vider les étagères de votre supermarché local. Mais vous pouvez stocker un peu plus pour limiter les déplacements au supermarché et avoir de la nourriture sous la main au cas où vous auriez à vous mettre en quarantaine. Stockez un approvisionnement de deux semaines en eau et en aliments non périssables, faciles à préparer et compatibles avec les allergies ou les restrictions alimentaires.

Les haricots, les légumineuses et le poisson en conserve sont des sources abondantes et riches en nutriments de protéines et d’acides gras oméga-3. Les beurres de noix sont riches en graisses saines et se marient bien avec de nombreux aliments. Les pâtes aux grains entiers et aux haricots, les flocons d’avoine et les céréales sont des aliments de base copieux.

Les soupes en conserve, les céréales riches en fibres et les barres protéinées sont des repas rapides et des collations. Faites le plein de légumes et de fruits en conserve et surgelés, ainsi que de sauces en conserve ou en conserve. Et n’oubliez pas les collations – les fruits secs sont de riches sources de fer, de fibres et d’antioxydants. Les noix peuvent être une bonne source de calcium et de vitamine E.

Pour vous hydrater, stockez au moins 1 gallon d’eau par personne et par jour. Si vous aimez les laits laitiers ou végétaux ou le café, achetez des laits et des grains de café non périssables. Les protéines animales, les fromages à pâte dure et les pains peuvent être congelés.

Un kit de préparation aux catastrophes

Avoir une réserve de préparation aux situations d’urgence “est toujours bon … parce que vous ne savez pas quand une catastrophe va se produire”, a déclaré Lori Tremmel Freeman, directrice exécutive de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes. En plus des éléments énumérés ci-dessus, ce kit comprend:

Une lampe de poche et des piles Une radio à piles et à piles S’accorde dans un contenant étanche Couteau utilitaire Papier et crayon Argent liquide, chèques de voyage et pièces de monnaie Assiettes et ustensiles jetables Aliments pour animaux de compagnie Extincteur Aiguilles et fil Jeu supplémentaire de clés et identification Ruban et ciseaux Cartes locales Manuel de premiers secours Pommade antibactérienne Pince à épiler Sacs à ordures Chargeurs de téléphone portable et batteries de secours

Dernier point mais non le moindre: le divertissement

Cet hiver, vous aurez besoin d’options pour vous aider à sortir pendant que vous êtes coincé à l’intérieur avec les personnes avec lesquelles vous êtes coincé depuis des mois. Vous ne voulez pas avoir un cas de «fièvre des cabanes».

De nombreuses personnes ont commencé à faire du pain au cours des premiers mois de la pandémie. Mais l’automne est le meilleur moment pour les pâtisseries. Assurez-vous d’avoir des ingrédients et des appareils clés pour satisfaire vos papilles gustatives ou surmonter vos sentiments.

La pandémie n’a pas changé parce que nous vivons toujours à la saison des feuilles mortes, des frissons et des aliments réconfortants. Consultez notre liste de 50 choses amusantes à faire cet automne, comme la cuisson du pain à la citrouille ou la création d’un calendrier de l’Avent d’automne, et notez ce que vous devez faire pour les réaliser.

Les puzzles et les jeux ne sont pas seulement divertissants; ils sont bénéfiques pour l’éducation et le développement. Les ventes du jeu de société Monopoly ont explosé pendant la pandémie. Apples to Apples, Uno, Jenga et charades sont toujours aussi amusants.

Suivre les protocoles de sécurité sera encore plus difficile “alors que nous entrons en hiver et que nous ne pouvons pas marcher dehors ou passer du temps avec des amis ou en famille, même en portant des masques et séparés d’au moins 2 mètres”, a déclaré Polan. Pensez à des moyens de rester physiquement distant tout en restant socialement connecté.

La créativité peut vous remonter le moral et vous distraire de la tristesse pandémique, c’est donc une bonne idée de faire également le plein de fournitures pour vos loisirs.

«Ce sont des suggestions, mais tout le monde devrait réfléchir à ce dont il a besoin pour vivre confortablement», a déclaré Freeman.